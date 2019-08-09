Павел Зибров женится снова после 25 лет брака: кто его избранница

9 августа 2019, 10:18

Певец Павел Зибров объявил о скорой свадьбе, которую он проведет в шикарном заведении.

Павло Зибров и сепаратисты
Павло Зибров и сепаратисты / Instagram

Украинский певец Павел Зибров после 25 лет брака решил снова ринутся с головой в семейную жизнь и опять жениться.

При этом Павел Зибров уже сказал, кто его избранница.

Артист вместе со своей женой Мариной совсем скоро будут праздновать 25-летие в браке, и поэтому они устраивают третью свадьбу.

Жене певца скоро исполнится 60 лет, и сейчас они готовимся к свадьбе, которую решили провести к ее круглой дате.

"Ко всему, моя дочь будет вести торжество, готовимся сейчас с ней. А он денег дает", – рассказывает о праздновании Марина.

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Она еще не подобрала себе подружек на свадьбу, и рассуждает о дене Евгения Рыбчинского.

"Дружка должна быть та, которая уже прожила с мужем много лет – больше, чем 25. К примеру, Рыбчинская. Они с мужем отпраздновали золотую свадьбу. Было бы очень хорошо, если бы она согласилась", – признается она.

Павел Зибров с семьей
Павел Зибров с семьей / Instagram

Церемония произойдет 25-го августа в элитном ресторане в Конче-Заспе, и на невесте будет новое платье от итальянского модельера.

Пока дочь Диана занимается организацией, Павел Зибров переживает о самом главном: "Я боюсь, что она ответит".

Ране появилась информация о другой свадьбе - более молодой пары - Насти Ивлеевой и Элджея. В сети появились доказательства того, что Ивлеева и Элджей либо уже поженились, либо собираются это сделать ближайшее время.

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