Похороны Вилли Токарева в Москве: как прощаются со знаменитым шансонье

9 августа 2019, 11:52

Вилли Токарева 9 августа хоронят в Москве. С утра началась церемония прощания с шансонье, а потом его тело отвезут на кладбище.

Вилли Токарев
Вилли Токарев / vistanews.ru/

В Москве 9 августа проходят похороны Вилли Токарева, который умер 4 августа.

Вилли Токарева похоронят на Калитниковском кладбище в Таганском районе Москвы.

Прощание проходит в храме на Таганке, но не в траурном стиле, а как вечер прощания - громко играет музыка Токарева, служба в церкви не идет, а пришедшим дарят записи песен Токарева.

На похоронах уже замечен Михаил Шуфутинский.

 "Он был светлый человек, никогда никого не предал, любил родных... Никогда не жаловался, переносил все на ногах", - сказал он.

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Похороны Вилли Токарева 9 августа 2019 в Москве смотреть онлайн трансляцию:

Напомним, Вилли Токарев был очень богат - он имел американское и российско гражданство, регулярно летал в США. Там он проводил время со своими детьми. Токарев часто получал дорогие коллекционные подарки, и баловал близких такими ще покупками. Например, его жена Юля коллекционирует декоративных кукол. На случай смерти Токарев написал завещание, где никого не обделил наследством.

У Токарева недвижимость  в Москве, Ялте и Нью-Йорке. В Ялте на Вилли записана двухкомнатная квартира с видом на набережную, которая оценивается примерно в 200 тысяч долларов. В Крыму у Токарева также имеется собственная яхта, на которой он ранее ходил по Черному морю.

Ранее сообщалось, что похороны Вилли Токарева пройдут 8 августа, но в последний момент их перенесли на 9 число.

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