Белые ночи 2019: программа, участники, билеты

Белые ночи 2019 Киев: билеты, программа, участники / Instagram

На фестивале Белые ночи 2019, который будет проходить 17 и 18 августа, уже определились со всеми хедлайнерами, а также составили подробные планы выступлений и развлечений посетителей.

На фестивале Белые ночи 2019 стоит посетить и послушать хотя бы только хедлайнеров, среди которых только лучшие и талантливые исполнители не только из Украины, но ис Европы и США.

Белые ночи 2019 хедлайнеры

Cepasa - На фестивале Белые Ночи Cepasa представит новую программу Dark Beauty Live. В ноябре 2018 года Cepasa выпустил четвертый студийный альбом Dark Beauty. Пилотный сингл Waves отметил Mixmag, а YouTube Music назвал Cepasa одним из самых ожидаемых прорывов 2019 года.

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JAN BLOMQVIST - хорошо известное имя для киевлян. Это будет уже 5 его приезд в столицу. В этот раз он сыграет то, что мы еще не слышали и обещает максимально передать атмосферу родного Берлина.

Белые ночи 2019 Киев: Cepasa / Instagram

Cape Cod - электронный проект саунд-продюсера и музыканта Максима Сикаленко. В 2016 году Максим выпустил дебютный альбом под названием "Cult". В 2018 году Cape Cod выпустил второй альбом "Echoes". В записи альбома принимали участие вокалисты из США, Великобритании, Ирландии. В ноябре 2018 Cape Cod получил премию Jagermeister Music Awards в номинации лучший электронный проект года. А уже в 2019 он выпустил совместный трек с Джамалой "Крок", который бьет все рекорды популярности.

Malaa - таинственный бейс продюсер из США. Он всегда выступает в маске и обрел популярность в 2015 году. Музыкальные критики подозревают, что он/она уже известный артист, который создал секретный бэк-проект. Есть очень много слухов о том, что это DJ Snake, Tchami или Mercer, но подтвердить их пока не смогли. Тем не менее, Malaa активно выступает на таких масштабных фестивалях, как: Tomorrowland, Ultra, Electric Love, Airbeat One, Creamfields и уже очень скоро будет на Белые Ночи.

Белые ночи 2019 Киев: Leat'Eq / Instagram

ARTBAT - первые украинцы выступившие в лайвстриме Cercle на вершине горы Пан-ди-Асукар в Рио-де-Жанейро. Их треки для своих сетов используют: Solomun, Tale Of Us, Pete Tong, Deadmau5 и Richie Hawtin. Они выступают на таких фестивалях: Awakenings, Tomorrowland и Untold, а также были гостями радиошоу Pete Tong на BBC Radio 1.

Белые ночи 2019 расписание

16 августа

Main Stage

20:00 / Warm up set

21:30 / Junket

22:45 / TVORCHI

00:00 / Cepasa

01:15 / Jan Blomqvist & Band

02:45 / Bacardi music

Белые ночи 2019 Киев: Wanna Wake / Instagram

Inside Stage

22:00 / Archie Vex

23:00 / LPCHK

00:00 / MAX LUKASHOV

01:00 / Рафтон

02:00 / Мажорное Лезвие

03:00 / General J X Podrezoff

04:00 / BUSOL X KAMPOV

05:00 / Gonza X MRDR

Backyard Stage

21:00 / Boii Costas

23:00 / Mark Brainford

00:15 / Leri

01:15 / The Organism

02:45 / ARTBAT

04:45 / Nekliff

05:45 / Musson

Green Stage

20:00 / Dj Slef

23:00 / TWERK BATTLE

23:30 / Vladee

00:30 / Dj Rocco & Dj Ever B

17 августа

Main Stage

21:00 / Sheetel

22:30 / Cape Cod

00:00 / Selecta

01:00 / Malaa

02:30 / Wanna Wake

03:30 / Leat'eq

04:30 / Bacardi music

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Inside Stage

21:00 / DJ Danny

23:30 / DJ Sabi

01:30 / DJ Lady Shelly

03:30 / DJ Mukvik

04:30 / DJ The1

/ MC Giga1

/ MC Charm Summers

Backyard Stage

22:00 / Anton Bykov

23:30 / Jean Vayat

00:30 / Guy Richard

01:30 / Runov & Fleming

03:00 / Ten Walls Live

04:30 / Antai & Alter

06:00 / Bolotin

Green Stage

21:00 / Sirena

01:00 / Gooch Brown & The Gang

03:00 / Samanto

Белые ночи 2019 билеты, адрес, правила фестиваля

Фестиваль Белые ночи 2019 Киев проходит на Арт Платформе у метро Черниговская и метро Лесная на левом берегу Киева по адресу улица беломорская 1а. Стоимость билетов - по 700 грн, однако есть возможность купить билет сразу на 16и 17 августа по цене 900 грн.

Билеты на фестиваль можно найти тут.