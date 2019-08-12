Белые ночи 2019: программа, участники, билеты

В Киеве намечается традиционный фестиваль Белые ночи, на котором свой талант, как обычно, смогут показать лучшие музыканты
На фестивале Белые ночи 2019, который будет проходить 17 и 18 августа, уже определились со всеми хедлайнерами, а также составили подробные планы выступлений и развлечений посетителей.
На фестивале Белые ночи 2019 стоит посетить и послушать хотя бы только хедлайнеров, среди которых только лучшие и талантливые исполнители не только из Украины, но ис Европы и США.
Белые ночи 2019 хедлайнеры
Cepasa - На фестивале Белые Ночи Cepasa представит новую программу Dark Beauty Live. В ноябре 2018 года Cepasa выпустил четвертый студийный альбом Dark Beauty. Пилотный сингл Waves отметил Mixmag, а YouTube Music назвал Cepasa одним из самых ожидаемых прорывов 2019 года.
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JAN BLOMQVIST - хорошо известное имя для киевлян. Это будет уже 5 его приезд в столицу. В этот раз он сыграет то, что мы еще не слышали и обещает максимально передать атмосферу родного Берлина.
Cape Cod - электронный проект саунд-продюсера и музыканта Максима Сикаленко. В 2016 году Максим выпустил дебютный альбом под названием "Cult". В 2018 году Cape Cod выпустил второй альбом "Echoes". В записи альбома принимали участие вокалисты из США, Великобритании, Ирландии. В ноябре 2018 Cape Cod получил премию Jagermeister Music Awards в номинации лучший электронный проект года. А уже в 2019 он выпустил совместный трек с Джамалой "Крок", который бьет все рекорды популярности.
Malaa - таинственный бейс продюсер из США. Он всегда выступает в маске и обрел популярность в 2015 году. Музыкальные критики подозревают, что он/она уже известный артист, который создал секретный бэк-проект. Есть очень много слухов о том, что это DJ Snake, Tchami или Mercer, но подтвердить их пока не смогли. Тем не менее, Malaa активно выступает на таких масштабных фестивалях, как: Tomorrowland, Ultra, Electric Love, Airbeat One, Creamfields и уже очень скоро будет на Белые Ночи.
ARTBAT - первые украинцы выступившие в лайвстриме Cercle на вершине горы Пан-ди-Асукар в Рио-де-Жанейро. Их треки для своих сетов используют: Solomun, Tale Of Us, Pete Tong, Deadmau5 и Richie Hawtin. Они выступают на таких фестивалях: Awakenings, Tomorrowland и Untold, а также были гостями радиошоу Pete Tong на BBC Radio 1.
Белые ночи 2019 расписание
16 августа
Main Stage
- 20:00 / Warm up set
- 21:30 / Junket
- 22:45 / TVORCHI
- 00:00 / Cepasa
- 01:15 / Jan Blomqvist & Band
- 02:45 / Bacardi music
Inside Stage
- 22:00 / Archie Vex
- 23:00 / LPCHK
- 00:00 / MAX LUKASHOV
- 01:00 / Рафтон
- 02:00 / Мажорное Лезвие
- 03:00 / General J X Podrezoff
- 04:00 / BUSOL X KAMPOV
- 05:00 / Gonza X MRDR
Backyard Stage
- 21:00 / Boii Costas
- 23:00 / Mark Brainford
- 00:15 / Leri
- 01:15 / The Organism
- 02:45 / ARTBAT
- 04:45 / Nekliff
- 05:45 / Musson
Green Stage
- 20:00 / Dj Slef
- 23:00 / TWERK BATTLE
- 23:30 / Vladee
- 00:30 / Dj Rocco & Dj Ever B
17 августа
Main Stage
- 21:00 / Sheetel
- 22:30 / Cape Cod
- 00:00 / Selecta
- 01:00 / Malaa
- 02:30 / Wanna Wake
- 03:30 / Leat'eq
- 04:30 / Bacardi music
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Inside Stage
- 21:00 / DJ Danny
- 23:30 / DJ Sabi
- 01:30 / DJ Lady Shelly
- 03:30 / DJ Mukvik
- 04:30 / DJ The1
- / MC Giga1
- / MC Charm Summers
Backyard Stage
- 22:00 / Anton Bykov
- 23:30 / Jean Vayat
- 00:30 / Guy Richard
- 01:30 / Runov & Fleming
- 03:00 / Ten Walls Live
- 04:30 / Antai & Alter
- 06:00 / Bolotin
Green Stage
- 21:00 / Sirena
- 01:00 / Gooch Brown & The Gang
- 03:00 / Samanto
Белые ночи 2019 билеты, адрес, правила фестиваля
Фестиваль Белые ночи 2019 Киев проходит на Арт Платформе у метро Черниговская и метро Лесная на левом берегу Киева по адресу улица беломорская 1а. Стоимость билетов - по 700 грн, однако есть возможность купить билет сразу на 16и 17 августа по цене 900 грн.
Билеты на фестиваль можно найти тут.