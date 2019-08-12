Белые ночи 2019: программа, участники, билеты

12 августа 2019, 17:56

В Киеве намечается традиционный фестиваль Белые ночи, на котором свой талант, как обычно, смогут показать лучшие музыканты

Белые ночи 2019 Киев
Белые ночи 2019 Киев: билеты, программа, участники / Instagram

На фестивале Белые ночи 2019, который будет проходить 17 и 18 августа, уже определились со всеми хедлайнерами, а также составили подробные планы выступлений и развлечений посетителей.

На фестивале Белые ночи 2019 стоит посетить и послушать хотя бы только хедлайнеров, среди которых только лучшие и талантливые исполнители не только из Украины, но ис Европы и США.

Белые ночи 2019 хедлайнеры

Cepasa - На фестивале Белые Ночи Cepasa представит новую программу Dark Beauty Live. В ноябре 2018 года Cepasa выпустил четвертый студийный альбом Dark Beauty. Пилотный сингл Waves отметил Mixmag, а YouTube Music назвал Cepasa одним из самых ожидаемых прорывов 2019 года.

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JAN BLOMQVIST - хорошо известное имя для киевлян. Это будет уже 5 его приезд в столицу. В этот раз он сыграет то, что мы еще не слышали и  обещает максимально передать атмосферу родного Берлина. 

Белые ночи 2019 Киев
Белые ночи 2019 Киев: Cepasa / Instagram

Cape Cod - электронный проект саунд-продюсера и музыканта Максима Сикаленко. В 2016 году Максим выпустил дебютный альбом под названием "Cult". В 2018 году Cape Cod выпустил второй альбом "Echoes". В записи альбома принимали участие вокалисты из США, Великобритании, Ирландии. В ноябре 2018 Cape Cod получил премию Jagermeister Music Awards в номинации лучший электронный проект года. А уже в 2019 он выпустил совместный трек с Джамалой "Крок", который бьет все рекорды популярности.

Malaa - таинственный бейс продюсер из США. Он всегда выступает в маске и обрел популярность в 2015 году. Музыкальные критики подозревают, что он/она уже известный артист, который создал секретный бэк-проект. Есть очень много слухов о том, что это DJ Snake, Tchami или Mercer, но подтвердить их пока не смогли. Тем не менее, Malaa активно выступает на таких масштабных фестивалях, как: Tomorrowland, Ultra, Electric Love, Airbeat One, Creamfields и уже очень скоро будет на Белые Ночи.

Белые ночи 2019 Киев
Белые ночи 2019 Киев: Leat'Eq / Instagram

ARTBAT - первые украинцы выступившие в лайвстриме Cercle на вершине горы Пан-ди-Асукар в Рио-де-Жанейро. Их треки для своих сетов используют: Solomun, Tale Of Us, Pete Tong, Deadmau5 и Richie Hawtin. Они выступают на таких фестивалях: Awakenings, Tomorrowland и Untold, а также были гостями радиошоу Pete Tong на BBC Radio 1.

Белые ночи 2019 расписание

16 августа

Main Stage

  • 20:00 / Warm up set
  • 21:30 / Junket
  • 22:45 / TVORCHI
  • 00:00 / Cepasa
  • 01:15 / Jan Blomqvist & Band
  • 02:45 / Bacardi music
Белые ночи 2019 Киев
Белые ночи 2019 Киев: Wanna Wake / Instagram

Inside Stage

  • 22:00 / Archie Vex
  • 23:00 / LPCHK
  • 00:00 / MAX LUKASHOV
  • 01:00 / Рафтон
  • 02:00 / Мажорное Лезвие
  • 03:00 / General J X Podrezoff
  • 04:00 / BUSOL X KAMPOV
  • 05:00 / Gonza X MRDR

Backyard Stage

  • 21:00 / Boii Costas
  • 23:00 / Mark Brainford
  • 00:15 / Leri
  • 01:15 / The Organism
  • 02:45 / ARTBAT
  • 04:45 / Nekliff
  • 05:45 / Musson

Green Stage

  • 20:00 / Dj Slef
  • 23:00 / TWERK BATTLE
  • 23:30 / Vladee
  • 00:30 / Dj Rocco & Dj Ever B

17 августа

Main Stage

  • 21:00 / Sheetel
  • 22:30 / Cape Cod
  • 00:00 / Selecta
  • 01:00 / Malaa
  • 02:30 / Wanna Wake
  • 03:30 / Leat'eq
  • 04:30 / Bacardi music

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Inside Stage

  • 21:00 / DJ Danny
  • 23:30 / DJ Sabi
  • 01:30 / DJ Lady Shelly
  • 03:30 / DJ Mukvik
  • 04:30 / DJ The1
  • / MC Giga1
  • / MC Charm Summers

Backyard Stage

  • 22:00 / Anton Bykov
  • 23:30 / Jean Vayat
  • 00:30 / Guy Richard
  • 01:30 / Runov & Fleming
  • 03:00 / Ten Walls Live
  • 04:30 / Antai & Alter
  • 06:00 / Bolotin

Green Stage

  • 21:00 / Sirena
  • 01:00 / Gooch Brown & The Gang
  • 03:00 / Samanto

Белые ночи 2019 билеты, адрес, правила фестиваля

Фестиваль Белые ночи 2019 Киев проходит на Арт Платформе у метро Черниговская и метро Лесная на левом берегу Киева по адресу улица беломорская 1а. Стоимость билетов - по 700 грн, однако есть возможность купить билет сразу на 16и 17 августа по цене 900 грн. 

Билеты на фестиваль можно найти тут.

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