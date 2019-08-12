Tayanna в Киеве готовит сюрпризы на большом сольном концерте

12 августа 2019, 19:13

В сети появилась информация о новом концерте украинской певицы Tayanna, которая сотрудничает с Аланом Бадоевым. Она готовит необычное сольное шоу в столице.

Tayanna
Tayanna Выступит в Киеве с сольным концертом / Пресс-служба

28 сентября фантастическая Tayanna выступит с большим сольным концертом в столичном Caribbean Club Concert-Hall. Билеты на ее концерт уже появились в продаже.

На сольном шоу Tayanna представит новые песни, а также исполнит любимые всеми хиты Фантастична Жінка, Шкода, Леля, Як плакала вона и другие. 

Кроме того, впервые для киевской публики Tayanna исполнит сингл Мурашки, премьера которого была 23 июля на YouTube-канале певицы. 

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 Tayanna Мурашки слушать онлайн новую песню:

"Сольный концерт в Киеве жду с нетерпением, ведь каждая встреча с моими слушателями - это особая магия музыки и любви, которая ощущается на протяжении всего выступления. А это очень заряжает и мотивирует, поэтому готовлю любимые и новые песни. ", - поделилась певица.

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Tayanna Фантастична жінка слушать онлайн сингл:

Напомним, что в декабре 2017 года TAYANNA была удостоена одной из крупнейших украинских музыкальный премий  M1 Music Awards 2017 в номинации Прорыв года, а в 2018 году певица получила сразу две статуэтки премии Золота Жар-птиця  в номинациях Клип года и Певица года.

Tayanna
Tayanna / пресс-служба

В сети создали мероприятие, и вступит в него можно по ссылке.

Билеты можно купить тут.

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Киев концерт Tayanna новости шоу бизнеса
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