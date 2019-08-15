Новый канал: дата выхода всех шоу и сериалов 2019

15 августа 2019, 18:06

На Новом канале после летних каникул и съемок начинаются показы новых шоу и сериалов. Руководство канала решило порадовать зрителей новенькими шоу.

Новый канал
Новый канал: список шоу и сериалов в 2019 / пресс-служба

Осенью зрителей на Новом канале ожидает целый список популярных шоу и сериалов. Осенний сезон начинается с 26 августа, и мы предлагаем короткий экскурс по тем проектам, на которые стоит обратить внимание.

На Новом осенью выходит юбилейный сезон Ревизора, уникальный сезон Топ-модели, а также новый формат шоу - Дети против звезд, и более серьезный проект Эксы, который впечатлил самого Александра Педана.

Список шоу на Новом канале

Читайте такжеТоп-модель по-украински 3 сезон: дата выхода, новые правила и состав судей

Топ-модель по-украински 3 сезон

Третий сезон Топ-модели по-украински пришли представить руководитель студии Виктория Вишнякова, креативный продюсер Андрей Оленич, а также эксперты проекта – модельный букер Сергей Никитюк и новый член команды – дизайнер Владимир Демчинский. В 2019 году сезон вышел исключительно женский, а жюри искали среди девушек настоящую музу.

"Тема сезона – вдохновение, и наши эксперты в нем ищут музу. Женщины в разное время становились музами для великих людей. Для наших девушек это значит, что если полюбить себя и найти в себе силы, можно стать музой для дизайнеров, с какими бы параметрами и какого бы роста ты ни была",  – говорит Андрей Оленич.

Шоу выходит 30 августа в 19-00.

Топ-модель по-украински
Топ-модель по-украински 3 сезон / Новый канал

Шалена Зірка

По словам директора Студии 1 Елены Антоновой, два главных осенних хита на Новом – это шоу Шалена зірка с Лесей Никитюк и Дети против звезд, которое ведет Сергей Притула. По словам Леси, это шоу, где можно быстро получить звание Народного артиста. В смысле – Шаленої зірки.

"В этом проекте звезды и поют, и танцуют. В четырех конкурсах набирают баллы и в финале перевоплощаются в известного артиста. В результате голосования зрителей в зале и определяется победитель и обладатель звания Шалена зірка", - сообщила Елена.

На шоу пришла масса украинских звезд, а первый сезон стартует с 29 августа.

Читайте такжеХ-Фактор 2019: Кондратюка довели до слез в новом сезоне

Дети против звезд

Уникальное шоу Дети против звезд, которое получило признание в Каннах, стартует в октябре 2019. Как призналась Елена Антонова, этот проект был сложным в производстве и реализации, но очень интересным по своей концепции.

"В одном из спецвыпусков СуперИнтуиции с Сергеем Притулой были очень талантливые детки. Мы увидели, что у него нереальный коннект с этими детьми. Он феноменально общается с ними, обращается к ним на "вы", так их вдохновляет, что малыши раскрываются. Очень радостно понимать, что в нашей стране есть огромное количество талантливых детей", - вспомнила историю проекта Елена Антонова.

Так и образовался проект, в котором дети от 7 до 11 лет бросают вызов знаменитостям, каждый сражается с какой-то звездой в своем таланте.

Эксы 2 сезон

Вместе с креативным продюсером Лорой Мальцевой Александр Педан представил и новинки реалити, и свою соведущую, психолога Наталью Ежову. Во втором сезоне проекта будут участвовать не просто "бывшие", а пары, прожившие в браке и даже имеющие общих детей.

"На самом деле проект классный! За 10 лет на Новом канале было все: я работал в полях, снимался в студийных проектах. На Эксах мне было комфортно, кайфово и интересно", - рассказал Педан.

По словам Александра, в реалити очень много жизненной правды, откровенных разговоров и драматических ситуаций.

Шоу выходит на Новом с 20 сентября 2019.

Вар'яти 4 сезон
Вар'яти 4 сезон / новый канал

Ревизор 10 сезон - юбилейное шоу

В октябре на экраны Нового выйдет 10-й, юбилейный сезон проекта Ревизор с новой ведущей Юлией Панковой. Как призналась на сцене директор Студии Катерина Ведмеденко, им было очень страшно, но теперь, после всего пережитого, они могут твердо сказать – это их проект!

"Мы действительно проверили 60 локаций, было испорчено больше чем 3 000 перчаток. Я впервые за 10 лет увидела таракана! А ведь мама мне говорила, что их уже давно нет. В прошлом я повар, и мне было очень интересно работать над этим проектом. Мы с командой сделали все возможное, чтобы зрителю было интересно", - пояснила Юлия.

Новинкой может похвастаться и бьюти-ревизор Елена Филонова. Теперь у нее появилась личная табличка ревизора красоты. Она давно о ней мечтала, и уже обошла порядочное количество салонов красоты.

Читайте такжеТанці з зірками 2019 Украина - все участники нового сезона

Хто зверху? 9 сезон

Сергей Притула и Леся Никитюк собрали звездные команды, которые сцепятся не на жизнь, а на смерть в 9 сезоне шоу Хто зверху с 29 августа в 19-00.

Команда проекта подготовила для мужской и женской команд новые конкурсы. К примеру, заменила раунд "Собери буквы" на конкурс "Ноги-руки". Теперь вместо кубиков с буквами игроки будут надевать огромные ступни и ладошки. На каждого участника придется аж по 4 буквы, а значит, слова будет показывать еще сложнее.

Правила проекта Хто зверху? остаются неизменными. Женская и мужская команды игроков под предводительством Леси Никитюк и Сергея Притулы, проходя через непростые испытания, набирают баллы и выясняют, кто, все-таки, сверху? Парни или девушки? Победителя в конкурсах определяет невидимый судья, он же – Александр Педан.

Вар'яти 4 сезон

Новый сезон шоу стартует 27 августа в 21:00. Вар`яти - детище Притули, и на шоу шутят исключительно на украинском языке. Шоу остается популярным уже достаточно долго, и Сергей Притула не намерен его ставлять и в 2019 году. Больше шуток, больше Вар`ят и больше Притули будет в новом 4 сезоне.

Первые ласточки
Первые ласточки / Новый канал

Список сериалов на Новом канале

И впервые на Новом – три месяца крутых сериалов! Пять проектов, которые были созданы специально для канала, будут идти в эфире один за одним. С 26 августа до 26 декабря. От ситкома о студентах-медиках Медфак, который стартует 26 августа, до детективной мелодрамы Новенька. Будиночок щастя получает продолжение 2 сезона, и Костя Войтенко вместе с Виталиной Библив и Назаром Заднепровским пообещали, что всем будет так же весело, как им было на площадке

Настоящим экспериментом стал молодежный триллер Первые ласточки. И создатель сериала Женя Туник заверил, что зрителей ждет открытие новых звезд, потому что им удалось найти великолепных молодых актеров. Сюжет сериала заставит зрителей вспомнить о смертельных играх среди подростков, по типу Синего Кита, и очень много думать.

Пока что дата выхода "Ласточек" точно неизвестно, но все 8 серий будут показаны на Новом Канале до 26 декабря.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
шоу сериалы топ-модель Ревизор Вар'яти новости шоу бизнеса
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

18:41
Заря - ЦСКА: видео трансляция матча Лиги Европы, подробности
18:38
АЗ Алкмаар - Мариуполь: онлайн трансляция матча Лиги Европы, подробности
18:34
"Воровская партия и за*роченный канал": против Порошенко подали новый иск Видео
18:33
Беглому экс-главе МВД Захарченко выписали заочный арест
18:21
"Начнется революция": эксперты распекли нового тренера Динамо
18:09
Экономика Украины ускорила рост в сравнении с Европой – Bloomberg
18:06
Новый канал: дата выхода всех шоу и сериалов 2019 Видео
18:00
Задержание Грымчака: в ГПУ оценили версию о связи с делом Черновол Видео
17:56
"Поменяли шило на мыло": пользователи соцсетей раскритиковали назначение Михайличенко
17:38
Авария Airbus в РФ: экипаж самолета попал в базу Миротворца Фото Видео
17:26
Жена Грымчака из-за задержания мужа вынуждена идти работать
16:44
"Наплыв желающих": в РФ назвали число жителей "ЛДНР", получивших российское гражданство Видео
16:41
"Предотвратили катастрофу": Плачков о решении снизить цену на газ для Луганской ТЭС
16:13
У Лаврова поманили миллионы украинцев российским гражданством
16:07
Взятки за "крышевание" земельных дел: в НАБУ раскрыли детали дела Грымчака Видео
15:57
Взрывы под Архангельском: радиация из России добралась до Норвегии
15:48
"Девочка выросла": Tayanna показала стрип dance для Танців з зірками Видео
15:42
Михайличенко возглавил киевское Динамо
15:32
"Проникает в глаза": на популярном курорте засняли на видео зомби-улитку с мигающими рогами Видео
15:18
Зе-команда может наступить на грабли Ющенко: эксперт рассказал, отменят ли депутатскую неприкосновенность
15:09
В США рассказали, заинтересованы ли в расширении нормандского формата
15:01
Скандал вокруг дела Гандзюк: Луценко заявил о сокрытии материалов, в СБУ ответили Видео
14:57
Чурка: американскую певицу жестоко обманули в России
14:47
От осеннего похолодания до 35-градусной жары: синоптики рассказали о погоде до конца недели Видео
14:35
Татьяна Черновол рассказала о роли Грымчака в своем деле
14:27
В Нафтогазе рассказали, сколько денег Газпрома под угрозой из-за ареста активов
14:25
У Путина скандал: Пугачеву хотят посадить
14:20
Миллион для замминистра: главные подробности задержания Юрия Грымчака Фото Видео
14:14
Дело Грымчака: изъятие взятки в полмиллиона попало на видео СБУ Видео
13:45
В посольстве США пояснили, мешает ли Богдан встрече Зеленского и Трампа
13:36
"Удар по собственному народу": что не так с упрощением получения украинского гражданства Видео
13:29
Против Луценко обязали открыть дело: подробности громкого решения суда Видео
13:20
Покажу всему миру, что у Нурмагомедова может идти кровь - Порье
13:11
Кремль бил по Зеленскому: Бессмертный рассказал о причинах обстрела под Павлополем
12:55
Подруга Ивлеевой оповестила мир о беременности горячим танцем под Loboda Видео
12:54
Задержание Грымчака связано с делом об избиении Татьяны Черновол - источник
12:49
Кто такой Юрий Грымчак и почему его задержали досье
12:47
Путинская РФ - страна, которая убьет тебя тысячей разнообразных способов мнение
12:36
Взрыв и утечка радиации в России: Greenpeace обвинил Москву в сокрытии информации
12:31
"Совсем стыд потеряла": Каменских в прозрачном белье показала все
12:29
В Луганской обладминистрации прокомментировали решение снизить цену газа для Луганской ТЭС
12:24
Фокус с Грымчаком: как Луценко выдавливают из кресла генпрокурора мнение
12:16
"Чайки смеются с путинской России": появилось видео аварии Airbus 321, а пассажиры говорят о заговоре Видео
12:07
Дэнни Трехо впервые посетит Украину на Comic Con Ukraine 2019
12:03
Полмиллиона оказались календариками: адвокат Грымчака сделала заявление
11:56
Копирует Путина: Жириновский публично ополчился на Зеленского
11:34
Вечерний квартал 2019 новый сезон: дата выхода первого концерта на ТВ
11:33
Задержание Грымчака: в ГПУ раскрыли детали обвинения
11:29
Подельник Курченко и Гонтаревой может быть избран в Раду – журналист
11:24
Динамо нужен жесткий тренер, который наведет дисциплину - Йожеф Сабо
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять