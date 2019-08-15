Новый канал: дата выхода всех шоу и сериалов 2019

Новый канал: список шоу и сериалов в 2019 / пресс-служба

Осенью зрителей на Новом канале ожидает целый список популярных шоу и сериалов. Осенний сезон начинается с 26 августа, и мы предлагаем короткий экскурс по тем проектам, на которые стоит обратить внимание.

На Новом осенью выходит юбилейный сезон Ревизора, уникальный сезон Топ-модели, а также новый формат шоу - Дети против звезд, и более серьезный проект Эксы, который впечатлил самого Александра Педана.

Список шоу на Новом канале

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Топ-модель по-украински 3 сезон

Третий сезон Топ-модели по-украински пришли представить руководитель студии Виктория Вишнякова, креативный продюсер Андрей Оленич, а также эксперты проекта – модельный букер Сергей Никитюк и новый член команды – дизайнер Владимир Демчинский. В 2019 году сезон вышел исключительно женский, а жюри искали среди девушек настоящую музу.

"Тема сезона – вдохновение, и наши эксперты в нем ищут музу. Женщины в разное время становились музами для великих людей. Для наших девушек это значит, что если полюбить себя и найти в себе силы, можно стать музой для дизайнеров, с какими бы параметрами и какого бы роста ты ни была", – говорит Андрей Оленич.

Шоу выходит 30 августа в 19-00.

Топ-модель по-украински 3 сезон / Новый канал

Шалена Зірка

По словам директора Студии 1 Елены Антоновой, два главных осенних хита на Новом – это шоу Шалена зірка с Лесей Никитюк и Дети против звезд, которое ведет Сергей Притула. По словам Леси, это шоу, где можно быстро получить звание Народного артиста. В смысле – Шаленої зірки.

"В этом проекте звезды и поют, и танцуют. В четырех конкурсах набирают баллы и в финале перевоплощаются в известного артиста. В результате голосования зрителей в зале и определяется победитель и обладатель звания Шалена зірка", - сообщила Елена.

На шоу пришла масса украинских звезд, а первый сезон стартует с 29 августа.

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Дети против звезд

Уникальное шоу Дети против звезд, которое получило признание в Каннах, стартует в октябре 2019. Как призналась Елена Антонова, этот проект был сложным в производстве и реализации, но очень интересным по своей концепции.

"В одном из спецвыпусков СуперИнтуиции с Сергеем Притулой были очень талантливые детки. Мы увидели, что у него нереальный коннект с этими детьми. Он феноменально общается с ними, обращается к ним на "вы", так их вдохновляет, что малыши раскрываются. Очень радостно понимать, что в нашей стране есть огромное количество талантливых детей", - вспомнила историю проекта Елена Антонова.

Так и образовался проект, в котором дети от 7 до 11 лет бросают вызов знаменитостям, каждый сражается с какой-то звездой в своем таланте.

Эксы 2 сезон

Вместе с креативным продюсером Лорой Мальцевой Александр Педан представил и новинки реалити, и свою соведущую, психолога Наталью Ежову. Во втором сезоне проекта будут участвовать не просто "бывшие", а пары, прожившие в браке и даже имеющие общих детей.

"На самом деле проект классный! За 10 лет на Новом канале было все: я работал в полях, снимался в студийных проектах. На Эксах мне было комфортно, кайфово и интересно", - рассказал Педан.

По словам Александра, в реалити очень много жизненной правды, откровенных разговоров и драматических ситуаций.

Шоу выходит на Новом с 20 сентября 2019.

Вар'яти 4 сезон / новый канал

Ревизор 10 сезон - юбилейное шоу

В октябре на экраны Нового выйдет 10-й, юбилейный сезон проекта Ревизор с новой ведущей Юлией Панковой. Как призналась на сцене директор Студии Катерина Ведмеденко, им было очень страшно, но теперь, после всего пережитого, они могут твердо сказать – это их проект!

"Мы действительно проверили 60 локаций, было испорчено больше чем 3 000 перчаток. Я впервые за 10 лет увидела таракана! А ведь мама мне говорила, что их уже давно нет. В прошлом я повар, и мне было очень интересно работать над этим проектом. Мы с командой сделали все возможное, чтобы зрителю было интересно", - пояснила Юлия.

Новинкой может похвастаться и бьюти-ревизор Елена Филонова. Теперь у нее появилась личная табличка ревизора красоты. Она давно о ней мечтала, и уже обошла порядочное количество салонов красоты.

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Хто зверху? 9 сезон

Сергей Притула и Леся Никитюк собрали звездные команды, которые сцепятся не на жизнь, а на смерть в 9 сезоне шоу Хто зверху с 29 августа в 19-00.

Команда проекта подготовила для мужской и женской команд новые конкурсы. К примеру, заменила раунд "Собери буквы" на конкурс "Ноги-руки". Теперь вместо кубиков с буквами игроки будут надевать огромные ступни и ладошки. На каждого участника придется аж по 4 буквы, а значит, слова будет показывать еще сложнее.

Правила проекта Хто зверху? остаются неизменными. Женская и мужская команды игроков под предводительством Леси Никитюк и Сергея Притулы, проходя через непростые испытания, набирают баллы и выясняют, кто, все-таки, сверху? Парни или девушки? Победителя в конкурсах определяет невидимый судья, он же – Александр Педан.

Вар'яти 4 сезон

Новый сезон шоу стартует 27 августа в 21:00. Вар`яти - детище Притули, и на шоу шутят исключительно на украинском языке. Шоу остается популярным уже достаточно долго, и Сергей Притула не намерен его ставлять и в 2019 году. Больше шуток, больше Вар`ят и больше Притули будет в новом 4 сезоне.

Первые ласточки / Новый канал

Список сериалов на Новом канале

И впервые на Новом – три месяца крутых сериалов! Пять проектов, которые были созданы специально для канала, будут идти в эфире один за одним. С 26 августа до 26 декабря. От ситкома о студентах-медиках Медфак, который стартует 26 августа, до детективной мелодрамы Новенька. Будиночок щастя получает продолжение 2 сезона, и Костя Войтенко вместе с Виталиной Библив и Назаром Заднепровским пообещали, что всем будет так же весело, как им было на площадке

Настоящим экспериментом стал молодежный триллер Первые ласточки. И создатель сериала Женя Туник заверил, что зрителей ждет открытие новых звезд, потому что им удалось найти великолепных молодых актеров. Сюжет сериала заставит зрителей вспомнить о смертельных играх среди подростков, по типу Синего Кита, и очень много думать.

Пока что дата выхода "Ласточек" точно неизвестно, но все 8 серий будут показаны на Новом Канале до 26 декабря.