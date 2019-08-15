В украинский прокат выходит боевик "Падение ангела" с Джерардом Батлером

"Падение ангела" - уже третья часть боевиковой кинофраншизы, запущенный в 2013-м фильмом "Падение Олимпа". Во всех фильмах главную роль сыграл Джерард Батлер.
В будущий четверг, 22 августа, в украинский прокат выйдет новый боевик − Падение ангела.
Сюжет вкратце такой: агент Секретной службы Майка Баннинга (Джерард Батлер). Его подставляют и обвиняют в покушении на президента страны, и теперь разыскивают все спецслужбы. Чтобы очистить свое доброе имя, Баннинга нужно самостоятельно раскрыть реальную террористическую угрозу.
Джерард Батлер (известный по фильмам 300 спартанцев, Призрак оперы, Рок-н-ролльщик) в третий уже раз вернется к роли Майка Баннинга - опытного телохранителя президента США (его в Падении ангела сыграет оскароносный актер Морган Фримен). Кроме того, во франшизе еще раз сменился режиссер. Вместо Антуана Фукуа (ставившего первую часть - Падение Олимпа) и Бабака Наджафи (ставившего второй фильм - Падение Лондона) третью часть фильм снял Рик Роман Во.
Фильм Падение ангела: информация
Формат: 2D
Бюджет: $ 80,000,000
Страна: CША
Студии: Millennium Films
Продолжительность: 122 минуты
Боевик
Режиссер: Рик Роман Во
Актеры: Джерард Батлер, Морган Фримен, Пайпер Перабо, Джада Пинкетт Смит
Композитор: Дэвид Бакли