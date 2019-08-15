В украинский прокат выходит боевик "Падение ангела" с Джерардом Батлером

Постер фильма Падение ангела / Киноафиша.юа

В будущий четверг, 22 августа, в украинский прокат выйдет новый боевик − Падение ангела.

Сюжет вкратце такой: агент Секретной службы Майка Баннинга (Джерард Батлер). Его подставляют и обвиняют в покушении на президента страны, и теперь разыскивают все спецслужбы. Чтобы очистить свое доброе имя, Баннинга нужно самостоятельно раскрыть реальную террористическую угрозу.

Джерард Батлер (известный по фильмам 300 спартанцев, Призрак оперы, Рок-н-ролльщик) в третий уже раз вернется к роли Майка Баннинга - опытного телохранителя президента США (его в Падении ангела сыграет оскароносный актер Морган Фримен). Кроме того, во франшизе еще раз сменился режиссер. Вместо Антуана Фукуа (ставившего первую часть - Падение Олимпа) и Бабака Наджафи (ставившего второй фильм - Падение Лондона) третью часть фильм снял Рик Роман Во.

Фильм Падение ангела: информация

Формат: 2D

Бюджет: $ 80,000,000

Страна: CША

Студии: Millennium Films

Продолжительность: 122 минуты

Боевик

Режиссер: Рик Роман Во

Актеры: Джерард Батлер, Морган Фримен, Пайпер Перабо, Джада Пинкетт Смит

Композитор: Дэвид Бакли