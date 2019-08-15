"Пивка для рывка": Винник сыграл в литрбол со своим продюсером

Олег Винник показал мастер-класс по литрболу / instagram.com/olegg.vynnyk

Олег Винник отмечает в Вене день рождения своего продюсера Александра, и в ход пошла уже тяжелая артиллерия. В одном из пабов Вены мужчины начали состязания с литрбола по пиву.

Брутальное фото с двумя брутально впивающими накачанными мужчинами опубликовал в своем Instagram Олег Винник.

"Соревнования начались!", - написал Винник под фото, где они с Александром положив накачанные руки на стол взялись за бокалы с пивом.

Друзья и поклонники Винника поспешили разразится морем шуток и комплиментов по этому поводу.

Олег Винник играет в литрбол / скриншот

"Спортсмены по литрболу", "Кстати, довольно интересный дизайн кружек", "Почки у вас крепкие?", "Пивка для ривка", "Какие груди", "О, пиво, удачи Вам, Олег, Вы - лучший", - пишут в комментариях.

Напомним, что день рождения продюсер Винника Александр отмечал днем ранее, и Олег там тоже был. Их отношения далеко вышли за рамки работы, и они уже давно дружат и способны от души постебаться над чем-то.

Совсем недавно в ПриватБанке обещали, что укротитель одиноких волчиц Олег Винник сможет попасть в сокровенное место каждой - на "лицо" кредитной карты.