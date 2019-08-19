"Лучше насрать на стол": Собчак раздает важные советы для жизни

Ксения Собчак / Instagram

Ксения Cобчак против серости, и за эпатаж. Она даже раздает очень полезные советы своим подписчикам, жизнь которых точно станет интересней, если они последуют этим путем.

Ксения Собчак заявила, что лучше испражниться на стол, нежели подчиняться общепринятым нормам общества. Об этом глубокомысленный пост она написала в Instagram.

"Я, разумеется, умею вести себя нормально. Но как же это скучно. Правильная еда, правильное поведение, правильные слова и поступки, а в итоге ты внутри весь сжался и заснул. Лучше уж встать и насрать на стол чем жить "правильно" по чужим правилам", - написала она.

Ксения Собчак / Instagram

Никто не сомневался, что пост рожден экспериментом, который она провела до этого - надела телесного цвета белье и рубашку, и сфотографировалась под таким ракурсом, что на первый взгляд кажется, будто она засветила грудь.

"Вы никому ничего не должны. В том числе создавать впечатление. Но про насрать это конечно же ирония)", - уточнила Собчак в комментарию к фото, чтобы не провоцировать людей совершать акты дефекации дома и на публике.

К слову, после этого, она продолжила тему про философию, и написала о том, что все фото в инстаграм - мишура, и все просто стараются выставить себя с лучшей стороны, даже если реальность не такова. Причем начала с себя и дотошно разобрала свое видео с яхты с обнаженными ногами.

"В журнале sncmagazine ,я как-то придумала потрясающий ,на мой взгляд, проект . Разбор инстаграма светских персонажей с психологом. Все,конечно,брать не стали (светский свет у нас ваще не самоироничен) ,но мои подозрения были подтверждены - большинство "светских" знакомых,если их инста связан не с работой а с досугом, выставляют то,чем хотят похвастаться,но на самом деле то,чего у них нет. И если с этой точки зрения рассматривать "веселые картинки" ,то вот сразу видно- кто прочит прокомментировать свои ноги,и значит ,сильно озабочен своей фигурой),кто-то хочет показаться умным,и пишет изьебистый список прочитанных книг, кто-то недоволен личной жизнью. За каждым фото -месседж. Но совсем не тот,который на фото. Смотрите ЗА фото. Взять хотя бы этот видео. Его бы еще и надписать : "Парус.Яхта. В этом мире только мы одни" . На самом деле : я давно уже не на яхте а пашу. Яхта не моя-то есть Бобик в гостях у Барбоса демонстрирует благосостоятельность , ноги сняты так,чтоб казаться длиннее, романтичной девушкой меня тоже особо не назовешь-но тут я очень стараюсь изобразить таковую))) Слабо посмотреть вот так на свои фотки? попробуйте. И знайте ,что другие это все видят тоже", - говорит Собчак.

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