"Гимнастке все легко дается": Ризатдинова о репетициях 3 сезона Танцев

Анна Ризатдинова поделилась впечатлениями о Танцах со звездами/ Instagram

Участница 3 сезона шоу Танці з зірками Анна Ризатдинова пообщалась с ведущими Сніданку з 1+1 и раскрыла несколько особенностей своих репетиций перед шоу.

Видео со скайп общением с Анной Ризатдиновой появилось в эфире Сніданку.

Вначале Неля Шовкопляс и Руслан Сеничкин напомнили Анне об ее участии в Олимпийских играх, и спросили, как оно сейчас?

"Я забыла эту дату, но 20 августа 2016 года - самая яркая дата в моей жизни, ну после рождения ребенка. Но, я настолько этого хотела, настолько этим жила, что от одной мысли, что у меня может не получится - вы не понимаете - я не знала, как мне приезжать домой. Вот как возвращаться в Украину без медали? Я просто не понимала, как мне жить дальше без медали. Поэтому, к сожалению в художественной гимнастике нет финалов - у нас только одна медаль - это медаль многоборья, и шанс только один. Поэтому, я настолько была благодарна всему, всем, что да - я плакала, плакала однозначно от счастья", - вспомнила Ризатдинова.

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Руслан Сеничкин отметил, что сейчас Анна находится в авто, которое припарковано, и поинтересовался, куда это она едет?

"Ну, конечно же на тренировку. Тренируемся днем и ночью. Остается так мало дней, тренируем мы бальные танцы, и тренируем мы день и ночь. Все думают, что гимнастке все легко дается, на самом деле - нет. Но моя задача - чтобы вы не заметили разницу между гимнастикой и бальными танцами. Сейчас очень много времени уделяем. Ну, практически всю свою жизнь сейчас уделяю", - объяснила она.

Анна Ризатдинова / Instagram

Сеничкин спросил, есть ли у Анны Ризатдиновой какая-то стратегия на победу.

"Конечно есть. Я бы без стратегии была бы не я. Боевая подготовка, настой, и получать удовольствие. В гимнастике настолько все сложно давалось - это субьективный вид спорта - оценки, жюри. Сейчас я без булан без обруча, без ленточки - я просто хочу получать удовольствие от танцев", - призналась Ризатдинова.

Сеничкин сказал, что другие участники отзываются о Анне Ризатдиновой как об очень серьезной сопернице. Сеничкин пожелал ей удачи, и они с Нелей попрощались со спортсменкой.

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Танці з зірками 3 сезон смотреть видео онлайн Анна Ризатдинова рассказала о репетициях: