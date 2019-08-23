Царь Леонид поменял профессию: рецензия на фильм Падение ангела

23 августа 2019, 12:03

В украинский прокат вышел экшн-фильм Падение ангела, где бывший спартанский царь Леонид и экс-Призрак оперы Джерард Батлер охраняет президента США и борется за свое честное имя.

Падение ангела
Падение ангела / Киноафиша.юа

Джерард Батлер сейчас – живое воплощение римской поговорки "Так проходит слава мирская" в ее голливудском варианте. Еще в 2006-м он был на коне после роли царя Леонида в комиксовом пеплуме Зака Снайдера "300 спартанцев" (а уж сколько девичьих / женских сердец трещали у него под ногами – и подумать страшно). Однако, канун 2020-х Батлер встречает как звезда "Падения…" – франшизы боевиков студии Millennium Films (серия ностальгических экшенов Неудержимые и недавно со скандалом не допущенный в украинский прокат за прославление русской армии Хантер Киллер). Первую часть, "Падение Олимпа" снимал Антуан Фукуа (оскароносный Тренировочный день и ремейк Великолепной семерки), вторую, "Падение Лондона" – Бабак Наджави. Режиссером третьей, "Падение ангела", о которой и пойдет речь, стал Рик Роман Во (Стукач, Выстрел в пустоту).

Сюжет фильма Падение ангела

Итак, Майк Бэннинг, высокопоставленный работник Секретной службы (охраняющий президента США), которого и играет Джерард Батлер, едва не погибает во время покушения на своего босса (которого со своим традиционным последние лет 15 лукавым прищуром играет Морган Фримен). Но, что гораздо хуже, всех собак вешают именно на Бэннинга, как на организатора покушения. Против него теперь и коллеги и злобные ФБРовцы, возглавляемые суровой теткой – агентом Томпсон (роль Джады Пинкет Смит – которая, видимо, до сих пор слушает маму и не снимает шапку почти весь фильм. Бэннинг срывается в бега, чтобы "очистить свое честное имя" (с).

В общем-то, все любители боевиков даже по такой завязке могут понять и со стопроцентной уверенностью спрогнозировать, как будет развиваться сюжет. "Падение ангела" вообще очень похож на какую-то фигуру из конструктора Лего, собранную просто и грубовато. Все четко, по полочкам и предсказуемо – как и положено в боевиках.

По большому счету, больше всего претензий создателям фильма как раз и можно высказать в вопросе постановки боевых сцен (потому как в серии "Падение…" сюжет всегда был вторичен и притянут за уши). Нет, Батлер (несмотря на то, что скоро отметит 50-летие) по-прежнему весьма убедительно бьет морды, стреляет и крушит. Но в целом экшен в фильме уж больно сумбурен и размыт. 

Светлое (бородатое и седовласое) пятно картины – выход легендарного Ника Нолти (дилогия 48 часов, Мыс страха, Воин) в роли отца персонажа Батлера. Здесь он сыграл откровенно сбрендившего и страдающего от паранойи ветерана войны во Вьетнаме, у которого (вот уж сюприз) с сыном очень плохие отношения. Собственно, все хоть сколько-нибудь юмористические моменты (за которые, видимо, ответственнен Робер Марк Камен, соратник Люка Бессона и сценарист "Перевозчика" с "Заложницей") "Падения ангела" связаны именно с персонажем Нолти. Тем не менее, похожая роль ветерана Трехлистника в пародийной комедии Бена Стиллера "Солдаты неудачи" актеру явно удалась лучше, чем здесь.Подводя итоги, на "Падение ангела" точно стоит сходить всем оголтелым фанатам (и фанаткам, чего там) Джерарда Батлера, любителям простецких боевиков класса "В" да и просто людям, которые хотят скоротать полтора часа в кино, отдыхая между утомительными забегами за покупками в торговом центре.

Фильм Падение ангела: информация 

Формат: 2D

Бюджет: $ 80,000,000

Страна: CША

Студии: Millennium Films

Продолжительность: 122 минуты

Боевик

Режиссер: Рик Роман Во

Актеры: Джерард Батлер, Морган Фримен, Пайпер Перабо, Джада Пинкетт Смит

Композитор: Дэвид Бакли

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
боевик фильм Джерард Батлер Джада Пинкетт-Смит Морган Фримен
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

12:48
"Украинцы приезжали в ДНР за рабами": росСМИ отличились очередной байкой об "ужасах хунты"
12:44
Землетрясения в раздевалке и штрафы: что изменилось в Шахтере при Каштру
12:33
Яценюк побывал на презентации фильма "Украина: Эволюция достоинства" (видео) Видео
12:29
Россия "облажалась": чудо-"танк" оказался небоеспособным
12:21
Во все тяжкие фильм: что известно о самом громком сиквеле сериала Видео
12:16
Британская The Guardian опубликовала фото "российского" Крыма
12:03
Царь Леонид поменял профессию: рецензия на фильм Падение ангела Видео
11:58
"Дайте мне выполнить свое дело": Зеленский пообещал скорый обмен пленными между Украиной и Россией
11:52
"Как спелый арбуз": Седокова на интимном фото похвасталась формами
11:49
Перепутала педали: теща Притулы переехала на внедорожнике мать и 9-летнего ребенка Видео
11:45
В МИД спрогнозировали отмену санкций против РФ Видео
11:40
"Плохая примета": под Киевом водитель отказался пустить участника АТО первым в салон Видео
11:25
"Позорные слухи": Зеленский рассказал о судьбе Министерства по делам ветеранов
11:17
Расстрел адвоката в Кропивницком: появились шокирующие подробности Видео
11:00
Сбой в работе Facebook и Instagram: что известно о проблемах популярных соцсетей Видео
10:59
"Хочу реванш с Хабибом" - Конор Макгрегор
10:47
Российский омбудсмен Москалькова на один день прилетела в Киев
10:42
Танці з зірками 2019: Анна Ризатдинова бросила олигарха Александра Онищенко Видео
10:18
"Берет на себя риск": в МИД оценили прямые переговоры Зеленского с Путиным Видео
10:08
День флага Украины: Зеленский на Софийской площади торжественно поднял знамя Видео
10:02
Вабити: игривая Кароль развлекается сразу с двумя парнями в новом клипе Видео
09:56
Обмен заключенными между Украиной и РФ: СМИ рассказали о судьбе Сенцова и Вышинского Видео
09:43
Украинские фискалы взялись за химзавод Фирташа
09:30
Жестокое убийство журналиста в Черкасской области: обвиняемого отпустили под домашний арест
09:02
В Днепре голый неадекват устроил игру в салочки с копами Видео
08:56
"Ленточки перерезать, цветы класть": Кличко пожаловался на притеснения Богдана Видео
08:44
Почему проблема Украины на Донбассе не в силе агрессора мнение
08:35
"Праздничный прогноз": синоптик рассказала о погоде в День флага
08:30
Аресты и задержания: Украина в ООН рассказала о беспределе РФ в Крыму и на Донбассе Видео
08:06
"Загадочный взрыв" под Северодвинском: Совбез ООН потребовал от России отчет
07:46
Как в США и ЕС "отбеливали" Януковича: всплыли новые детали
07:37
День шахтера 2019: дата, что подарить и как поздравить
07:36
Украине пора отказываться от стратегии нытья Порошенко мнение
07:22
Экс-мэр Варшавы стал бизнес-омбудсменом Украины
07:15
Головная боль Кремля: экс-депутат Госдумы рассказал, почему Россия хочет "слить" Донбасс
07:07
"Чтобы вся страна стала сине-желтой!": Зеленский поздравил украинцев с Днем флага Видео
07:01
Антибиотики провоцируют страшную болезнь: ученые нашли связь
06:55
Большое унижение Путина мнение
06:35
Зеленский не соврал: астролог назвал дату окончания войны на Донбассе
06:01
З Днем державного прапора України: найкращі вітання та листівки Фото Видео
05:34
К украинцам подкралась магнитная буря: как уберечься Видео
04:57
Восстание робота Федора: по фото Нибиру возле МКС разгадали планы Планеты смерти Видео
04:25
"Хитросделанные товарищи": эксперт оценил продление растаможки для евроблях Видео
03:43
Медики рассказали, какие болезни ждут не желающих секса женщин
03:11
"Капля в море": Гордон рассказал, как пророссийские депутаты будут влиять на Раду
02:36
"Позорище": Пьяненькая Бузова засветила соски Видео
02:29
Ученые пояснили роль рыбьего жира в лечении диабета
02:04
Лига Европы: результаты матчей плей-офф
01:48
Продукты, от которых можно поправиться: диетолог составила список вредной пищи
01:33
У Зеленского ответили на "братский" выпад Захаровой
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять