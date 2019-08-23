Царь Леонид поменял профессию: рецензия на фильм Падение ангела

Падение ангела / Киноафиша.юа

Джерард Батлер сейчас – живое воплощение римской поговорки "Так проходит слава мирская" в ее голливудском варианте. Еще в 2006-м он был на коне после роли царя Леонида в комиксовом пеплуме Зака Снайдера "300 спартанцев" (а уж сколько девичьих / женских сердец трещали у него под ногами – и подумать страшно). Однако, канун 2020-х Батлер встречает как звезда "Падения…" – франшизы боевиков студии Millennium Films (серия ностальгических экшенов Неудержимые и недавно со скандалом не допущенный в украинский прокат за прославление русской армии Хантер Киллер). Первую часть, "Падение Олимпа" снимал Антуан Фукуа (оскароносный Тренировочный день и ремейк Великолепной семерки), вторую, "Падение Лондона" – Бабак Наджави. Режиссером третьей, "Падение ангела", о которой и пойдет речь, стал Рик Роман Во (Стукач, Выстрел в пустоту).

Сюжет фильма Падение ангела

Итак, Майк Бэннинг, высокопоставленный работник Секретной службы (охраняющий президента США), которого и играет Джерард Батлер, едва не погибает во время покушения на своего босса (которого со своим традиционным последние лет 15 лукавым прищуром играет Морган Фримен). Но, что гораздо хуже, всех собак вешают именно на Бэннинга, как на организатора покушения. Против него теперь и коллеги и злобные ФБРовцы, возглавляемые суровой теткой – агентом Томпсон (роль Джады Пинкет Смит – которая, видимо, до сих пор слушает маму и не снимает шапку почти весь фильм. Бэннинг срывается в бега, чтобы "очистить свое честное имя" (с).

В общем-то, все любители боевиков даже по такой завязке могут понять и со стопроцентной уверенностью спрогнозировать, как будет развиваться сюжет. "Падение ангела" вообще очень похож на какую-то фигуру из конструктора Лего, собранную просто и грубовато. Все четко, по полочкам и предсказуемо – как и положено в боевиках.

По большому счету, больше всего претензий создателям фильма как раз и можно высказать в вопросе постановки боевых сцен (потому как в серии "Падение…" сюжет всегда был вторичен и притянут за уши). Нет, Батлер (несмотря на то, что скоро отметит 50-летие) по-прежнему весьма убедительно бьет морды, стреляет и крушит. Но в целом экшен в фильме уж больно сумбурен и размыт.

Светлое (бородатое и седовласое) пятно картины – выход легендарного Ника Нолти (дилогия 48 часов, Мыс страха, Воин) в роли отца персонажа Батлера. Здесь он сыграл откровенно сбрендившего и страдающего от паранойи ветерана войны во Вьетнаме, у которого (вот уж сюприз) с сыном очень плохие отношения. Собственно, все хоть сколько-нибудь юмористические моменты (за которые, видимо, ответственнен Робер Марк Камен, соратник Люка Бессона и сценарист "Перевозчика" с "Заложницей") "Падения ангела" связаны именно с персонажем Нолти. Тем не менее, похожая роль ветерана Трехлистника в пародийной комедии Бена Стиллера "Солдаты неудачи" актеру явно удалась лучше, чем здесь.Подводя итоги, на "Падение ангела" точно стоит сходить всем оголтелым фанатам (и фанаткам, чего там) Джерарда Батлера, любителям простецких боевиков класса "В" да и просто людям, которые хотят скоротать полтора часа в кино, отдыхая между утомительными забегами за покупками в торговом центре.

Фильм Падение ангела: информация

Формат: 2D

Бюджет: $ 80,000,000

Страна: CША

Студии: Millennium Films

Продолжительность: 122 минуты

Боевик

Режиссер: Рик Роман Во

Актеры: Джерард Батлер, Морган Фримен, Пайпер Перабо, Джада Пинкетт Смит

Композитор: Дэвид Бакли