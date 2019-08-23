Танцы меняют меня: Tayanna поделилась впечатлением от шоу Танці з зірками

Танці з зірками 2019: Tayanna серьезно подошла к участию в шоу/ пресс-служба

Певица Tayanna принимает участие в 3 сезоне Танців з зірками вместе со своим партнером Игорем Кузьменко, и выйдет на паркет уже 25 августа в первом эфире.

Tayanna призналась, что для нее значит это конкурс, что стало мотивацией для участия, и как он стал менять ее жизнь в комментарии для Главреда.

"Весной после сольного концерта в Киеве, я была несколько дней в приподнятом прекрасном настроении и как раз в этот период мне позвонили с телеканала 1+1 и сказали, что у них есть предложение. При встрече мне сообщили, что приглашают на Танцы со звездами", - сказала Tayanna.

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Оказалось, что столь весеннее предложение прекрасно совпало с мечтами певицы и ее мировозрением.

Танці з зірками 2019: Tayanna / пресс-служба

"Я давно уже хотела выйти на главный паркет страны. Большой мотивацией для меня было то, что совершенствоваться нужно ежедневно, открывать в себе новые грани и таланты. Это новый опыт, который в определенном смысле для меня является вызовом самой себе", - говорит она об участии в шоу.

Кроме того, участие в Танцях также повлияло на Татьяну не только физически, но и духовно, меняя характер.

"Танцы меня меняют как снаружи, так и внутри. Я начала это ощущать с первых репетиций. Не сразу все легко дается, но, когда у тебя есть цель - ты работаешь в зале с самого утра до позднего вечера. Если раньше свободного времени почти не было, то сейчас его вообще нет. (Улыбается)", - объяснила она.

Танці з зірками 2019: Tayanna и Игорь Кузьменко/ Instagram

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Напомним, в 6 сезоне Игорь Кузьменко принес победу на шоу Наталье Могилевской.

Результаты тренировок певицы мы сможем увидеть уже в первом выпуске 3 сезона Танці з зірками 2019 25 августа на 1+1. Онлайн трансляцию также можно будет смотреть на сайте Главред.