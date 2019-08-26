Звездные войны: зрителей покоряет трейлер Восхода Скайвокера

26 августа 2019, 20:38

Киноманы уже находятся в ожидании выхода фильма.

В трейлере показаны сцены некоторых сражений/ Фото: скриншот из видео

Американская компания Disney продемонстрировала новый трейлер Звездных войн IX – Восхода Скайвокера.

"История поколения подходит к концу", – говорится в описании видео, обнародованном в YouTube.

Тизер начинается с кадров, на которых зрителю напоминают сцены из предыдущих серий саги. На экране появляются уже знакомые персонажи - Хан Соло, принцесса Лея, Люк Скайвокер, Йода. Можно увидеть фрагменты некоторых сражений.

Главной героиней нового эпизода стала Рей (Дейзи Ридли). В тизере она бежит по пустыне со световым мечом, ожидая на поединок с Кайло Реном. Как авторы в этот раз развили сюжетную линию фильма – пока неизвестно.

Восход Скайвокера снял режиссер Джей Джей Абрамс. В кинотеатрах сага появился 20 декабря 2019 года.

Напомним, после провала первых фильмов Disney из вселенной Звездных войн, руководство приняло решение сменить курс и пойти путем сериалов. Так был задуман и создан сериал The Mandalorian / Мандалорец, который выходит уже осенью 2019 года.

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