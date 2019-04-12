Опубликован тизер Звездные войны. Эпизод 9: режиссеры оживили актрису

Звездные войны после девятого эпизода отправятся на перерыв / kino.siteua.org

Студия Disney представила тизер девятого эпизода Звездных войн, презентация которого состоялась Чикаго на фестивале Star Wars Celebration.

Тизер ожидаемого Восхождения Скайуокера обнародован в YouTube. На большой экран картина выйдет уже в декабре этого года.

Заключительная часть трилогии продолжает легендарную космическую сагу Джорджа Лукаса. Состоится последняя битва нового поколения джедаев с темной стороной. Действие фильма начнется через год после событий, показанных в предыдущей ленте — Звездные войны: Последние джедаи.

В фильме зрители увидят актрису Кэрри Фишер, которая умерла в 2016 году. Смерть героини привела к изменению планов, хотя и рассматривалась возможность участия ее персонажа с использованием компьютерной графики. Принцессу Лею оживили, используя кадры предыдущих съемок. Разрешение на трансляцию материалов дала родная дочь звезды.

Как сообщает Bloomberg, после выхода на экраны девятого эпизода, съемки франшизы решили приостановить. Создатели заявили, что намерены сделать небольшой перерыв.

Напомним, в сети появился новый трейлер фильма Король Лев — римейка знаменитого мультфильма 1994 года.