В сети появился новый трейлер фильма Король Лев — римейка знаменитого мультфильма 1994 года.

Ролик опубликован на YouTube-канале Walt Disney Studios. Режиссером нового фильма выступил Джон Фавро, который также переснял Книгу джунглей.

В звездный состав фильма входят: Дональд Гловер - в роли Симбы, певица Бейонсе - в роли Налы, Джеймс Эрл Джонс, который озвучил Дарта Вейдера в Зездных войнах в роли Муфасы, Чиветел Эджиофор в роли Шрама, Сет Роген в роли Пумбы и Билли Айкнер в роли Тимона.

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