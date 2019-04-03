В сети появился первый тизер-трейлер Джокера

В сети появился тизер нового "Джокера" с Хоакином Фениксом / Warner Bros. Entertainment Inc.

Кинокомпания Warner Bros. Pictures показала первый тизер-трейлер нового фильма Джокер с номинантом премии "Оскар" Хоакином Фениксом в главной роли, а также обладателем премии "Оскар" Робертом Де Ниро.

Трейлер появился на официальном YouTube-канале Warner Bros. Pictures. Режиссером, продюсером и соавтором сценария является оскаровский номинант Тодд Филлипс.

В спин-оффе Джокер рассказывается об Артуре Флеке, который только встает на путь преступности, чтобы впоследствии превратиться в безумного клоуна.

Выход фильма на экраны запланирован на 4 октября 2019 года.

Джокер / instagram.com/toddphillips1

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