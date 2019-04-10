"Увидимся, малец": в Сеть "залили" ролик с Зеленским и Порошенко в виде героев Звездных войн

Кайло РенЗеленский / скриншот из видео

Во всемирной Сети опубликовали видеоролик, в иронической форме обыгрывающий противостояние двух кандидатов в президенты, вышедших во второй тур выборов – действующего главу Украины Петра Порошенко и шоумена Владимира Зеленского.

Основой для ролика стал кульминационный момент крайней на сегодняшний день части легендарной франшизы Звездные войны − Последние джедаи, в котором злодей Кайло Рен (в лицо исполнявшего эту роль Адама Драйвера вмонтировано лицо Зеленского) приказывать стрелять из лазерных пушек по своему дяде, благородному джедаю Люку Скайуокеру (Марк Хэмилл с лицом Порошенко). Однако тот остается невредимым.

Потом Рен самолично кидается рубить Скайуокера, но оказывается, что тот на поле боя лично не присутствовал, а использовал магическую голограмму. Затем Скауйокер-Порошенко исчезает с фразой: "Еще увидимся, малец". На этом ролик и заканчивается.

ElectionWars: Last Jedi 2019 from german-design on Vimeo.

Напомним, в первом туру выборов президента Украины крайне убедительную победу одержал Владимир Зеленский, набравший 30,24% (5 713 825 голосов). Петр Порошенко занял второе место с 15,95% (3 014 538 голосов).