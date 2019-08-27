Собчак с округлившимся животом снова подозревают в беременности

Ксения Собчак / Instagram

Ведущая Ксения Собчак, которая собралась замуж за кинодела Богомолова, вызвала новую волну слухов о беременности.

Собчак в облегающем платье продемонстрировала подросший живот. Об этом пишет телеграм-канал За Кулисами.

В сеть попали фото Собчак в облегающем красном платье, под которым выделяется ее живот.

В сети посчитали, что, вероятно, Собчак либо хорошо покушала перед фотографированием, либо она уже вполне беременна.

Ксения Собчак / За Кулисами

Ну, а на других снимках, где платье чуть другого покроя, живот выделяется уже чуть больше.

"Кажется, Собчак можно поздравлять", - пишут на телеграм-канале.

Если на других фото Собчак стояла боком, и живот был едва заметен, то на снимках а анфас ее беременность уже более заметна.

Ксения Собчак засветила округлый живот/ За Кулисами

Напомним, почти месяц назад стало известно, что Ксения Собчак выходит замуж за Константина Богомолова. До этого он публично признался ей в любви, и они перестали скрывать свои отношения.