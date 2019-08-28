"Натираю полы": Елена Кравец стала уборщицей на Танцах со звездами

Елена Кравец / instagram.com/lennykravets/

Звезда Вечернего Квартала и Женского Квартала Елена Кравец, оказывается в свободное время от Танцев со звездами 2019 подрабатывает элитной уборщицей.

Партнер по танцам Елены Кравец Макс Леонов с юмором рассказал о занятиях Кравец, и записал видео. Изначально оно было в его сторис, но теперь сохранилось в твиттере.

"Пришли мы в зал - работать над танцем для второго эфира! А тут оказалось немножко неубрано. Вот, и Ленка вызвалась помочь. Ленка - уборщица, у которой полмиллиона подписчиков в инстаграме...премиум-класс, - смеется Леонов, комментируя видео. - Вот так мы убираем залы".

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"Если вам нужна уборка танцевальных залов, то есть вот такая услуга. Я вытираю полы. Натираю полы", - подыгрывает Кравец.

"Если что - обращайтесь - мы с радостью ответим, и поможем вам в вашей проблеме", - резюмировал Леонов

Каким именно танцем они будут удивлять зрителей во время второго эфира - пока что секрет. Зато известно, что актриса и хореограф активно к нему готовятся. И репетиции не обходятся без забавных случаев.

Немного танцевального закадра)) Танцор #МаксЛеонов и актриса #ЕленаКравец дурачатся во время подготовки в очередному выпуску #Танцысозвездами #Танціззірками pic.twitter.com/97MWxfqmyL — MyGlamWish (@glam_wish) August 28, 2019

Напомним, второй выпуск шоу Танцы со звездами 2019 выходит 1 сентября в 21:00 на 1+1, и онлайн его можно будет смотреть на Главреде.