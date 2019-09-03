Крепостная 2 сезон: сколько серий, и как смотреть сериал онлайн

Крепостная 2 сезон: сколько серий, где смотреть сериал/ СТБ

Сериал Крепостная 2 сезон вышел на СТБ со второго сентября. Сериал получил свою оригинальную нумерацию серий, и даты выхода. Рассказываем, что и как с Крепостной-2, чтобы было удобней смотреть онлайн.

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2 сезон Крепостной начал выходить на СТБ с 21:00, но смотреть его можно только на обычном ТВ, которое подключено дома.

Если же вы пропустили серию - придется попотеть. Отныне серии Крепостной на YouTube появляться не будут, и больше ни на каком сайте вы их не найдете.

Поэтому, если нет возможности смотреть СТБ, придется смотреть онлайн на сайте Телепортал, где видео заливаются попозже. Благо так 2 сезон Крепостной можно смотреть онлайн на смартфонах, планшетах, ноутбуках и ПК.

Что до нумерации серий - 2 сезон Крепостной получил 24 серии, а весь сериал, выходит будет длительностью 48 серий.

Со второго сентября 2 сезон Крепостной выходит вечером по две серии - не пропустите таким образом новую серию, а то, потом придется искать и пересматривать онлайн, чтобы понять сюжет.

Также, второй сезон Крепостной получил сквозную нумерацию серий, так что первая серия второго сезона Крепостной - на самом деле 25 серия, ну а вторая - 26 серия.

Крепостная 2 сезон смотреть онлайн трейлер:

На сайте Главред можно будет почитать сжатое описание серий, если все-таки вышла беда, и вы пропустили сериал вечером.