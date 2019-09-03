Надо переворачивать: Шуфутинский срочно обратился к фанатам

Михаил Шуфутинский 3 сентября / Instagram

Исполнитель 3 сентября Михаил Шуфутинский попросил поклонников срочно начинать действовать.

Михаил Шуфутинский срочно попросил поклонников начать действовать в день 3-го сентября, и наглядно показал, как именно нужно готовится к его концерту. Видео он опубликовал на своей странице в Instagram.

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"Друзья, вы случайно не забыли, какой сегодня день? Сегодня третье сентября - надо переворачивать! Ну, давайте! Ну, переворачивайте! О! Какая прелесть! Молодцы, что не забыли перевернуть! Жду вас сегодня на концерте", - говорит он в видеообращении.

Также он добавил в видео картинку, на которой написано, когда и что будет на его концерте вечером 3-го сентября.

Поклонники пришли в восторг от его юмора, и обращения, так что засыпали восторженными комментариями.

"Мы уже и рябинку подожгли и календарь перевернули! По соседям и по родственникам прошлись с вопросом - Ну почему? Ну почему? Всё счастливы!!!!", "Ну всё, теперь перевернули)))) фуххх", "Адептов 3го сентября множество количество. Нести веру эту нужно в массы, и не забывать про святую марджанжу", "Михаил, вы сегодня не один, мы с Вами!!!", "Не переворачивается он, ведь было все у нас всерьёз, 2го сентября", - пишут поклонники.

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