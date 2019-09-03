Крепостная 2 сезон: что было в 1 и 2 сериях сериала

Крепостная 2 сезон / СТБ

Премьера 2 сезона Крепостной состоялась 2 сентября на СТБ. За вечер были показаны сразу две серии - 25 и 26. Что было в первых сериях Крепостной, и какую судьбу встретила Катерина - рассказываем в нашем материале.

Во втором сезоне Крепостной нумерация серий продолжается с предыдущего сезона, поэтому 2 сентября вышли 25 и 26 серии. Сериал Крепостная выходит по будням в 21:00 - спешите смотреть, и читать описание новых серий.

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Крепостная 2 сезон - описание 25 серии смотреть онлайн анонс

Главная героиня Катя Вербицкая, она же Кити, теперь теперь стала крепостной Лидии Шефер. Но в отличие от предыдущих хозяев девушки, злобная и завистливая леди Шефер не собирается одомашнивать Кити. И все из-за Алексея Косача, в котором Лидия видела своего будущего мужа, и который решил выбрать крестьянку. Она начинает мстить, Кате как только умеет женщина.

Григорий Червинский вне себя от ярости и боли. Его чувства к Кити оказались настолько сильны, что разлука с девушкой заставляет его уйти в запой. Он так довел жену Натали, что та сама предлагает пойти к новой хозяйке, и забрать Катю.

Все поместье узнает о тяжелой доле Катерины. Назар, чей авторитет среди крепостных вырос из-за успешной травли подлеца Якова, собирается действовать решительно и вызволять Катерину своими силами. Но мотив его поступков не столько благороден, сколько корыстен: его романтические чувства к девушке так и не прошли.

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Кріпосна 2 смотреть онлайн 1 серию - 25 серия - 02-09-2019:

Крепостная 2 сезон - описание 26 серии смотреть онлайн анонс

Лидия Ивановна Шефер вновь принимается за истязания несчастной Кити – своей новой крепостной. Барыня, чье психическое состояние уже близко к безумию, показывает Катерине свой портрет, на котором она запечатлена с Алексеем Косачем – погибшим возлюбленным Кити. Бедная крепостная, несмотря на ужасное самочувствие, решает показать злобной хозяйке, что хоть и сломлена физически, но ее дух все так же крепок. Катя бросает портрет в горящий камин, за что Лидия избивает ее кочергой до полусмерти.

Однако не одна Лидия Шефер сходит с ума от маниакальной любви – Григорий Червинский, злоупотребляя опиумом с момента переезда Кити в новый дом, начинает видеть странные галлюцинации. На месте своей жены Натальи, он видит молящую его о близости Катерину, и не может больше держивать себя…

А старший Червинский совершенно не понимает, как сделать его любимую Ларису счастливой. Девушку отвергает великосветское общество. Слишком сильно все любили покойную жену Петра Анну Львовну и из уважения к ней не хотят принимать любовницу-вертихвостку в свой круг. И Петр Червинский, руководствуясь своими пылкими чувствами, предлагает Ларисе кардинальное решение.

Кріпосна 2 смотреть онлайн 2 серию - 26 серия - 02-09-2019:

Новые серии Крепостной 2 выходят по будням в 21:00. Не пропустите 27 и 28 серии Крепостной.