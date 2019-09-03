Крепостная 2 сезон: что было в 3 и 4 сериях сериала

Крепостная 2 сезон: смотреть онлайн 1 и 2 серия анонсы / СТБ

Новые серии 2 сезона Крепостной выходят 3 сентября в 21:00. За вечер были показаны сразу две серии - 27 и 28. Что было в 3 и 4 сериях 2 сезона Крепостной, и какую судьбу встретила Катерина - рассказываем в нашем материале.

Во втором сезоне Крепостной нумерация серий продолжается с предыдущего сезона, поэтому 3 сентября вышли 27 и 28 серии. Сериал Крепостная выходит по будням в 21:00 - спешите смотреть, и читать описание новых серий.

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Крепостная 2 сезон - описание 27 серии смотреть онлайн анонс

Катерине Вербицкой удалось выжить после страшных побоев Лидии Шефер. Она чудом попала к семье добрых крепостных – а там ее приняли, как родную дочь. Здесь Катя может на время укрыться от гнева обезумевшей хозяйки и привыкнуть к новой жизни среди простого люда.

Степан тем временем, устроился батраком к Лидии Шефер. У него, оказывается есть цель: сбежать вместе с дочерью в Бессарабию и зажить нормальной человеческой жизнью. Отец Катерины регулярно посещает тайные собрания крепостных, и у него растет мятежный дух. И чем дольше Степан наблюдает, как зверствует Лидия, тем больше ему хочется взбунтоваться против жестокой пани. Но решится ли каторжник на такой отважный шаг?

Тем временем, Софья Станиславовна больше не хочет иметь ничего общего с Лидией. Она поняла: в Шефер нет ни капли человечности и сострадания. Пани Косач даже вернула благодетельнице ее подарки. Лидия решила: раз Софья желает войны - она ее получит, и поспешила передать Косачам ответное послание. Она требует, чтобы ей вернули долг. Для Софьи Станиславовны эта сумма непомерно огромна.

В 3 серии 2 сезона Крепостная Григорий Червинский учится быть хозяином поместья. Опостылевший отец уехал в Париж, а Натали носит под сердцем наследника. Григорий Петрович почувствовал вкус власти. Теперь он – настоящий хозяин, а не бледная тень своего отца. Он хочет показать миру, чего стоят Червинские, и превращается в угрозу.

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Кріпосна 2 смотреть онлайн 3 серию - 27 серия - 04-09-2019:

Крепостная 2 сезон - описание 28 серии смотреть онлайн анонс

Ярослава родила в чистом поле. Однако, она все время думает о том, что девочка принадлежит Шефер.

Катю в семье Ярославы и Захара считают своей. Яра попросила девушку стать крестной для дочки, а Захар задумывается о том, не подыскать ли девчушке жениха. Да только Кате пока не до любви: рана от смерти Алексея Косача все еще саднит, инапоминает о себе в его день рождения.

Кити обливалась слезами, пока переносила на бумагу рассказы крепостных. Несчастные поведали о том, как хозяйка секла их просто так, велела посыпать солью свежие раны и мучила даже малышей. Степан считает, что записки ничему не помогут, но Катя верит в лучшее. Николай Дорошенко пообещал передать жалобу самому предводителю нежинского дворянства, которое, якобы найдет управу на Шефер.

В 4 серии 2 сезона Крепостной от 03.09.2019 шоуранеры показали, как на самом деле отнеслось дворянство к заявлению. Предводитель дворянства вызвал к себе Лидию, но вовсе не затем, чтобы отчитать ее за жестокость, а чтобы поведать об их нраве. Теперь Шефер уже подозревает, куда делась Катя.

Тем временем, празднество жаток попало на день рождения Алексея, и пока Катя тужит, она даже не догадывается, что Шефер тоже решила прибыть на могилу мужа.

Кріпосна 2 смотреть онлайн 4 серию - 28 серия - 04-09-2019:

Новые серии Крепостной 2 выходят по будням в 21:00. Не пропустите 27 и 28 серии Крепостной.