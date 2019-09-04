Крепостная 2 сезон: что было в 5 и 6 сериях сериала

4 сентября 2019, 20:00

Новые 5 и 6 серии 2 сезона крепостной выходят вечером 4 сентября. Что было в 5 и 6 сериях 2 сезона Крепостной - читайте на Главреде.

Крепостная 2 сезон
Крепостная 2 сезон: 5 серия 6 серия смотреть онлайн / СТБ

Новые серии 2 сезона Крепостной выходят 4 сентября в 21:00. За вечер были показаны сразу две серии - 29 и 30. Что было в 5 и 6 сериях 2 сезона Крепостной, и какую судьбу встретила Катерина - рассказываем в нашем материале.

Во втором сезоне Крепостной нумерация серий продолжается с предыдущего сезона, поэтому 3 сентября вышли 29 и 30 серии. Сериал Крепостная выходит по будням в 21:00 - спешите смотреть, и читать описание новых серий.

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Крепостная 2 сезон - описание 29 серии смотреть онлайн анонс

Поместье Лидии Шефер сожжено вместе с хозяйкой, потому что ее крепостные взбунтовались. Зачинщик бунта Степан умер в погоне за помещицей, как и Кити. Известие о том, как жестоко Лидия Шефер расправилась с Катериной Вербицкой, постепенно разлетелось по Червинке. Сколько же людей ее любило! От простого кузнеца Назара и поварихи Павлины до самого помещика Петра Червинского… Смерть Кати стала ударом для всех.

Но вести о произошедшем дошли до самого предводителя нежинского дворянства. В поместье Шефер срочно послали жандармов. Перепуганные крестьяне свалили вину за пожар на батраков – Степана и его товарищей, за которыми организовали карательную акцию.

Назар вернулся в поместье Червинских. Он сильно обгорел, когда пытался спасти Степана из огня. Жандармы доехали и до имения Григория Петровича, и разыскивают беглецов, а обгоревшие руки Назара полностью его выдают. Поможет ли ему кто-нибудь?

Тем временем Червинский узнал обо всех махинациях Яшки. Разъяренные селяне требуют возмездия, но Григорий Петрович публично высек Якова. Люди ликуют: наконец-то хозяин за них заступился! Но действительно ли он думает об интересах простых крестьян? Или у помещика есть свои корыстные планы?  

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Катерина Вербицкая пережила захоронение живьем. Она переоделась в мужскую одежду и попыталась скрыться от жандармов. И ей снова не повезло: Григорий Петрович увидел ее возле могилы Косача. Червинский отправил своих людей на поиски беглянки.

Тем временем Николай Дорошенко чувствует себя в долгу перед покойным другом. Он хочет помочь девушке, которую так сильной любил Алексей.Он узнает, что Косач - не самоубийца.  У Николая теперь появились новые подозрения относительно Григория Червинского.

ОН также стал думать, как вывезти Кати. В Червинку ей теперь путь заказан. Поэтому решено устроить ее гувернанткой в большой город. Так она сможет зажить нормальной жизнью. Так что Екатерина собирается в Киев.

Натали не может смириться с мыслью о том, что крепостные просто взяли и сожгли свою хозяйку живьем. Лидия Шефер была ее подругой. Натали боится, что их с Григорием Петровичем ждет такая же участь. Поэтому Червинский отвез жену к отцу в Нежин, чтобы она успокоилась.

Тем временем сердце Назара принадлежит Кате, хоть он и считает ее мертвой. Но он чувствует вину перед Орысей, и задумался насчет женитьбы.

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Новые серии Крепостной 2 выходят по будням в 21:00. Не пропустите 31 и 32 серии Крепостной.

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