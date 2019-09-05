Крепостная 2 сезон: что было в 7 и 8 сериях сериала

Крепостная 2 сезон / СТБ

Новые серии 2 сезона Крепостной выходят 5 сентября в 21:00. Что было в 7 и 8 сериях 2 сезона Крепостной, и куда отправилась Катерина в Киеве - рассказываем в нашем материале.

Во втором сезоне Крепостной нумерация серий продолжается с предыдущего сезона, поэтому 5 сентября вышли 31 и 32 серии. Сериал Крепостная выходит по будням в 21:00 - спешите смотреть, и читать описание новых серий.

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Крепостная 2 сезон - описание 31 серии смотреть онлайн анонс

Катя добралась до Киева, силы ее оставили, и она рухнула посреди улицы. Но Вервицкой повезло - ее подобрала бывшая крепостная Червинских.

Василина, конечно, узнала Катю. Когда-то она завидовала Вербицкой, которая жила в панском доме, носила красивые платья и любила дворянина. Но зависть нетипично для тех времен обратилась сочувствием, и девушка без раздумий протянула руку помощи Кити.

Катю уже лихорадило, и Василина понимала, что в таком состоянии Кате нельзя оставаться на улице. Она потихоньку приютила Вербицкую в своей комнате втайне от хозяйки дома. Но мадам Макарова оказалась достаточно внимательной, чтобы заметить присутствие бездельницы. После коротких разборок, она вызвала Кате врачаи разрешила жить, но за это Катя должна платить натурой

Тем временем, Наталья Дорошенко утратила легкость и оптимизм. Ей всюду чудятся враги. После смерти Лидии Шефер она подозревает всех, даже Орысю! Крепостная не понимает, за что впала в такую немилость, и за что ее привязывают к столбу.

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Крепостная 2 сезон - описание 32 серии смотреть онлайн анонс

В 8 серии 2 сезона сериала Крепостная доктор всеми средствами пытается выходить Катю, у которой развился бронхит. Но у мадам Макаровой на девушку другие планы. Ей нужно, чтобы Катя была жива, здорова и привлекательна. Женщина уже нашла богатого клиента из Голландии, которому понравилась бывшая крепостная. У мужчины пунктик по части женской чистоты, и из всех девушек мадам только Кити может угодить его вкусам благодаря внешности, характеру и нраву.

Но беда не приходит одна - ибо на Катю положил глаз местный чиновник Упырь который терроризирует девушек борделя уже давно.

А Василина тем временем подхватила сифилис. Лечить его – долго и дорого, и нет никакой гарантии, что Василиса выживет. Денег у нее теперь нет, ведь мадам запретила ей работать, как только узнала о болезни. Девушка просто сидит в своей каморке и рыдает.

У Натали появился пунктик по поводу крепостных. Она одержима двумя идеями – страхом перед людьми и желанием найти тело Лидии. Девушка хочет организовать покойной подруге достойные похороны. Она попыталась уговорить мужа поехать в имение Шефер и найти тело погибшей. Но Григорий Петрович снова не слушает жену. Опий и морфий помутили его рассудок. Он живет в иллюзиях и грезит Катериной.

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Новые серии Крепостной 2 выходят по будням в 21:00. Не пропустите 9 и 10 серии Крепостной.