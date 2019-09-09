Крепостная 2 сезон: что было в 9 и 10 сериях сериала

9 сентября 2019, 20:30

Новая 9 и 10 серии 2 сезона крепостной выходит вечером 9 сентября. Что показали в 9 и 10 сериях 2 сезона Крепостной - читайте на Главреде.

Крепостная 2 сезон
Крепостная 2 сезон 9 серия онлайн / СТБ

Новые серии 2 сезона Крепостной выходят с 9 сентября в 21:00. Что было в 9 и 10 сериях 2 сезона Крепостной, и как Катерина выживет в бордели - рассказываем в нашем материале.

Во втором сезоне Крепостной нумерация серий продолжается с предыдущего сезона, поэтому 9 сентября вышли 33 и 34 серии. Сериал Крепостная выходит по будням в 21:00 - спешите смотреть, и читать описание новых серий.

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Григорий Червинский все глубже погружается в пучину наркотической зависимости, а Катя пытается выжить в борделе и не запятнать свою честь, что трудно, когда тебя домогается высокопоставленный чиновник.

Сначала Григорий Петрович наслаждался сладкими грезами от опиума, в которых к нему приходила Катерина Вербицкая – прекрасная и покорная, какой она никогда на самом деле не была. Эти фантазии захватили мужчину. Он все чаще тянется к наркотику, чтобы снова пережить мимолетный экстаз. 

Но со временем экстаз стал переростать в ежедневные кошмары. Червинский начал видеть Алексея Косача. Мужчина, застреленный рукой Григория Петровича, смотрит своему палачу в глаза. Призрак Алеши говорит: "Бойся!", а Катя вторит ему.

Крепостная 2 сезон
Крепостная 2 сезон: Катю преследует одержимый чиновник / СТБ

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Натали застала Григория Петровича в одном из таких приступов. Он метался по комнате, кричал и сражался с невидимым противником. Натали вместе с Павлиной попытались вылечить Червинского от недуга, но смог ли он отказаться от пагубной привычки, и не доведет ли она до смерти?

Наталья случайно узнала о покупке поместья Шефер. Она нашла купчую и не может понять, почему муж скрыл от нее крупную сделку… К тому же где он взял такие огромные деньги?

Тем временем, в Киеве Андрей Жадан узнал о неизлечимой болезни Василины. Он пристроил ее в больницу и пообещал оплатить лечение. У Василины появился шанс на нормальную жизнь.

Катя тоже воспрянула духом. Мадам Макарова временно перестала подсовывать девушку мужчинам и отправила ее работать на кухню. Значит ли это, что Любовь Васильевна передумала, или у нее есть план? Но вот настойчивый "воздыхатель" Упырь так просто не здается.

Катя ждет письма от Николая Дорошенко и надеется на лучшее, но на судьбу девушки припало мало чего хорошего.

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Галя и Панас решились сыграть свадьбу, Натали и Григорий узнали об этом и захотели помочь с организацией праздника. Чета Червинских так расщедрилась, что даже дала за Галей доброе приданое. Все просто прекрасно, и за эти деньги они даже смогут купить корову, но жизнь омрачает управляющий Яша, у которого были свои планы на Галю.

Больше всего Галя боится того, что ее грех ляжет на молодую семью. Все знают о том, что она не чиста и не непорочна, как положено невесте. Удалось ли ей скрыть свой позор?

Григория Петровича ожидают новые проблемы. Дорошенко никак не может понять, зачем зять купил поместье Шефер по завышенной цене. Сгоревшее здание ушло бы на аукционе за копейки! Червинский не отвечает прямо, юлит и сыплет отговорками. Пан Дорошенко начал переживать за свою дочь, которая живет вместе с таким несдержанным и расточительным мужчиной, но потом начали всплывать подробности махинаций Григория.

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Василина неожиданно умерла, и Катя тяжело переживает смерть подруги, и не только она. Все девочки мадам Макаровой горюют по Василине. Любовь Васильевна даже закрыла бордель на день, чтобы все смогли как следуют оплакать погибшую. 

Их траур нарушило вторжение Лютович. Убийца без стыда вошел в дом, где вчера отнял молодую жизнь. Он пришел далеко не с повинной: Упырь требует у мадам Макаровой компенсации! Оказывается, жестокий убийца получил свое - спасая Катю, Василина увела его, и тамнаградила сифилисом.

Катя бесстрашно выступила против убийцы и пригрозила ему полицией. Теперь Любовь Васильевна боится еще и за жизнь Кити. Мадам знает: Лютович уже убил одну девушку и ему ничего не стоит лишить жизни еще одну…

Кріпосна 2 смотреть онлайн 9 серию - 09-09-2019:

Новые серии Крепостной 2 выходят по будням в 21:00. Не пропустите 11 и 12 серии Крепостной 10 сентября.

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