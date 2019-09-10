"Постоянно в нон-стопе": Ксения Мишина полностью перевернула свою жизнь на Танцах

10 сентября 2019, 12:06

Фаворитка третьего обновленного сезона Танці з зірками 2019 Ксения Мишина, которая завоевала внимание зрителей с первого эфира, призналась, что сомневалась идти ли на проект, но с началом репетиций поменялось не только ее мнение, но и вся жизнь.

Ксения Мишина
Ксения Мишина рассказала об участии в 3 сезоне Танців з зірками / 1+1

В это воскресенье в 3 выпуске Танців з зірками Ксения Мишина и Женя Кот зажгли паркет очень горячим танго, которое они исполняли под песню Анастасии Приходько.

Ксения двигается на паркете уверенно, и смогла покорить зрителей с первого танца. Но, у, казалось бы, полностью уверенной в себе девушки тоже были когда-то сомнения. Как Ксения Мишина чуть не пропустила Танцы, и насколько шоу сменило ее жизнь – девушка поведала в интервью Главреду.

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Как большая часть участников, Ксения Мишина не была ранее танцовщицей, и участие в шоу для нее в новинку.

"Это все очень сложно – человек я неподготовленный, и постоянно пребывать в таком нон-стопе, пока невероятно сложно, но организм ко всему привыкает. Я когда-то раньше занималась в школе танцами, класс 7-8, но это было все настолько несерьезно – так, для себя, что сейчас все как с чистого листа", - говорит Ксения.

Но, хоть она и не уделяла должного внимания танцам в юности, сейчас она не просто говорит об их ценности.

Ксения Мишина
Ксения Мишина в первом танце полностью перевоплотилась / Instagram

"Я какое-то время сомневалась смогу ли, ведь не умела совершенно танцевать А это очень важное умение для актера. Но когда я познакомилась со своим партнером, и приступила к репетициям, я на 100% поняла, что мои сомнения были абсолютно напрасны. Я уже не раз говорила, что я советую всем, ну абсолютно всем, находить время для занятия этим видом спорта. Потому что это невероятно вдохновляет, это совершенно иное существование, такая некая эстетика не только внешне, но и внутренне", - объясняет девушка.

Причем, она не раз повторила, что помощь в переменах ей оказал именно партнер по танцах Женя Кот. Он, хоть и строгий, но главный помощник и поддержка в любой момент. А без этого вынести многочасовые репетиции было бы нереально.

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"Партнер – это мой самый строгий помощник, самая строгая моя поддержка, самая строгая моя опора. Ну, в некотором роде судья, но я на 100% на него ориентируюсь и слушаю. У нас обмен какой-то происходит, то есть он и меня слышит и на меня ориентируется. Взаимодействие происходит как-то так", - говорит Мишина.

К тому же, Мишина хотела отойти от имиджа антагонистки в "Крепостной", и поменять свой образ на 180 градусов. И это получилось на первом выступлении.

"Мне в этом проекте хотелось проявить себя немножко с другой стороны, хотелось сделать перевертыш, и вот у нас по первому номеру это было видно –я была не в роли антагонистки, а в роли положительной героини. Но, посмотрим, если где-то придется проявить себя в такой роли, как в сериале, возможно это будет", - поделилась девушка.

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При этом, она напомнила, если кто не знал, или забыл, что каждую неделю у нее проходит настоящий диалог с поклонниками и подписчиками – по поводу многих подробностей выступления. Так что для фанатов есть возможность пообщаться со своим кумиром в соцсетях.

Ксения Мишина
Ксения Мишина и ее партнер Женя Кот / Instagram

"Зрители – это главный судья, и зрителю всегда хочется видеть что-то красивое и интересное. И поэтому я советуюсь – да. Я общаюсь со своими подписчиками спрашиваю, что им может быть интересно", - говорит Ксения Мишина.

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Танці з зірками 2019 3 выпуск смотреть онлайн Ксения Мишина и Евгений Кот:

Напомним, новые выпуски Танців з зірками выходят каждое воскресенье в 21:00 на телеканале 1+1. Онлайн их также можно посмотреть на сайте Главред.

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