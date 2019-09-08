Танці з зірками 2019: 3 выпуск 3 сезона смотреть онлайн

Танці з зірками 2019: 3 выпуск 3 сезона / 1+1

Новый 2 выпуск 3 сезона Танці з зірками 2019 вышел на 1+1 в 21:00. на паркете пары снова столкнутся в танцевальном поединке, и в этот раз одна будет вынуждена покинуть шоу.

В новом третьем выпуске Танцев со звездами 2019 на сцену выйдут Maruv и Jay, Dzidzio и Яна Цибульская, Ксения Мишина и Женя Кот, Надежда Матвеева и Валерий Шохин, Владимир Остапчук и Илона Гвоздева, Серега и Аделина Дели, Даниэль Салем и Юлия Сахневич, Вика Булитко и Дима Дикусар, Алексей Яровенко и Елена Шоптенко, Людмила Барбир и Дмитрий Жук, Михаил Кукуюк и Лиза Дружинина, Анна Ризатдинова и Александр Прохоров.

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Так, украинская "Моника Белуччи", Людмила Барбир со своим партнером Дмитрием Жуком готовили пасадобль. А тренер Голос. Діти, певец DZIDZIO с Яной Цыбульский готовят для поклонников что-то из современных видов танца. Поклонники подозревают контемп.

В свою очередь партнер актрисы 95 Квартал Елены Кравец Максим Леонов только намекнул на новый танец, не раскрывая подробности.

Maruv и Jay готовят что-то новое и невероятное, но перед днем выступления певица еще успела зажечь Киев на концерте на НСК Олимпийский вместе с Tayanna, Mozgi и многоми другими.

В это воскресенье телезрители впервые в 3 сезоне шоу смогут проголосовать за своих любимых участников, а по результатам оценок судей и зрителей уже в это воскресенье одна из пар покинет проект. Поддержать своих фаворитов можно отправив смс, а также с помощью мобильного приложения 1plus1 video, в котором один голос равен 8 смс сообщением.

Танці з зірками 2019 3 выпуск смотреть онлайн полный выпуск 08-09-2019: