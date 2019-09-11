Крепостная 2 сезон: что было в 13 и 14 сериях сериала

Крепостная 2 сезон 13 и 14 серия онлайн / СТБ

Новые серии 2 сезона Крепостной выходят 11 сентября в 21:00. Что было в 13 и 14 сериях 2 сезона Крепостной, и как Катерина выживет в бордели - рассказываем в нашем материале.

Во втором сезоне Крепостной нумерация серий продолжается с предыдущего сезона, поэтому 9 сентября вышли 37 и 38 серии. Сериал Крепостная выходит по будням в 21:00 - спешите смотреть, и читать описание новых серий.

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Крепостная 2 сезон - описание 37 серии смотреть онлайн анонс

Благодаря доброте Андрея Жадана, Кате удалось избежать грязных рук голландца. Мужчина не смог равнодушно смотреть на страдания девушки. Бывший крепостной не понаслышке знает, каково это, когда тебя считают вещью, а не живым человеком. Именно поэтому он заплатил Любови Васильевне за свободу Кати.

Андрей Андреевич хороший человек, и он никогда не стал бы претендовать на "особую благодарность" спасенной девушки. Но перепуганная до смерти Катя не стала испытывать судьбу. Как только ей разрешили уйти из борделя, она сбежала прочь, не попрощавшись. Встретит ли Андрей Жадан ее еще раз?

Катя решила попасть прямо к вице-губернатору. Но это не простая задача. Сам вице-губернатор уехал в другой город, дома осталась только его жена. У Кати для Елены Александровны есть письмо от Николая Дорошенко… Только нужно убедить прислугу передать его хозяйке. Как Катерина смогла получить должность гувернантки у Кореневых - смотрите в сериале.

Пока Натали все еще не может прийти в себя после потери ребенка, Григорий Петрович заливает боль алкоголем. В Червинку приезжает Александр Дорошенко. Он узнал, что зять пообещал пять тысяч рублей за поимку крепостной.

А вот Галя готова пожертвовать всем своим приданым, чтобы вернуть мужа домой. Денег не хватает… Галя решила потребовать у Якова плату за свой труд. Она теперь вольная – значит имеет право.

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Кріпосна 2 смотреть онлайн 13 серию - 11-09-2019:

Крепостная 2 сезон - описание 38 серии смотреть онлайн анонс

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Катя пока успешно скрывается - теперь она живет в доме вице-губернатора, обучает его сына немецкому и французскому. Елена Александровна, хозяйка дома, не нарадуется новой гувернантке: Володенька наконец-то начал проявлять интерес к учебе! Только ее муж не разделяет такого восторга. Коренев вернулся домой и критично отнесся к стараниям новой работницы. Вице-губернатору не понравились методы Кати, и он потребовал выставить ее за дверь.

Николя впервые за долгое время встретился со возлюбленной Еленой Александровной. До этого он тайком приходил к дому вице-губернатора и смотрел на нее издалека. Чувства Николая все еще живы, но толку от них? Елена теперь замужняя женщина, мать двоих детей. Общество никогда не примет их любви. Пребывание в доме старых друзей станет настоящей пыткой для младшего Дорошенко.

Червинский потерял сына, а его жена Натали чудом не умерла. Его тесть Александр Васильевич больше не желает знать зятя. Он забрал Натали обратно в Нежин. Бедная добрая панночка больше не сможет иметь детей, поэтому Григорию Петровичу придется забыть о богатом приданом жены. Но все это, кажется, совсем не интересует Червинского. Он получил из Киева весточку от человека, который пообещал поймать беглую крепостную Катерину Вербицкую…

Галя потеряла мужа, но получила свободу. А от нее нет толку - на работу ее не бурет, а деньги нужны, как никогда: ведь теперь Галя кормит семью Панаса. Она отвергла Якова и он не может простить ей этой обиды. Управляющий Червинских забрал у Гали корову. Он силой заставил семью крестьянинов отдать младшего брата Панаса, Алексу, на панщину. Гале не хватает денег даже на еду для больной свекрови.

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Кріпосна 2 смотреть онлайн 14 серию - 11-09-2019:

Новые серии Крепостной 2 выходят по будням в 21:00. Не пропустите 15 и 16 серии Крепостной 10 сентября.