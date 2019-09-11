Крепостная 2 сезон: что было в 13 и 14 сериях сериала

11 сентября 2019, 20:30

Новые 13 и 14 серии 2 сезона крепостной выходят вечером 11 сентября. Что показали в 13 и 14 сериях 2 сезона Крепостной - читайте на Главреде.

Крепостная 2 сезон
Крепостная 2 сезон 13 и 14 серия онлайн / СТБ

Новые серии 2 сезона Крепостной выходят 11 сентября в 21:00. Что было в 13 и 14 сериях 2 сезона Крепостной, и как Катерина выживет в бордели - рассказываем в нашем материале.

Во втором сезоне Крепостной нумерация серий продолжается с предыдущего сезона, поэтому 9 сентября вышли 37 и 38 серии. Сериал Крепостная выходит по будням в 21:00 - спешите смотреть, и читать описание новых серий.

Читайте такжеКрепостная 2 сезон: что было в 11 и 12 сериях сериала

Крепостная 2 сезон - описание 37 серии смотреть онлайн анонс

Благодаря доброте Андрея Жадана, Кате удалось избежать грязных рук голландца. Мужчина не смог равнодушно смотреть на страдания девушки. Бывший крепостной не понаслышке знает, каково это, когда тебя считают вещью, а не живым человеком. Именно поэтому он заплатил Любови Васильевне за свободу Кати.

Андрей Андреевич хороший человек, и он никогда не стал бы претендовать на "особую благодарность" спасенной девушки. Но перепуганная до смерти Катя не стала испытывать судьбу. Как только ей разрешили уйти из борделя, она сбежала прочь, не попрощавшись. Встретит ли Андрей Жадан ее еще раз?

Катя решила попасть прямо к вице-губернатору. Но это не простая задача. Сам вице-губернатор уехал в другой город, дома осталась только его жена. У Кати для Елены Александровны есть письмо от Николая Дорошенко… Только нужно убедить прислугу передать его хозяйке. Как Катерина смогла получить должность гувернантки у Кореневых - смотрите в сериале.

Пока Натали все еще не может прийти в себя после потери ребенка, Григорий Петрович заливает боль алкоголем. В Червинку приезжает Александр Дорошенко. Он узнал, что зять пообещал пять тысяч рублей за поимку крепостной.

А вот Галя готова пожертвовать всем своим приданым, чтобы вернуть мужа домой. Денег не хватает… Галя решила потребовать у Якова плату за свой труд. Она теперь вольная – значит имеет право.

Читайте такжеКрепостная 2 сезон: что было в 9 и 10 сериях сериала

Кріпосна 2 смотреть онлайн 13 серию - 11-09-2019:

Крепостная 2 сезон - описание 38 серии смотреть онлайн анонс

Читайте такжеКрепостная 2 сезон: что было в 7 и 8 сериях сериала

Катя пока успешно скрывается - теперь она живет в доме вице-губернатора, обучает его сына немецкому и французскому. Елена Александровна, хозяйка дома, не нарадуется новой гувернантке: Володенька наконец-то начал проявлять интерес к учебе! Только ее муж не разделяет такого восторга. Коренев вернулся домой и критично отнесся к стараниям новой работницы. Вице-губернатору не понравились методы Кати, и он потребовал выставить ее за дверь.

Николя впервые за долгое время встретился со возлюбленной Еленой Александровной. До этого он тайком приходил к дому вице-губернатора и смотрел на нее издалека. Чувства Николая все еще живы, но толку от них? Елена теперь замужняя женщина, мать двоих детей. Общество никогда не примет их любви. Пребывание в доме старых друзей станет настоящей пыткой для младшего Дорошенко.

Червинский потерял сына, а его жена Натали чудом не умерла. Его тесть Александр Васильевич больше не желает знать зятя. Он забрал Натали обратно в Нежин. Бедная добрая панночка больше не сможет иметь детей, поэтому Григорию Петровичу придется забыть о богатом приданом жены. Но все это, кажется, совсем не интересует Червинского. Он получил из Киева весточку от человека, который пообещал поймать беглую крепостную Катерину Вербицкую…

Галя потеряла мужа, но получила свободу. А от нее нет толку - на работу ее не бурет, а деньги нужны, как никогда: ведь теперь Галя кормит семью Панаса. Она отвергла Якова и он не может простить ей этой обиды. Управляющий Червинских забрал у Гали корову. Он силой заставил семью крестьянинов отдать младшего брата Панаса, Алексу, на панщину. Гале не хватает денег даже на еду для больной свекрови.

Читайте такжеКрепостная 2 сезон: что было в 7 и 8 сериях сериала

Кріпосна 2 смотреть онлайн 14 серию - 11-09-2019:

Новые серии Крепостной 2 выходят по будням в 21:00. Не пропустите 15 и 16 серии Крепостной 10 сентября.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
анонс сериал трейлер СТБ новости шоу бизнеса
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

21:12
"Очень крупные ошибки": Трамп раскрыл причины увольнения Болтона
21:05
Второго депутата от Слуги народа застукали на кнопкодавстве
20:42
Депутат сбил пешехода в Чернигове: появился трагический факт
20:39
Партия Медведчука отказалась не признать российские выборы в Крыму
20:30
Крепостная 2 сезон: что было в 13 и 14 сериях сериала Видео
20:25
И снова рост: эксперт объяснил, насколько обвалится курс гривны к доллару осенью 2019 Видео
20:15
Гороскоп на 2020 год: два знака Зодиака встретят свою судьбу Видео
20:13
"Он хороший адвокат": отец Андрея Богдана оценил его карьерный рост
19:42
Названа "заковыристая" помеха для похудения Видео
19:37
Глашатай Кремля ответил на призыв Дудя не молчать о режиме Путина
19:31
Узбекский боец ММА скончался после уличной драки
19:19
Меркель готовится к встрече нормандской четверки
19:16
"Судьба Донбасса": политтехнолог раскрыл новую стратегию Путина
18:43
Цемаха, которого отдали Путину, переквалифицировали из свидетеля в подозреваемого по делу MH17
18:33
Пожар в Токио Стар: дочь погибшей австралийки требует 1 млн долларов
18:31
Клаудио Раньери может возглавить Динамо – источник
18:01
В Генштабе отчитались о ликвидации пожара на арсенале в Калиновке
18:00
Топ-модель по-украински 2019: все участники 3 сезона
17:58
"Настоящий взрыв и скандалы": составлен гороскоп на завтра Видео
17:51
"Недовольны всем": источник сообщил о бунте легионеров в Динамо
17:31
"Украина нас сделала": у Гиркина "забомбило" из-за обмена пленными Видео
17:25
"Трагическое ДТП": на Киевщине погибли три человека Фото Видео
17:22
Россия отпустила боевика Цемаха в "ДНР"
17:05
"Они же хомо советикус": в Эстонии возжелали отобрать у украинцев безвиз
16:58
На Донбассе уничтожен командир "мотострелков ДНР" - соцсети
16:45
Комитет Рады поддержал решение Владимира Зеленского о роспуске ЦИК
16:43
Олег Блохин возглавит ПАОК - источник
16:41
В Раде обнаружили первого "кнопкодава" от Слуги народа: видео "нарушителя" Видео
16:27
"Это недопустимо": Разумков выбранил первого кнопкодава Рады нового созыва
16:26
"Платный выход": дочь Поклонской предложила маме создать секту
16:22
Зеленский намерен сменить ЦИК: за что сейчас идут торги мнение
15:55
"У нее член": Бузова шокировала сеть пикантным фото
15:25
"Есть мышьяк": раскрыта угроза рисового молока
15:18
Михаэль Шумахер вышел из комы
15:02
Обмен пленными: освобожденные украинцы получат по 100 тысяч от государства Видео
14:58
"До слез": Могилевская написала новый Гимн Украины
14:54
"Задождит, похолодает": погода в Киеве скоро испортится – синоптик Фото Видео
14:20
"Дешевая гипсовая хрень": в Сети едко потроллили новый памятник боевикам "ЛНР" Фото
14:19
#бутисупергероємлегко: социальные инициативы от Comic Con Ukraine 2019 Фото
14:01
Disney сняли самый убыточный фильм всех времен Видео
13:55
Полиция нагрянула с обыском в ПриватБанк: раскрыты детали
13:34
Снова-здорово: в Калиновке на складах Минобороны произошли взрывы
13:30
В Киевсовете обвинили Кличко в намерении узурпировать власть в столице
13:28
Отмена депутатской неприкосновенности: Зеленский поставил точку
13:23
"Киеву - погодный Оскар": синоптик спрогнозировала погоду на конец недели Видео
13:20
"Голой писькой по коню": Анфиса Чехова взбудоражила сеть интимным фото
13:01
В Чернигове депутат горсовета задавил пешехода: пострадавший в больнице
12:59
Кремль назвал новую дату оккупации Крыма
12:45
Не молчите: Дудь высказался о режиме Путина Видео
12:28
Меркель оценила обмен заключенными между РФ и Украиной
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять