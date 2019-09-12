Крепостная 2 сезон: что было в 15 и 16 сериях сериала

Крепостная 2 сезон 15 серия онлайн / СТБ

Новые серии 2 сезона Крепостной выходят 12 сентября в 21:00. Что было в 15 и 16 сериях 2 сезона Крепостной, что Катя будет делать, чтобы остаться у Генерал-Губернатора, и с кем она неожиданно встретиться - смотрите и читайте на Главреде.

Во втором сезоне Крепостной нумерация серий продолжается с предыдущего сезона, поэтому 12 сентября вышли 39 и 40 серии. Сериал Крепостная выходит по будням в 21:00 - спешите смотреть, и читать описание новых серий.

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Крепостная 2 сезон - описание 15 серии смотреть онлайн анонс

Григорий Петрович не может отказаться от погони за Катей. Его засыпают письмами мошенники, но он подумывает, что среди них может оказаться и настоящие данные.

Николай Дорошенко все-таки принял приглашение на ужин к Кореневым, и весь вечер он пытался привлечь внимание Елены Александровны. У него внезапно проснулась неимоверная страсть.

Катя случайно стала свидетельницей разговора между влюбленными. Она пообещала Елене Александровне никому не раскрывать ее тайну. Госпожа Коренева не выдержала и рассказала Кити историю своей несчастной любви.

Сама Катя неожиданно снова столкнулась с Андреем Жаданом. Бывший крепостной тоже был приглашен на ужин к Кореневым. Как же он удивился, когда вместе с маленьким Владимиром в гостиную вошла та самая девушка, которую он спас из борделя! Он вовсе не обрадовался, увидев знакомое лицо. Более того, он потребовал, чтобы Катя немедленно покинула дом Кореневых. А секрет такой реакции раскроется немного позже.

Яков запугал селян, и они не берут Галю на работу, а ей скоро рожать. Павлина по мере возможности помогает Гале, но Яшка и тут вставляет палки в колеса. Он раз за разом находит слабые места тех, кто решил протянуть руку помощи его бывшей любовнице.

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Кріпосна 2 смотреть онлайн 15 серию - 12-09-2019:

Крепостная 2 сезон - описание 16 серии смотреть онлайн анонс

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Жадан потребовав у Кати покинуть Кореневых, и сильно ее оскорбил. Мужчина сделал поспешные выводы о том, почему она оказалась в борделе и о том, как произошла сделка мадам Макаровой с голландским клиентом. Андрей наговорил Катерине жутких вещей. Она так расстроилась, что тут же отправилась к вице-губернатору просить расчет. Сам Жадан неожиданно задумался, и смутился от такой реакции. Покинула ли Катя дом Коренева и своего воспитанника Володеньку?

Червинский нашел след, который привел его в бордель, где Катя едва не лишилась невинности. Девушку он не нашел, зато встретился с мадам Макаровой. Григорий Петрович пообещал хозяйке заведения щедрое вознаграждение, если она расскажет ему о дальнейшей судьбе Екатерины. Устояла ли Любовь Васильевна перед искушением? Или деньги в очередной раз оказались важнее порядочности?

Тем временем Коренев решил устроить бальный сезон. Это большое событие для Киева. На торжество собралось множество людей. Среди гостей Кореневых был и Николай Дорошенко. В суматохе праздника он сумел отвести Елену Александровну подальше от толпы. Но их общение больше всего угрожает ее судьбе.

А Григорий Червинский со старым другом направились на бал к Кореневу, чтобы вспомнить былые времена еще до его женитьбы.

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Кріпосна 2 смотреть онлайн 16 серию - 12-09-2019:

Новые серии Крепостной 2 выходят по будням в 21:00. Не пропустите 17 и 18 серии Крепостной.