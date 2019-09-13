Сенцов в Киеве встретил создателя Чернобыля Крейга Мейзина

13 сентября 2019, 14:56

Бывший заключенный Кремля Олег Сенцов удивил украинцев встречей с Крейгом Мейзиным - одним из создателей сериала Чернобыль 2019.

/ УНИАН

Освобожденный Олег Сенцов на форуме YES, где он выступил 13 сентября встретил знаменитого сценариста продюсера и режиссера Крейга Мейзина

Сенцов сам опубликовал в соцсети фото, на котором они с Крейгом сидят вместе за столиком в фойе форума. На заднем плане видна символика форума и люди с бейджиками участников мероприятия.

"С продюсером "Чернобыля". Сериал еще не смотрел, все хвалят. Крэйг хороший дядька", - написал Сенцов в своем посте.

Олег Сенцов и Крейг Мейзин
Олег Сенцов и Крейг Мейзин / Facebook
Олег Сенцов и Крейг Мейзин
Олег Сенцов и Крейг Мейзин / Facebook

Сам Мейзин по просьбе модератора форума выступил с объяснением, что вдохновило и заинтересовало его в истории с Чернобыльской трагедией.

"Когда я начал читать о Чернобыле, меня поразили две вещи. Во-первых, взрыв произошел, когда они проводили тест на безопасность, что очень иронично. Во-вторых, что человек, которого обвинили, покончил с собой через два года со дня взрыва", - сказал Мейзин.

Он добавил, что худшая часть чернобыльской истории заключалась в том, что те, кто погиб в результате заражения, не знали или не понимали, что с ними происходит.

"Информация скрывалась, даже те, кто жил поблизости, не знали об опасности", - подчеркнул продюсер.

Он также напомнил, что в истории Украины еще много нераскрытых историй, подобных Чернобыльской Трагедии.

"Такие истории, как "Чернобыль", не должны создаваться американцами. Посмотрите на историю Украины. Есть много историй, которые еще не рассказаны", - сказал Мейзин.

Друзья и подписчики поспешили рассказать Сенцову о сериале, и напомнили, как много Мейзин сделал для Украины своим сериалом.

"Он сделал для Украины в мире, в этом году, больше, чем кто-либо, своим сериалом.Он напоминает миру, про агрессию России против Украины. Спасибо ему", "Пробачте мене та дивлячись на ці фото згадала фільм "Cast Away" там де головний герой повернувся до дому.", "...в глазах недоверия черные точки...", "Сериал отличный. До сих пор размышляю о произошедшем... очень сильное впечатление", "Рада за Вас, Олег", - пишут ему в комментариях друзья и подписчики.

Ранее появилась информация о втором сезоне Чернобыля от Крейга Мейзина.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Чернобыль Олег Сенцов новости шоу бизнеса
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

15:42
"Перекрытая улица, пробка": в Киеве бушевал масштабный пожар, опубликованы фото
15:37
Путин, Зеленский, Меркель и Макрон подпишут соглашение "Минск-3" Видео
15:27
"Культ личности или Юля не встанет": нардеп пожаловалась на лизоблюдство в Раде
15:14
"Бред": Представитель Заворотнюк опроверг госпитализацию актрисы
15:14
Раскрыты вопросы, которые обсудят Зеленский и Трамп Видео
14:56
"Может, я ему неприятен": Коломойский пояснил, почему не может появляться там, где и Зеленский Видео
14:56
Сенцов в Киеве встретил создателя Чернобыля Крейга Мейзина
14:53
"Огромная победа Зеленского": Тейлор оценил обмен пленными Видео
14:53
Пятница 13: психолог указала на интересный факт Видео
14:49
Суда не будет: Вышинский срочно госпитализирован в Москве Видео
14:27
"На правах дегенеративного аула": мечтающий о слиянии с РФ "Пенис Душилин" уже не верит Путину Видео
14:25
В России отреагировали на слова Зеленского о новом этапе обмена пленными
14:24
Новый обмен пленными: омбудсмен раскрыла важный факт Видео
14:23
Дело на миллиард: суд в Гааге принял решение в пользу Приватбанка по иску против РФ Видео
14:23
Может умереть: Анастасию Заворотнюк везут на операцию
13:58
Пятница 13 "ударит" по трем знакам Зодиака: к чему готовиться Видео
13:57
Анастасия Заворотнюк: биография, фильмография и личная жизнь
13:54
В ГБР раскрыли подробности обысков в банке Порошенко Видео
13:52
Комментируя призыв Зеленского сохранять санкции против РФ, Кремль напомнил про оружие Видео
13:24
"Пуйло уже не нападет": озабоченный Порошенко "сошел с ума" из-за разгона его "карманной" ЦИК
13:00
В Раде назвали сроки проведения местных выборов
12:59
Дело Цемаха: ГПУ засекретила допрос боевика "ДНР" Видео
12:54
Синоптик пообещала Украине похолодание, а Киеву - "погодные качели"
12:36
Анастасия Заворотнюк умирает как Жанна Фриске
12:34
Зеленский рассказал об отношениях с Трампом и США Видео
12:33
Сестра Сенцова о возвращении брата: Дома дала ему в морду
12:32
"Монополий не будет": Зеленский рассказал о разговоре с Коломойским Видео
12:25
"Всю жизнь мучаюсь": раскрылась болезнь Пугачевой
12:16
Ющенко не пустили на конференцию YES: что случилось
12:14
Навальный сбежал из России в разгар обысков в своих штабах Видео
12:05
В Слуге народа передумали "банить" Геращенко
12:00
Где пойдет свадьба Собчак и Богомолова
11:58
Порошенко явился на допрос в ГБР, в его банк нагрянули с обыском Фото Видео
11:57
В Балтиморе надули и запустили в небо Трампа в образе крысы
11:48
"Есть несколько идей": Зеленский собрался вернуть Крым в Украину Видео
11:42
"Кто его туда затащил?": Сенцов заставил плакать зал на форуме YES Видео
11:40
Я счастлив, другие – нет: Зеленский объяснил, почему пошел в президенты Видео
11:40
Обмен пленными c Россией: Зеленский рассказал о новом этапе Видео
11:38
Чем удивил iPhone 11 Pro? новости компании
11:36
Рада досрочно разогнала весь состав Центризбиркома Видео
11:34
"Какие сочные ягоды": Леся Никитюк показала грудь и свела всех с ума
11:23
Балух словам Конфуция объяснил, почему Украине нельзя зеркально отвечать РФ
11:19
"Сказочный долбоклюй": в Сети разнесли "гаденыша" Алиева, нахамившего копам Видео
11:19
Зеленский назвал врагов счастья Украины Видео
10:55
Наполнить банку бирками освобожденных узников Кремля: Сенцов передал Зеленскому символ своей борьбы Видео
10:53
Зеленский назвал мощное и действенное оружие для достижения мира Видео
10:50
"Извините, не добежал": в Раде "слуга народа" оправдался за прогул голосования Видео
10:45
Зеленский выступил против миротворцев на Донбассе и предложил другой вариант
10:43
Ганс Кристиан Грам: за какое великое открытие Google посвятил ему дудл
10:12
"Видеть вора на нарах, а не на Мальдивах": Зеленский рассказал, что такое счастье
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять