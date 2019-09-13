Сенцов в Киеве встретил создателя Чернобыля Крейга Мейзина

/ УНИАН

Освобожденный Олег Сенцов на форуме YES, где он выступил 13 сентября встретил знаменитого сценариста продюсера и режиссера Крейга Мейзина

Сенцов сам опубликовал в соцсети фото, на котором они с Крейгом сидят вместе за столиком в фойе форума. На заднем плане видна символика форума и люди с бейджиками участников мероприятия.

"С продюсером "Чернобыля". Сериал еще не смотрел, все хвалят. Крэйг хороший дядька", - написал Сенцов в своем посте.

Олег Сенцов и Крейг Мейзин / Facebook

Олег Сенцов и Крейг Мейзин / Facebook

Сам Мейзин по просьбе модератора форума выступил с объяснением, что вдохновило и заинтересовало его в истории с Чернобыльской трагедией.

"Когда я начал читать о Чернобыле, меня поразили две вещи. Во-первых, взрыв произошел, когда они проводили тест на безопасность, что очень иронично. Во-вторых, что человек, которого обвинили, покончил с собой через два года со дня взрыва", - сказал Мейзин.

Он добавил, что худшая часть чернобыльской истории заключалась в том, что те, кто погиб в результате заражения, не знали или не понимали, что с ними происходит.

"Информация скрывалась, даже те, кто жил поблизости, не знали об опасности", - подчеркнул продюсер.

Он также напомнил, что в истории Украины еще много нераскрытых историй, подобных Чернобыльской Трагедии.

"Такие истории, как "Чернобыль", не должны создаваться американцами. Посмотрите на историю Украины. Есть много историй, которые еще не рассказаны", - сказал Мейзин.

Друзья и подписчики поспешили рассказать Сенцову о сериале, и напомнили, как много Мейзин сделал для Украины своим сериалом.

"Он сделал для Украины в мире, в этом году, больше, чем кто-либо, своим сериалом.Он напоминает миру, про агрессию России против Украины. Спасибо ему", "Пробачте мене та дивлячись на ці фото згадала фільм "Cast Away" там де головний герой повернувся до дому.", "...в глазах недоверия черные точки...", "Сериал отличный. До сих пор размышляю о произошедшем... очень сильное впечатление", "Рада за Вас, Олег", - пишут ему в комментариях друзья и подписчики.

Ранее появилась информация о втором сезоне Чернобыля от Крейга Мейзина.