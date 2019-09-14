Х-Фактор 10 сезон 1 выпуск смотреть онлайн: первые кастинги

14 сентября 2019, 18:30

Новый 1 выпуск 10 сезона Х-Фактора вышел 14 сентября на СТБ. На шоу вернулись легендарные судьи, чтобы провести кастинг и найти тот самый х-фактор.

Х-Фактор 2019
Х-Фактор 2019: 1 выпуск онлайн - кастинги / СТБ

Первый выпуск 10 сезона Х-Фактор 2019 вышел 14 сентября в 19-00 на СТБ. Это был выпуск посвященный кастингам, и на сцену вышло множество людей, которые приятно удивили судей, а некоторых довели до слез. Что было в первом выпуске 10 сезона Х-Фактора - читай и смотри на Главреде.

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Судьи Настя Каменских, Андрей Данилко, Оля Полякова и Игорь Кондратюк заслушали всех желающих принять участие в новом 10 сезоне Х-Фактора. Новой ведущей шоу стала Даша Трегубова.

Участники проекта массово удивляют судей. Одной из тех, кто выйдет на сцену 10 сезона Х-фактора, стала девушка со сценическим именем Эйра. Она не такая известная, поскольку она не певица, а автор многих знаменитых хитов. Ее песня есть и в репертуаре судьи шоу Оли Поляковой.

"Мои песни поют разные артисты, такие как Злата Огневич, Ivan Navi, Alyosha, Андриана. Их слушают по всей Украине"- рассказывает девушка.

Но сейчас Эйра мечтает реализоваться и как артистка. Дадут ли требовательные судьи шоу ей такую возможность, и как она поет на самом деле?

Х-Фактор 10 сезон
Х-Фактор 10 сезон: кастинги 2019 год / СТБ

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Другая участница, Маша Метельская, уже приходила на проект в 6 сезоне, но не одна, а в составе трио Инжир. Тогда коллектив дошел до финального этапа тренировочного лагеря, но в прямые эфиры им попасть так и не удалось. В этот раз Маша надеется на второй шанс.

Среди участников кастинга - даже человек, который завел зал необычным голосом. Все решили, что это сам Святослав Вакарчук пришел на Х-Фактор, ведь звездам это делать не запрещается.

А Оля Полякова встретит человека из своего далекого прошлого, который заставит ее рыдать.

А также на кастинге появятся звезды 90-х и человек, который лечит расстройства психики своим пением. Кого Настя Каменских заставит раздеться прямо на сцене, и кто доведет до слез Олю Полякову - смотрите в 1 выпуске 10 сезона Х-Фактора.

Х-Фактор 10 сезон 1 выпуск смотреть онлайн - 14-09-2019: кастинги

Новые выпуски 10 сезона Х-Фактора 2019 выходят на СТБ каждую субботу в 19-00. Также смотреть онлайн все выпуски Х-Фактора можно будет на сайте Главред.

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Х-Фактор СТБ Игорь Кондратюк Андрей Данилко
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