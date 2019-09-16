Крепостная 2 сезон: что было в 17 и 18 сериях сериала

Крепостная 2 сезон: 17 серия онлайн / СТБ

Новые серии 2 сезона Крепостной выходят 16 сентября в 21:00. Что было в 17 и 18 сериях 2 сезона Крепостной, и как теперь быть Кате после бала у Генерал-Губернатора - смотрите и читайте на Главреде.

Во втором сезоне Крепостной нумерация серий продолжается с предыдущего сезона, поэтому 16 сентября вышли 41 и 42 серии. Сериал Крепостная выходит по будням в 21:00 - спешите смотреть, и читать описание новых серий.

Читайте такжеКрепостная 2 сезон: что было в 15 и 16 сериях сериала

Крепостная 2 сезон - описание 17 серии смотреть онлайн анонс

После встречи с Червинским, Кате снова пришлось пуститься в бега, хоть сразу же после этого мужчина потерял сознание. Елена Александровна попыталась убедить гостя в том, что прекрасная девушка в небесно-голубом платье просто померещилась ему от жара. Григорий Петрович и сам не уверен, была ли Катя наяву, или просто ему привиделось. Но он все равно попытается ее найти.

Неожиданно Николай Дорошенко и Елена Александровна помогли организовать побег Катерины. Хозяйка дома отвлекала Григория Червинского, Николя сделал все, чтобы Вербицкая без проблем покинула усадьбу Кореневых.

Дорошенко попросил помощи у своего старого друга – Андрея Жадана. Он не знал, что Катя уже сталкивалась с бывшим крепостным, и они не поладили… Тем не менее Андрей Андреевич просто не мог отказать Николаю. Он согласился спрятать Катю у себя дома.

Игорь Решетников наконец пошел на поправку, и Николай Дорошенко бросил все дела, едва об этом узнав. Он намерен восстановить репутацию покойного Алексея Косача. Для этого Решетников нужен ему живым. Игорь – единственный, кто знает правду о Григории Червинском. Но Дороенко еще нужно заставить его говорить.

Читайте такжеКрепостная 2 сезон: что было в 13 и 14 сериях сериала

Судьба не дает Гале передохнуть - только девушка порадовалась, что у нее начала налаживаться жизнь, как беда снова пришла на порог. Мы уже знаем, как зовут эту беду – Яков. Мужчина узнал, что кто-то посмел ослушаться его приказа и дал Гале работу. Так он этого не оставит…

Кріпосна 2 смотреть онлайн 17 серию - 16-09-2019:

Крепостная 2 сезон - описание 18 серии смотреть онлайн анонс

Андрей Жадан поцеловал Катю, и она теперь терзается сомнениями. Ей нравится Андрей Андреевич, но Катю вовсе не радует это чувство. Она ощущает вину за то, что посмела влюбиться после смерти Алексея Косача. Девушка решила пойти в церковь и исповедаться, наплевав на запрет Жадана появляться на улице.Кто стал бы сомневаться, что эта зате закончится плачевно?

Читайте такжеКрепостная 2 сезон: что было в 11 и 12 сериях сериала

Крепостная 2 сезон: 18 серия онлайн / СТБ

Елена Александровна поняла, что не может жить без Николая, и придумала очередное оправдание для мужа, чтобы примчаться к любимому. Все эти годы Елена и Николя пытались сделать вид, что холодны друг к другу. Но стоило им встретиться вновь, как в их жизнях все перевернулось.

Николай решился на отчаянный шаг: пойти к Дмитрию Кореневу и рассказать ему правду. Однако Елена Александровна боится, что муж отберет у нее детей. Все эти годы именно мысль о том, что придется расстаться с сыновьями, удерживала женщину в семье.

Тем временем Червинский попался к новым сектантам. Судьба свела помещика с неким Лукой Митрофановичем. Говорят, у старика есть Божий дар – видеть то, что другим людям не дано. И этот Лука увидел, что беспокоит Григория Петровича. Старик сказал Червинскому, что может его спасти. Нужно только провести ритуал и изгнать "червя".

Управляющий Яшка тоже почувствовал, что сходит с ума: то пауки в постели появятся, то молоко почернеет. Павлина говорит: "Покайся!" Обеспокоенный управляющий начал вспоминать свои грехи…

Читайте такжеКрепостная 2 сезон: что было в 9 и 10 сериях сериала

Кріпосна 2 смотреть онлайн 18 серию - 16-09-2019:

Новые серии Крепостной 2 выходят по будням в 21:00. Не пропустите 19 и 20 серии Крепостной.