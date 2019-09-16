Крепостная 2 сезон: что было в 17 и 18 сериях сериала

16 сентября 2019, 20:30

Новая 17 и 18 серии 2 сезона крепостной вышли вечером 16 сентября. Что показали в 17 и 18 сериях 2 сезона Крепостной - читайте на Главреде.

Крепостная 2 сезон
Крепостная 2 сезон: 17 серия онлайн / СТБ

Новые серии 2 сезона Крепостной выходят 16 сентября в 21:00. Что было в 17 и 18 сериях 2 сезона Крепостной, и как теперь быть Кате после бала у Генерал-Губернатора - смотрите и читайте на Главреде.

Во втором сезоне Крепостной нумерация серий продолжается с предыдущего сезона, поэтому 16 сентября вышли 41 и 42 серии. Сериал Крепостная выходит по будням в 21:00 - спешите смотреть, и читать описание новых серий.

Читайте такжеКрепостная 2 сезон: что было в 15 и 16 сериях сериала

Крепостная 2 сезон - описание 17 серии смотреть онлайн анонс

После встречи с Червинским, Кате снова пришлось пуститься в бега, хоть сразу же после этого мужчина потерял сознание. Елена Александровна попыталась убедить гостя в том, что прекрасная девушка в небесно-голубом платье просто померещилась ему от жара. Григорий Петрович и сам не уверен, была ли Катя наяву, или просто ему привиделось. Но он все равно попытается ее найти.

Неожиданно Николай Дорошенко и Елена Александровна помогли организовать побег Катерины. Хозяйка дома отвлекала Григория Червинского, Николя сделал все, чтобы Вербицкая без проблем покинула усадьбу Кореневых.

Дорошенко попросил помощи у своего старого друга – Андрея Жадана. Он не знал, что Катя уже сталкивалась с бывшим крепостным, и они не поладили… Тем не менее Андрей Андреевич просто не мог отказать Николаю. Он согласился спрятать Катю у себя дома.

Игорь Решетников наконец пошел на поправку, и Николай Дорошенко бросил все дела, едва об этом узнав. Он намерен восстановить репутацию покойного Алексея Косача. Для этого Решетников нужен ему живым. Игорь – единственный, кто знает правду о Григории Червинском. Но Дороенко еще нужно заставить его говорить.

Читайте такжеКрепостная 2 сезон: что было в 13 и 14 сериях сериала

Судьба не дает Гале передохнуть - только девушка порадовалась, что у нее начала налаживаться жизнь, как беда снова пришла на порог. Мы уже знаем, как зовут эту беду – Яков. Мужчина узнал, что кто-то посмел ослушаться его приказа и дал Гале работу. Так он этого не оставит…

Кріпосна 2 смотреть онлайн 17 серию - 16-09-2019:

Крепостная 2 сезон - описание 18 серии смотреть онлайн анонс

Андрей Жадан поцеловал Катю, и она теперь терзается сомнениями. Ей нравится Андрей Андреевич, но Катю вовсе не радует это чувство. Она ощущает вину за то, что посмела влюбиться после смерти Алексея Косача. Девушка решила пойти в церковь и исповедаться, наплевав на запрет Жадана появляться на улице.Кто стал бы сомневаться, что эта зате закончится плачевно?

Читайте такжеКрепостная 2 сезон: что было в 11 и 12 сериях сериала

Крепостная 2 сезон
Крепостная 2 сезон: 18 серия онлайн / СТБ

Елена Александровна поняла, что не может жить без Николая, и придумала очередное оправдание для мужа, чтобы примчаться к любимому. Все эти годы Елена и Николя пытались сделать вид, что холодны друг к другу. Но стоило им встретиться вновь, как в их жизнях все перевернулось.

Николай решился на отчаянный шаг: пойти к Дмитрию Кореневу и рассказать ему правду. Однако Елена Александровна боится, что муж отберет у нее детей. Все эти годы именно мысль о том, что придется расстаться с сыновьями, удерживала женщину в семье.

Тем временем Червинский попался к новым сектантам. Судьба свела помещика с неким Лукой Митрофановичем. Говорят, у старика есть Божий дар – видеть то, что другим людям не дано. И этот Лука увидел, что беспокоит Григория Петровича. Старик сказал Червинскому, что может его спасти. Нужно только провести ритуал и изгнать "червя".

Управляющий Яшка тоже почувствовал, что сходит с ума: то пауки в постели появятся, то молоко почернеет. Павлина говорит: "Покайся!" Обеспокоенный управляющий начал вспоминать свои грехи…

Читайте такжеКрепостная 2 сезон: что было в 9 и 10 сериях сериала

Кріпосна 2 смотреть онлайн 18 серию - 16-09-2019:

Новые серии Крепостной 2 выходят по будням в 21:00. Не пропустите 19 и 20 серии Крепостной.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
анонс сериал трейлер СТБ новости шоу бизнеса
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

21:20
Обложивший матами Путина журналист "наехал" на Россию
21:13
"Опрос населения": в РФ эксперт оценил двойное название для Крыма
20:54
Эбола и оспа: в России взорвался центр с опасными вирусами
20:53
Шаман изгонял бесов из Жириновского: курьезное видео орущего политика Видео
20:49
В Киев ограничат въезд грузовиков: названа дата и причина
20:31
В Киеве открыли отремонтированные стеклянные панели на мосту Кличко Видео
20:30
Крепостная 2 сезон: что было в 17 и 18 сериях сериала Видео
20:19
Тука рассказал о возможной "хотелке" башни Кремля относительно Украины
19:59
Телеканал 112 Украина могут лишить лицензии – адвокат
19:41
"Это освободит семью": Муж Фриске обратился к родственникам Заворотнюк
19:34
В Днепре живодер, который перерезал горло собаке, покончил с жизнью
19:30
"Не работает система, работает нация": в соцсетях обескуражены убийством боевика Джумаева
18:37
"Это свято": у Лукашенко ответили на объединение Беларуси с РФ
18:25
Эксперт рассказала, что выводит из организма радионуклиды и тяжелые металлы Видео
18:13
Оккупанты задумали изменить название Крыма
18:12
"Политика не подходит": Приходько бросает Тимошенко
18:04
Россия отправит на Совещание ОБСЕ крымских оккупантов – Чубаров
17:57
Гороскоп на 17 сентября 2019: кому грозит аврал и провалы в финансовых делах Видео
17:50
"Выбл*док, за копейку удавится!": сеть яростно набросилась на водителя, который высадил девочку-инвалида
17:44
"Неприятно": как жена Комарова переживет расставание с мужем Видео
17:33
Львовянин не добился в суде перевода выступления Зеленского на украинский
17:31
Украина на повестке дня: что будут обсуждать в ПАСЕ этой осенью
17:29
Анастасия Заворотнюк умирает: кто распустил слухи о болезни
17:16
"Все разъедено до металла": в Киеве десятки авто облили кислотой Видео
17:01
Банка с пауками: в Луганске боевики схватили главу "МВД ЛНР" Корнета - СМИ
16:56
"Слуга народа" Жан Беленюк выиграл чемпионат мира
16:47
На Тернопольщине зарезана студентка: названа возможная причина Фото
16:35
По почкам, печени и угрозы секс-насилием: Балух рассказал, как над ним глумились в российской тюрьме
16:34
Богдан заявил о коррупции в СМИ и призвал "самоочищаться"
16:32
"Оргазм был": Анна Ризатдинова завела поклонников влажными фото Видео
16:30
"Разбойники должны сесть за решетку": Ткаченко призвал провести аудит деятельности КГГА
16:12
Богдан рассказал, будет ли баллотироваться в мэры Киева
16:04
​"Чмо шоколадное, сидел бы дома, спился": Порошенко задремал в Раде и попал на видео Видео
15:49
РосСМИ рассказали, как Газпром "наклонили" ради транзита газа через Украины
15:17
Иво Бобул пообещал конец карьеры Олега Винника Видео
15:15
​Убивал киборгов: террориста "ДНР" хладнокровно расстреляли в Мариуполе
15:06
П*здишь и не краснеешь: Абромавичус поскандалил со "слугой народа" Дубинским
14:57
Мир на Донбассе: Зеленский назвал первые значительные шаги
14:51
Богдан без утаек рассказал, кому и почему названивал в Москву
14:44
Зеленский назвал главные задачи на встрече "нормандской четверки" Видео
14:26
"Попросила спрятать": о Заворотнюк вспомнила звезда Моей прекрасной няни
14:15
Стало известно, на сколько повысят минимальную пенсию в Украине
14:13
"Сломанные ребра": в Киеве жестоко "отметелили" копа из-за замечания Фото
14:01
Богдан прокомментировал "путч Порошенко"
13:49
Цемах преткновения: у Зеленского напомнили Нидерландам о "грехах" в пользу России Видео
13:44
В МИД России раскрыли важный факт о "кроте" ЦРУ под носом у Путина
13:36
"Есть сумашедшие и психически больные": Богдан пофеерил по поводу фракции Слуги народа
13:34
Дважды случайно напали: Супрун пожаловалась на избиение мужа и угрозы
13:25
Стало известно, что Богдан чаще всего шепчет на ухо Зеленскому
13:20
Больницам приготовиться: глава Минздрава проверит свое хозяйство Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять