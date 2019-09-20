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У отца-основателя знаметой рок-группы случился сердечный приступ: подробности

20 сентября 2019, 16:46

У основателя и фронтмена группы Коррозия металла случился сердечный приступ, от которого его откачивала "скорая".

Сергей Троицкий
Сергей Троицкий / КП

Легендарному солисту и основателю Коррозии металла Сергею Троицкому стало плохо во время заседания суда, и чтобы его откачать, пришлось вызывать "скорую помощь".

Представительница Сергея Троицкого описала подробности и рассказала о состоянии Сергея Троицкого после приступа в комментарии РенТВ.

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Все получилось довольно странно - Сергея как раз был в суде по слушанию дела о штрафах за его езду, и очень сильно волновался, поэтому ему стало очень плохо.

Когда певец вышел на улицу на перерыве - его хватил удар.

"У суда он вышел покурить, я смотрю: он буквально сползает по стенке. Мы с подругой его под руку подхватили, положили на заднее сиденье машины и вызвали скорую", — рассказала она.

Медики укололи его, привели в более-менее порядок, и предложили госпитализироваться. На что Троицкий отказался, и поехал домой.

"У него давление от 180 до 210, когда он переутомится или попсихует", – объяснила Рунова.

Чес именно закончилось дело с судом пока неизвестно.

Троицкий Коррозия металла новости шоу бизнеса
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