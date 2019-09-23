"Одни бревна и доски": Зрителей разозлил уход Maruv с Танцев со звездами

Maruv / Instagram

Maruv и Jay покинули шоу Танцы со звездами 2019 в пятом выпуске 22 сентября по результатам зрительского голосования. И этот факт крайне разозлил зрителей, которые пообещали телеканалу 1+1 падение рейтингов из-за ухода певицы и танцовщицы Анны Корсун.

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На сайте Instagram Танцы со звездами опубликовали часть видео с выступления Maruv и Jay, с прискорбием сообщив, что звездам пришлось покинуть шоу, и спросили мнение читателей об этом решении.

"В пятом прямом эфире шоу покинула пара Maruv и Jay. Соглашаешься с результатами?", - говорится в сообщении

А зрители оказались очень недовольны принятым решением, и высказали свое мнение в письменной форме, но очень эмоционально.

Кое-кто писал о том, что танцы Maruv стоит показывать после 12, и с ограничением по возрасту, а кто-то высказался, что у нее не классические танцы. Но преимущественно подписчики раскритиковали результаты 5 сезона.

"Даже до финала не досмотрю в этом году. Дальше одни брёвна и доски остались без харизмы и танцев...", "Я думаю вона достойна дойти до фіналу", "Когда уже начнут показывать как голосуют зрители???", "Это совсем не справедливо, я в шоке ребята", "Не вижу смысла дальше смотреть это шоу", "Нет сенсу теперь смотреть Танцы со звёздами", "Никто смотреть не будет ваши эфиры теперь", "Тоже заслужено, но Кукуюк... А для Марув это "плюха"", "Очень жаль, что они покинули проект", - пишут в комментария.

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Можете сами посмотреть выступление Maruv и Jay, и оценить их номер.

Танці з зірками 2019 5 выпуск смотреть онлайн полный выпуск 22-09-2019: Maruv и Jay

Новые выпуски Танці з зірками 2019 выходят на 1+1 каждое воскресенье в 21:00. Также вы можете смотреть Танці з зірками онлайн на Главреде.