  1. Главная
  3. Stars

Гармаш срочно госпитализирован: что случилось

24 сентября 2019, 12:08

Советский и российский актер украинского происхождения Сергей Гармаш был срочно госпитализирован с серьезной травмой.

Сергей Гармаш
Сергей Гармаш / Screenshot

Актер Сергей Гармаш попал в больницу в Ростовской области после того, как получил травму в ростовском аэропорту 24 сентября.

О госпитализации российского актера родом из Западной Украины сообщает РенTV.

"Он был доставлен в больницу в Новочеркасске", - говорится в сообщении.

По неподтвержденным пока что данным, Сергей Гармаш получил травму головы в аэропорту Платов, и был экстренно госпитализирован.

Очевидцы говорят, что артист был нетрезв, однако подтверждения этой информации на данный момент нет. 

Сергей Гармаш родился в небольшом поселке на Западе Украины, после школы поступил в мореходное училище, а только спустя несколько лет пошел в Днепропетровское театральное училище. После этого гоастролировал в Херсоне и области как актер театра. 

В 1970-х 2 года отслужил в стройбате, а после службы в 1979 году поступил в МХАТ, и с 1984 года работал актером в театре Современник.

С 1984 года начал сниматься в кино.

Сергей Гармаш фильмография

  • 1984 — Отряд — Урин
  • 1985 — Следствие ведут ЗнаТоКи. Пожар — Томилин, сотрудник ОБХСС
  • 1986 — В стреляющей глуши — Серёга
  • 1986 — Карусель на базарной площади — слепой
  • 1986 — Мой нежно любимый детектив — член клуба холостяков, восьмой констебль
  • 1986 — Обида — Гришка
  • 1986 — Первый парень —
  • 1986 — Чужая белая и рябой — космонавт
  • 1987 — Шантажист — Яков Павлович, учитель истории, классный руководитель
  • 1987 — Моонзунд — Павел Дыбенко, матрос
  • 1987 — Рыжая фея — Василь
  • 1987 — Иван Великий — Иван Владыко
  • 1988 — Однажды в декабре — Игорь / Виктор
  • 1988 — Отцы — таксист
  • 1988 — Чёрный коридор — Иван Суков
  • 1989 — Наваждение —
  • 1989 — Сталинград — сержант Павлов
  • 1989 — А был ли Каротин? — Денис Свидерский
  • 1989 — Кому на Руси жить… — "Барсук"
  • 1989 — Беспредел — "Могол", уголовник
  • 1990 — По 206-й — Константин Смагин, комбайнёр колхоза
  • 1990 — Повесть непогашенной луны — Богданов
  • 1990 — Хомо новус — секретарь горкома КПСС
  • 1991 — Армавир — Иван
  • 1991 — Не стреляйте в меня, пожалуйста
  • 1992 — Бесы — Иван Павлович Шатов, сын камердинера Варвары Петровны Ставрогиной
  • 1992 — Воспитание жестокости у женщин и собак —
  • 1992 — Давайте без фокусов! — клиент-алкаш
  • 1992 — Пустельга —
  • 1992 — Сам я — вятский уроженец — Вася Зюкин
  • 1993 — Операция Люцифер — Юрий Иванович Мальцев
  • 1993 — Дети чугунных богов — человек в пивной
  • 1993 — Пистолет с глушителем — Гаврилюк
  • 1993 — Плащ Казановы — эпизод
  • 1994 — Мастер и Маргарита — Иван Бездомный, поэт
  • 1994 — Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина — Миляга, капитан НКВД
  • 1995 — Волчья кровь — Фрол
  • 1995 — Летние люди — Пустобайка
  • 1995 — Поезд до Бруклина — Боря
  • 1995 — Роковые яйца — Вася
  • 1996 — Ермак — Борис Годунов
  • 1997 — Криминальный отдел —
  • 1997 — Время танцора — Фидель (Фёдор Иванович Кикоть)
  • 1998 — Не послать ли нам... гонца? — тракторист (нет в титрах)
  • 1998 — Незримый путешественник — доктор Тарасов
  • 1999 — Страстной бульвар — Алексей, писатель
  • 1999 — Ворошиловский стрелок — Кошаев, капитан милиции
  • 1999 — Поклонник — Олег Викторович, отец Лены
  • 2000 — Нежный возраст — Семён Семёнович Беспальчиков, военрук
  • 2000 — Что нужно женщине... — Подосинкин, старший лейтенант
  • 2001 — Механическая сюита — Маркеранц
  • 2002 — Марш-бросок — отец погибшего младшего сержанта Владимира Федотова
  • 2002 — Любовник — Иван, отставной военный, любовник Лены
  • 2002 — Дневник камикадзе — Женя "Поляк"
  • 2002 — Кавказская рулетка —
  • 2003 — А поутру они проснулись — урка
  • 2004 — 72 метра — Николай Карлович Крауз, старший мичман, боцман
  • 2004 — Свои — Анатолий, особист
  • 2004 — Мой сводный брат Франкенштейн — Тимур Курбатович Курбатов
  • 2005 — Бедные родственники — Яша, алкаш
  • 2006 — Последний забой — Сергей Николаевич, шахтёр
  • 2006 — Охота на пиранью — Николай, зек по прозвищу "Зима"
  • 2006 — Кружовник — Николай Лаптев
  • 2007 — 12 — присяжный заседатель № 3, таксист
  • 2007 — Катынь — Попов, капитан РККА
  • 2007 — Русская игра — Степан Иванович Утешительный, карточный шулер
  • 2007 — Игра слов. Переводчица олигарха — Олег, старый знакомый Ирины Добровольской
  • 2007 — 18-14 — Константин Сазонов, дядька
  • 2008 — Тот, кто гасит свет — Василенко, отец последней убитой девочки
  • 2008 — Холодное солнце — Сергей
  • 2008 — Морфий — Василий Осипович Соборевский
  • 2008 — Обитаемый остров — Аллу Зеф
  • 2008 — Иллюзия страха — прокурор Жеребчик / советник царя Соломона
  • 2008 — Стиляги — отец Мэлса Бирюкова
  • 2008 — Папа напрокат — Анатолий Панарин
  • 2008 — Стая — Дмитрий Евгеньевич
  • 2008 — Трасса М8 — Хосе
  • 2009 — Анна Каренина — Константин Дмитриевич Лёвин / текст от автора
  • 2009 — Горячие новости — профессиональный киллер
  • 2009 — Фонограмма страсти — Геннадий Петрович
  • 2009 — Чёрная молния — Павел Аркадьевич Майков, отец Дмитрия и Татьяны
  • 2009 — Человек у окна — Борис Казанцев, актёр
  • 2009 — Осторожно! Дети! — Юрий Семёнович
  • 2010 — Край — Фишман, майор
  • 2010 — Прячься! — Дроздов, метеоролог
  • 2010 — Утомлённые солнцем 2: Предстояние — отец Александр (в титрах — безногий сержант на барже)
  • 2010 — Ёлки — Валерий Петрович Синицын, капитан милиции
  • 2010 — Дочь якудзы — дядя Антон
  • 2010 — Выкрутасы — Герман Валерьевич Хлобустин, тренер ЦАО Москва
  • 2011 — Дом — Виктор Шаманов ("Шаман"), старший сын Шамановых
  • 2013 — Экскурсантка — Павел Петрович, майор
  • 2013 — Путёвка в жизнь — Соломатин
  • 2014 — Конец прекрасной эпохи — капитан милиции
  • 2015 — Обратная сторона луны
  • 2015 — Однажды — дядя Миша
  • 2016 — Дуэлянт — Василий Васильевич Семёнов, однорукий дворянин из провинции
  • 2017 — Напарник — Хромов
  • 2017 — Притяжение — вице-премьер
  • 2017 — Холодное танго — Григорий Иванович Таратута, майор НКВД, комендант, начальник Макса
  • 2017 — Матильда — император Александр III
  • 2017 — Движение вверх — Сергей Павлович Павлов, председатель Госкомспорта СССР
  • 2018 — Два билета домой — Васнецов
  • 2018 — Люби их всех — Глеб
  • 2019 — Любовницы — Петрович

Ранее у основателя легендарной рок-группы случился сердечный приступ.

госпитализация новости шоу бизнеса Сергей Гармаш
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

12:50
Нардепа-ловеласа подловили на интимной переписке в Раде сразу с тремя девушками
12:36
Гороскоп на сегодня для всех знаков Зодиака: любовные "подвохи" и тайные поклонники
12:22
Зеленский рассказал, чего хочет добиться от встречи с Трампом
12:13
Суд ЕС отменил санкции против Януковича - адвокат Видео
12:09
На Генассамблею ООН не пустили членов российской делегации
12:08
Гармаш срочно госпитализирован: что случилось
11:50
"Пушилина уйдут": блогер назвал главного претендента на пост главаря "ДНР"
11:49
В стиле Иванки Трамп: какой наряд выбрала первая леди Украины для поездки в США Фото
11:46
Министр обороны сорвал покровы с разведения войск и перемирия в Донбассе
11:45
Жажда наживы: наследство Заворотнюк уже разделили
11:41
Юрий Лазебников, управляющий партнер TECHIIA холдинг досье
11:24
Разборки в Стокгольмском арбитраже: Нафтогаз насчитал Газпрому пеню на $257 млн Видео
11:22
"Уходить не собираюсь": заместитель Кличко опроверг информацию об отставке
11:20
В хмельницком аквапарке "траванулось" много детей: названа возможная причина
11:10
Конец бурления: в СНБО отказались вводить санкции против NewsOne и 112 Украина
10:55
Украина закупила в Чехии подержанные самоходные гаубицы на $1,5 млн
10:50
Зеленский - идеальный президент народа дилетантов мнение
10:34
Волкер рассказал, когда на Россию наконец-то подействуют санкции
10:34
В Киеве открыли первый в мире хостел в вагонах метро: цены и условия Фото
10:30
Топ модель по украински 2019: смотреть онлайн 4 выпуск 3 сезон - 20-09-2019 Видео
10:25
"Сложно, подустал": Кошевой рассказал о "запаре" Зеленского на посту президента Видео
10:06
В США пояснили, почему затянули с реакцией российскую агрессию в Украине
10:00
Выбор матери: что было в 1 и 2 сериях сериала Видео
09:59
Принудительное установление морской границы: в РФ занервничали после угрозы Киева Видео
09:46
Новая зрада: почему доллар падает, а цены - нет мнение
09:30
"Вы наши лоббисты": Зеленский провел в США первую встречу Видео
09:04
"Хочется всех посадить": Чумак рассказал о расследовании Иловайской трагедии
08:57
В РФ назвали число жителей "ЛДНР", получивших российские паспорта Видео
08:42
Зеленский пошел по граблям Порошенко мнение
08:35
Эксперт рассказал о рисках вмешательства Украины в американские выборы
08:25
"Принудительная процедура": в Украине предложили установить морскую границу с РФ Видео
08:04
Назначение Богдана главой ОП: Верховный суд поставил точку
07:38
"Вы будете разочарованы": Трамп открестился от прессинга Зеленского
07:18
"Помешаны": астролог назвал самый капризный знак Зодиака
07:13
Остановить Северный поток-2: Трамп и Дуда нашли общее решение
07:03
Чем рискует Зеленский, отправляясь в гости к Трампу мнение
06:49
Макрон назвал возможную дату встречи лидеров "нормандской четверки"
06:45
Цезарь – самая стильная мужская стрижка 2019-2020, которая молодит - фото Фото Видео
06:31
Звезда Вечернего Квартала обнажила грудь и свела с ума поклонников Фото
06:03
Новый план Маршалла: у Зеленского рассказали, как будут восстанавливать Донбасс
05:32
Уличная мода на осень 2019: какие пальто модные этой осенью – тренды и фото Фото Видео
04:56
"Бриллиантовые слезы": в Армении девушка плачет кристаллами Видео
04:25
Модный французский маникюр осень 2019, которому нет равных – 33 фото Фото Видео
04:01
"Курс доллара укрепится": экс-министр назвал возможную причину провала гривны
03:49
Врачи нашли скрытую угрозу от одной из самых любимых привычек
03:16
Лунный календарь лечения зубов на октябрь 2019: благоприятные дни Видео
02:38
Украина руководит: любитель "русского мира" Царев "разоткровенничался" из-за газа
01:54
"Дойди и изгони": в России художник нарисовал "икону" якутского шамана Видео
01:32
"Не идут в бюджет": министр экономики пояснил, кто получит деньги от продажи земли
01:12
Ученые указали на вред колбасного сыра для организма
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять