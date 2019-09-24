Гармаш срочно госпитализирован: что случилось

Советский и российский актер украинского происхождения Сергей Гармаш был срочно госпитализирован с серьезной травмой.
Актер Сергей Гармаш попал в больницу в Ростовской области после того, как получил травму в ростовском аэропорту 24 сентября.
О госпитализации российского актера родом из Западной Украины сообщает РенTV.
"Он был доставлен в больницу в Новочеркасске", - говорится в сообщении.
По неподтвержденным пока что данным, Сергей Гармаш получил травму головы в аэропорту Платов, и был экстренно госпитализирован.
Очевидцы говорят, что артист был нетрезв, однако подтверждения этой информации на данный момент нет.
Сергей Гармаш родился в небольшом поселке на Западе Украины, после школы поступил в мореходное училище, а только спустя несколько лет пошел в Днепропетровское театральное училище. После этого гоастролировал в Херсоне и области как актер театра.
В 1970-х 2 года отслужил в стройбате, а после службы в 1979 году поступил в МХАТ, и с 1984 года работал актером в театре Современник.
С 1984 года начал сниматься в кино.
Сергей Гармаш фильмография
- 1984 — Отряд — Урин
- 1985 — Следствие ведут ЗнаТоКи. Пожар — Томилин, сотрудник ОБХСС
- 1986 — В стреляющей глуши — Серёга
- 1986 — Карусель на базарной площади — слепой
- 1986 — Мой нежно любимый детектив — член клуба холостяков, восьмой констебль
- 1986 — Обида — Гришка
- 1986 — Первый парень —
- 1986 — Чужая белая и рябой — космонавт
- 1987 — Шантажист — Яков Павлович, учитель истории, классный руководитель
- 1987 — Моонзунд — Павел Дыбенко, матрос
- 1987 — Рыжая фея — Василь
- 1987 — Иван Великий — Иван Владыко
- 1988 — Однажды в декабре — Игорь / Виктор
- 1988 — Отцы — таксист
- 1988 — Чёрный коридор — Иван Суков
- 1989 — Наваждение —
- 1989 — Сталинград — сержант Павлов
- 1989 — А был ли Каротин? — Денис Свидерский
- 1989 — Кому на Руси жить… — "Барсук"
- 1989 — Беспредел — "Могол", уголовник
- 1990 — По 206-й — Константин Смагин, комбайнёр колхоза
- 1990 — Повесть непогашенной луны — Богданов
- 1990 — Хомо новус — секретарь горкома КПСС
- 1991 — Армавир — Иван
- 1991 — Не стреляйте в меня, пожалуйста
- 1992 — Бесы — Иван Павлович Шатов, сын камердинера Варвары Петровны Ставрогиной
- 1992 — Воспитание жестокости у женщин и собак —
- 1992 — Давайте без фокусов! — клиент-алкаш
- 1992 — Пустельга —
- 1992 — Сам я — вятский уроженец — Вася Зюкин
- 1993 — Операция Люцифер — Юрий Иванович Мальцев
- 1993 — Дети чугунных богов — человек в пивной
- 1993 — Пистолет с глушителем — Гаврилюк
- 1993 — Плащ Казановы — эпизод
- 1994 — Мастер и Маргарита — Иван Бездомный, поэт
- 1994 — Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина — Миляга, капитан НКВД
- 1995 — Волчья кровь — Фрол
- 1995 — Летние люди — Пустобайка
- 1995 — Поезд до Бруклина — Боря
- 1995 — Роковые яйца — Вася
- 1996 — Ермак — Борис Годунов
- 1997 — Криминальный отдел —
- 1997 — Время танцора — Фидель (Фёдор Иванович Кикоть)
- 1998 — Не послать ли нам... гонца? — тракторист (нет в титрах)
- 1998 — Незримый путешественник — доктор Тарасов
- 1999 — Страстной бульвар — Алексей, писатель
- 1999 — Ворошиловский стрелок — Кошаев, капитан милиции
- 1999 — Поклонник — Олег Викторович, отец Лены
- 2000 — Нежный возраст — Семён Семёнович Беспальчиков, военрук
- 2000 — Что нужно женщине... — Подосинкин, старший лейтенант
- 2001 — Механическая сюита — Маркеранц
- 2002 — Марш-бросок — отец погибшего младшего сержанта Владимира Федотова
- 2002 — Любовник — Иван, отставной военный, любовник Лены
- 2002 — Дневник камикадзе — Женя "Поляк"
- 2002 — Кавказская рулетка —
- 2003 — А поутру они проснулись — урка
- 2004 — 72 метра — Николай Карлович Крауз, старший мичман, боцман
- 2004 — Свои — Анатолий, особист
- 2004 — Мой сводный брат Франкенштейн — Тимур Курбатович Курбатов
- 2005 — Бедные родственники — Яша, алкаш
- 2006 — Последний забой — Сергей Николаевич, шахтёр
- 2006 — Охота на пиранью — Николай, зек по прозвищу "Зима"
- 2006 — Кружовник — Николай Лаптев
- 2007 — 12 — присяжный заседатель № 3, таксист
- 2007 — Катынь — Попов, капитан РККА
- 2007 — Русская игра — Степан Иванович Утешительный, карточный шулер
- 2007 — Игра слов. Переводчица олигарха — Олег, старый знакомый Ирины Добровольской
- 2007 — 18-14 — Константин Сазонов, дядька
- 2008 — Тот, кто гасит свет — Василенко, отец последней убитой девочки
- 2008 — Холодное солнце — Сергей
- 2008 — Морфий — Василий Осипович Соборевский
- 2008 — Обитаемый остров — Аллу Зеф
- 2008 — Иллюзия страха — прокурор Жеребчик / советник царя Соломона
- 2008 — Стиляги — отец Мэлса Бирюкова
- 2008 — Папа напрокат — Анатолий Панарин
- 2008 — Стая — Дмитрий Евгеньевич
- 2008 — Трасса М8 — Хосе
- 2009 — Анна Каренина — Константин Дмитриевич Лёвин / текст от автора
- 2009 — Горячие новости — профессиональный киллер
- 2009 — Фонограмма страсти — Геннадий Петрович
- 2009 — Чёрная молния — Павел Аркадьевич Майков, отец Дмитрия и Татьяны
- 2009 — Человек у окна — Борис Казанцев, актёр
- 2009 — Осторожно! Дети! — Юрий Семёнович
- 2010 — Край — Фишман, майор
- 2010 — Прячься! — Дроздов, метеоролог
- 2010 — Утомлённые солнцем 2: Предстояние — отец Александр (в титрах — безногий сержант на барже)
- 2010 — Ёлки — Валерий Петрович Синицын, капитан милиции
- 2010 — Дочь якудзы — дядя Антон
- 2010 — Выкрутасы — Герман Валерьевич Хлобустин, тренер ЦАО Москва
- 2011 — Дом — Виктор Шаманов ("Шаман"), старший сын Шамановых
- 2013 — Экскурсантка — Павел Петрович, майор
- 2013 — Путёвка в жизнь — Соломатин
- 2014 — Конец прекрасной эпохи — капитан милиции
- 2015 — Обратная сторона луны
- 2015 — Однажды — дядя Миша
- 2016 — Дуэлянт — Василий Васильевич Семёнов, однорукий дворянин из провинции
- 2017 — Напарник — Хромов
- 2017 — Притяжение — вице-премьер
- 2017 — Холодное танго — Григорий Иванович Таратута, майор НКВД, комендант, начальник Макса
- 2017 — Матильда — император Александр III
- 2017 — Движение вверх — Сергей Павлович Павлов, председатель Госкомспорта СССР
- 2018 — Два билета домой — Васнецов
- 2018 — Люби их всех — Глеб
- 2019 — Любовницы — Петрович
Ранее у основателя легендарной рок-группы случился сердечный приступ.