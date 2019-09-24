Гармаш срочно госпитализирован: что случилось

Сергей Гармаш / Screenshot

Актер Сергей Гармаш попал в больницу в Ростовской области после того, как получил травму в ростовском аэропорту 24 сентября.

О госпитализации российского актера родом из Западной Украины сообщает РенTV.

"Он был доставлен в больницу в Новочеркасске", - говорится в сообщении.

По неподтвержденным пока что данным, Сергей Гармаш получил травму головы в аэропорту Платов, и был экстренно госпитализирован.

Очевидцы говорят, что артист был нетрезв, однако подтверждения этой информации на данный момент нет.

Сергей Гармаш родился в небольшом поселке на Западе Украины, после школы поступил в мореходное училище, а только спустя несколько лет пошел в Днепропетровское театральное училище. После этого гоастролировал в Херсоне и области как актер театра.

В 1970-х 2 года отслужил в стройбате, а после службы в 1979 году поступил в МХАТ, и с 1984 года работал актером в театре Современник.

С 1984 года начал сниматься в кино.

Сергей Гармаш фильмография

1984 — Отряд — Урин

1985 — Следствие ведут ЗнаТоКи. Пожар — Томилин, сотрудник ОБХСС

1986 — В стреляющей глуши — Серёга

1986 — Карусель на базарной площади — слепой

1986 — Мой нежно любимый детектив — член клуба холостяков, восьмой констебль

1986 — Обида — Гришка

1986 — Первый парень —

1986 — Чужая белая и рябой — космонавт

1987 — Шантажист — Яков Павлович, учитель истории, классный руководитель

1987 — Моонзунд — Павел Дыбенко, матрос

1987 — Рыжая фея — Василь

1987 — Иван Великий — Иван Владыко

1988 — Однажды в декабре — Игорь / Виктор

1988 — Отцы — таксист

1988 — Чёрный коридор — Иван Суков

1989 — Наваждение —

1989 — Сталинград — сержант Павлов

1989 — А был ли Каротин? — Денис Свидерский

1989 — Кому на Руси жить… — "Барсук"

1989 — Беспредел — "Могол", уголовник

1990 — По 206-й — Константин Смагин, комбайнёр колхоза

1990 — Повесть непогашенной луны — Богданов

1990 — Хомо новус — секретарь горкома КПСС

1991 — Армавир — Иван

1991 — Не стреляйте в меня, пожалуйста

1992 — Бесы — Иван Павлович Шатов, сын камердинера Варвары Петровны Ставрогиной

1992 — Воспитание жестокости у женщин и собак —

1992 — Давайте без фокусов! — клиент-алкаш

1992 — Пустельга —

1992 — Сам я — вятский уроженец — Вася Зюкин

1993 — Операция Люцифер — Юрий Иванович Мальцев

1993 — Дети чугунных богов — человек в пивной

1993 — Пистолет с глушителем — Гаврилюк

1993 — Плащ Казановы — эпизод

1994 — Мастер и Маргарита — Иван Бездомный, поэт

1994 — Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина — Миляга, капитан НКВД

1995 — Волчья кровь — Фрол

1995 — Летние люди — Пустобайка

1995 — Поезд до Бруклина — Боря

1995 — Роковые яйца — Вася

1996 — Ермак — Борис Годунов

1997 — Криминальный отдел —

1997 — Время танцора — Фидель (Фёдор Иванович Кикоть)

1998 — Не послать ли нам... гонца? — тракторист (нет в титрах)

1998 — Незримый путешественник — доктор Тарасов

1999 — Страстной бульвар — Алексей, писатель

1999 — Ворошиловский стрелок — Кошаев, капитан милиции

1999 — Поклонник — Олег Викторович, отец Лены

2000 — Нежный возраст — Семён Семёнович Беспальчиков, военрук

2000 — Что нужно женщине... — Подосинкин, старший лейтенант

2001 — Механическая сюита — Маркеранц

2002 — Марш-бросок — отец погибшего младшего сержанта Владимира Федотова

2002 — Любовник — Иван, отставной военный, любовник Лены

2002 — Дневник камикадзе — Женя "Поляк"

2002 — Кавказская рулетка —

2003 — А поутру они проснулись — урка

2004 — 72 метра — Николай Карлович Крауз, старший мичман, боцман

2004 — Свои — Анатолий, особист

2004 — Мой сводный брат Франкенштейн — Тимур Курбатович Курбатов

2005 — Бедные родственники — Яша, алкаш

2006 — Последний забой — Сергей Николаевич, шахтёр

2006 — Охота на пиранью — Николай, зек по прозвищу "Зима"

2006 — Кружовник — Николай Лаптев

2007 — 12 — присяжный заседатель № 3, таксист

2007 — Катынь — Попов, капитан РККА

2007 — Русская игра — Степан Иванович Утешительный, карточный шулер

2007 — Игра слов. Переводчица олигарха — Олег, старый знакомый Ирины Добровольской

2007 — 18-14 — Константин Сазонов, дядька

2008 — Тот, кто гасит свет — Василенко, отец последней убитой девочки

2008 — Холодное солнце — Сергей

2008 — Морфий — Василий Осипович Соборевский

2008 — Обитаемый остров — Аллу Зеф

2008 — Иллюзия страха — прокурор Жеребчик / советник царя Соломона

2008 — Стиляги — отец Мэлса Бирюкова

2008 — Папа напрокат — Анатолий Панарин

2008 — Стая — Дмитрий Евгеньевич

2008 — Трасса М8 — Хосе

2009 — Анна Каренина — Константин Дмитриевич Лёвин / текст от автора

2009 — Горячие новости — профессиональный киллер

2009 — Фонограмма страсти — Геннадий Петрович

2009 — Чёрная молния — Павел Аркадьевич Майков, отец Дмитрия и Татьяны

2009 — Человек у окна — Борис Казанцев, актёр

2009 — Осторожно! Дети! — Юрий Семёнович

2010 — Край — Фишман, майор

2010 — Прячься! — Дроздов, метеоролог

2010 — Утомлённые солнцем 2: Предстояние — отец Александр (в титрах — безногий сержант на барже)

2010 — Ёлки — Валерий Петрович Синицын, капитан милиции

2010 — Дочь якудзы — дядя Антон

2010 — Выкрутасы — Герман Валерьевич Хлобустин, тренер ЦАО Москва

2011 — Дом — Виктор Шаманов ("Шаман"), старший сын Шамановых

2013 — Экскурсантка — Павел Петрович, майор

2013 — Путёвка в жизнь — Соломатин

2014 — Конец прекрасной эпохи — капитан милиции

2015 — Обратная сторона луны

2015 — Однажды — дядя Миша

2016 — Дуэлянт — Василий Васильевич Семёнов, однорукий дворянин из провинции

2017 — Напарник — Хромов

2017 — Притяжение — вице-премьер

2017 — Холодное танго — Григорий Иванович Таратута, майор НКВД, комендант, начальник Макса

2017 — Матильда — император Александр III

2017 — Движение вверх — Сергей Павлович Павлов, председатель Госкомспорта СССР

2018 — Два билета домой — Васнецов

2018 — Люби их всех — Глеб

2019 — Любовницы — Петрович

Ранее у основателя легендарной рок-группы случился сердечный приступ.