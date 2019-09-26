Кайли Дженнер экстренно госпитализирована: подробности состояния звезды

Кайли Дженнер / Instagram

Кайли Дженнер пропустила вручение Эмми 2019, готова отправить свою команду на презентацию новой косметики, оставшись лечиться.

Одна из участниц реалити Семейство Кардашьян, была госпитализирована из-за сильного гриппа, пишет TMZ.

Кайли Дженнер несколько дней болела дома, но потом ее состояние настолько ухудшилось, что ее повезли в больницу.

Пока что она не заявляла ничего конкретного о своем состоянии, поэтому достоверно известно лишь, что у нее был жар, тошнота и головокружение.

Хотя, утверждается, что Кайли Дженнер не в Европе, у нее в сторис появилось видео, где она говорит, что она в Париже. Однако, внимательные поклонники уже обратили внимание, что фото и видео Кайли за последние 4 дня отличаются по временным рамкам - она похвасталась новым маникюром, и он то появляется то пропадает на новых фото и видео в Instagram.

Тем временем в официальном Твиттере Дженер недвусмысленно написано, что девушка заболела.

Ранее умирающая от рака Анастасия Заворотнюк попросила принести в больницу к ней дочку Милу.