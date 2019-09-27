"Мужской инструмент": Павел Зибров раскрыл главную интригу своего успеха

Павло Зибров выпустил гениальный хит, в котором спел про свое главное достоинство после голоса.
Знаменитый украинский исполнитель Павел Зибров неожиданно выпустил новый трек, который грозиться стать хитом.
Павел Зибров, который недавно отыграл свадьбу, решил расхвалить свои усы в новой песне Вуса-Бренд.
В полушутливом тоне Павел Зибров поет о том, что у него есть секретное оружие - уса, на которые он когда-то даже ловил девушек. Он поет, что не политик, и не президент, но вот его усы уже стали настоящим брендом.
"Усы - это моя магия. Песен много есть про глаза, про волосы, про талию, про грудь, ножки, про что угодно, а вот про усы - единственная песня. Усы - Настоящий мужской инструмент!", - пишется под роликом на YouTube
Павло Зібров - Вуса-Бренд слушать онлайн песню:
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