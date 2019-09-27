"Мужской инструмент": Павел Зибров раскрыл главную интригу своего успеха

Павел Зибров выпустил нового хитяру про усы / Оскар

Знаменитый украинский исполнитель Павел Зибров неожиданно выпустил новый трек, который грозиться стать хитом.

Павел Зибров, который недавно отыграл свадьбу, решил расхвалить свои усы в новой песне Вуса-Бренд.

В полушутливом тоне Павел Зибров поет о том, что у него есть секретное оружие - уса, на которые он когда-то даже ловил девушек. Он поет, что не политик, и не президент, но вот его усы уже стали настоящим брендом.

"Усы - это моя магия. Песен много есть про глаза, про волосы, про талию, про грудь, ножки, про что угодно, а вот про усы - единственная песня. Усы - Настоящий мужской инструмент!", - пишется под роликом на YouTube

Павло Зібров - Вуса-Бренд слушать онлайн песню:

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