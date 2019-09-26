Руки'в Брюки выпустили украиноязычный альбом, и он прекрасен

Руки'в Брюки / пресс-служба

Украинская группа Руки'в Брюки представила свой седьмой студийный альбом Дай мені знати, который стал полностью украиноязычным.

В пластинку Дай мені знати вошло 11 треков, среди которых уже известные Хитай стегна и Я вигадав світ, которые ранее "зашли" слушателям.

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"У нас нет никакой идеи альбома. Это просто сборник наших песен, который, как мы надеемся, настроит слушателей на боевой и позитивный лад", - говорят музыканты о новом альбоме.

Музыканты примерили на себя стиль yearly soul, или, если быть более точным, retro soul.

В композициях ощущается очень сильное влияние афроамериканских исполнителей первой половины 60-х. На пластинке также есть приглашенные музыканты: в некоторых песнях можно услышать электроорган и мощную духовую секцию.

На песню Я вигадав світ, что также вошла в новый альбом, весной этого года коллектив снял клип, одним из режиссеров которого стал лидер коллектива - Александр Ремез.

Музыканты признались, что в планах у них снять еще несколько видео на песни из новой пластинки и отправиться в европейский тур уже в ноябре 2019 года.

Руки'в Брюки Я вигадав світ смотреть онлайн:

Премьеру нового альбома они устроили 13 сентября в Caribbean Club.