Танці з зірками 2019: 6 выпуск 3 сезона смотреть онлайн полный выпуск

Танці з зірками 2019 / 1+1

Новый 6 выпуск 3 сезона Танці з зірками 2019 вышел на 1+1 в 21:00. на паркете пары снова столкнутся в танцевальном поединке, и в этот раз одна будет вынуждена покинуть шоу.

В новом третьем выпуске Танцев со звездами 2019 на сцену выйдут Dzidzio и Яна Цибульская, Ксения Мишина и Женя Кот, Владимир Остапчук и Илона Гвоздева, Даниэль Салем и Юлия Сахневич, Вика Булитко и Дима Дикусар, Алексей Яровенко и Елена Шоптенко, Людмила Барбир и Дмитрий Жук, Михаил Кукуюк и Лиза Дружинина, Анна Ризатдинова и Александр Прохоров.

Ведущими балкона в 6 выпуске Танцев станут глава 95 Квартала Евгений Кошевой и эксперт Поверніть мені красу Анна Буткевич.

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Тема 6 выпуска Танцев со звездами - Вечер фильмов. И звезды перевоплотятся в своих кумиров.

Ксения Мишина и Женя Кот будут танцевать под джаз из фильма Чикаго, Алена Шоптенко и Алексей Яровенко, а Вова Остапчук и Елена Гвоздева повторят сюжет фильма Титаник.

Даниель Салем и Юлия Сахневич готовили постановку под Звезда родилась.

К слову, на этой неделе Алене Шоптенко пришлось отлучаться по делам в Париж, и Алексей Яровенко готовил танец под пристальным контролем Ксении Горб.

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Танці з зірками 2019 6 выпуск смотреть онлайн полный выпуск 28-09-2019:

Новые выпусти Танці з зірками 2019 выходят на 1+1 каждое воскресенье в 21:00. Также вы можете смотреть Танці з зірками онлайн на Главреде.