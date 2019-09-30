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Танці з зірками 2019 кто покинул шоу в 6 выпуске - результаты

30 сентября 2019, 10:00

Пятый выпуск 3 сезона Танцев со звездами прошел 29 сентября 2019. Кто из звезд покинул шоу, а кто продолжает сражаться за победу - читайте в материале Главреда.

Танці з зірками 2019
Танці з зірками 2019: кто ушел в 6 выпуске / 1+1

Пятый выпуск 3 сезона Танці з зірками 2019 вышел в эфир 29 сентября, за победу сражалось 10 пар, но в конце одна должна была покинуть шоу. Судьи огласили свои оценки, зрители провели свое голосование, и уже есть победитель и проигравший.

Dzidzio и Яна Цибульская, Ксения Мишина и Женя Кот, Владимир Остапчук и Илона Гвоздева, Даниэль Салем и Юлия Сахневич, Вика Булитко и Дима Дикусар, Алексей Яровенко и Елена Шоптенко,  Людмила Барбир и Дмитрий Жук, Михаил Кукуюк и Лиза Дружинина, Анна Ризатдинова и Александр Прохоров исполнили свои танцы и получили баллы от судей.

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Итоги 6 выпуска Танці з зірками 2019

Танці з зірками 2019
Танці з зірками 2019: 6 выпуск результаты / 1+1

Ксения Мишина и Женя Кот - 30 баллов

Даниэль Салем и Юлия Сахневич - 29 баллов

Анна Ризатдинова и Александр Прохоров - 29 баллов

Елена Кравец и Макс Леонов - 28 баллов

Людмила Барбир и Дмитрий Жук - 26 баллов

Илона Гвоздева и Владимир Остапчук - 25 баллов

Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар - 21 баллов

Dzidzio и Яна Цибульская - 21 баллов

Елена Шоптенко и Алексей Яровенко -  20 баллов

Михаил Кукуюк и Лиза Дружинина - 14 баллов

Но зрительское голосование отличается от судейских оценок. Оно добавилось к их баллам.

Несмотря на низкие баллы, Михаил Кукуюк первым же был в списке тех, кто остается на Танцах. А вот в опасности оказались пары, которые танцуют хорошо.

По результатам зрительского голосования в зоне риска оказались три пары - Даниэль Салем и Юлия Сахневич, Елена Шоптенко и Алексей Яровенко и Dzidzio и Яна Цибульская. Иммунитет получили Даниэль Салем и Юлия Сахневич.

Танці з зірками 2019
Танці з зірками 2019: в 6 выпуске Dzidzio и Алексей Яровенко/ 1+1


По решению зрительского голосования Танцы со звездами покидают Dzidzio и Яна Цибульская

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Танці з зірками 2019 6 выпуск смотреть онлайн: результаты - 6 неделя 29-09-2019: результаты:

Новые выпуски 3 сезона Танці з зірками 2019 выходят в 21:00 на 1+1. Также Танці з зірками 2019 можно смотреть онлайн на сайте Главред.

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