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Ніч Супер Хітів 2019: Что известно о новом праздничном шоу 1+1

2 октября 2019, 13:28

Создатели Голоса Країни, Танці з зірками и Голос Діти выпускают праздничное шоу, к Новогодним праздникам. Какой будет программа Ніч Супер Хітів 2019 - читай на Главреде

The Hardkiss
The Hardkiss на  / Фото: Андрей Максимов

К Новому Году телеканал 1+1 готовит необычный сюрприз для своих зрителей. В новом шоу Ніч Супер Хітів 2019 на сцене появятся самые популярные исполнители Украины.

К Новому Году 2020 1+1 порадует зрителей концертами с грандиозными постановками, неожиданными образами звёзд, популярными песнями, метафаном и софитами.

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Съемки необычного концерта Ніч Супер Хітів назначена на 4 декабря в столичном Дворце Украина. Производство проекта будут осуществлять создатели самых рейтинговых шоу Танці з зірками и Голос країни - команда больших развлекательных проектов 1+1 Продакшн.

Режиссерами-постановщиками Ніч Супер Хітів 2019 станут Наталья Лысенкова, Наталья Ровенская и Мария Григоращенко, чья часть перфоманса для популярной американской артистки Pink произвела фурор в мире.

Ніч Супер Хітів
Ніч Супер Хітів: дата выхода и звезды / 1+1

"Каждый год именно с программами на 1+1 большинство зрителей проводят новогодние праздники, поэтому для нашей команды это большая ответственность – создавать самое яркое шоу с артистами, которых ждут, и постановками, которые удивят. На сцене в декорациях из красного бархата и хрусталя, напоминающих кадры из культового фильма Отель Гранд Будапешт, мы соберем самых востребованных звезд украинского шоу-бизнеса, чтобы подарить украинцам праздник с супер-хитами, под которые танцевала вся страна", - рассказывает Владимир Завадюк, руководитель больших развлекательных проектов 1+1 Продакшн.

Он отметил, что в Танціях часто наблюдается конкуренция между знаменитостями, а теперь они соберуться в дружественной атмосфере.

"Во время шоу Ніч Супер Хітів впервые все звезды соберутся за одним большим хрустальным столом и вместе с ведущими в теплой атмосфере вспомнят яркие события и достижения уходящего хода", - объяснил он.

Зрителей ждут динамичные ритмы от Monatik, зажжет сцену популярная группа The Hardkiss, известный украинский певец Сергей Бабкин наполнит зал романтическим настроением, группа Dzidzio подарит много смеха, а украинско-боливийская певица Michelle Andrade перенесет зрителей в жаркую Латинскую Америку.

Ніч Супер Хітів
Ніч Супер Хітів: дата концерта / 1+1

Прима-балерина Национальной Оперы Украины, судья Танців з зірками Екатерина Кухар и Александр Стоянов оживят на сцене новогоднюю балетную сказку. Имена других артистов, которые также будут создавать новогоднюю сказку и подводить итоги года на 1+1, станут известны совсем скоро.

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Продюсеры также держат в тайне, кто будет вести самый ярких новогодний концерт страны, однако интригуют, что на сцене появится сразу несколько неожиданных тандемов ведущих. Это будет настоящий музыкальный фейерверк из лучших зажигательных хитов, которые сопровождали украинцев в самые яркие моменты этого года.

Увидеть яркое новогодние шоу Ніч супер хітів вживую, можно купив билеты на концерт, который состоится уже 4 декабря во Дворце Украина. Билеты уже в продаже - цены колеблются от 450 до 4200 грн. Посмотреть их можно по ссылке.

Дата выхода концерта Ніч супер хітів на 1+1 пока что неизвестна, но на сайте Главред она появится сразу же, как только организаторы определяться.

Dzidzio THE HARDKISS Юлия Санина Сергей Бабкин Телеканал 1+1 Исполнитель Monatik Мишель Андраде Олег Винник Екатерина Кухар Александр Стоянов
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