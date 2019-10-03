"Руки тряслись": у Боярского серьезные проблемы со здоровьем

Михаил Боярский принимает очень много лекарств, и физически очень плох. Об этом утверждают очевидцы, которые опознали его на улице.
Михаил Боярский получил серьезные проблемы со здоровьем - он заливается лекарствами для сердца и давления.
Аптекарь, которая опознала Михаила Боярского, когда он покупал у нее лекарства, поведала о его плачевном состоянии на тот момент. Об этом пишет Звезда.
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"В воскресенье он был в плохом состоянии, у него, наверное, больное сердце. Он покупал лекарство, даже не смог стоять, сидел, у него тряслись руки. Он купил сердечные препараты Конкор, препарат, понижающий пульс, и свое постоянное лекарство", - сказала аптекарь.
Ранее сеть всколыхнуло нарушение Михаила Боярского - пару дней назад он припарковался в неположенном месте и попал на камеры. Когда его начали осуждать в сети, Боярский заявил, что его и вовсе не было в городе, а если и был - пускай к нему приходит полиция.