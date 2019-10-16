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"Жесть": Михаил Кукуюк раскрыл карты после ухода с Танці з зірками

16 октября 2019, 14:27

Партнер Оли Поляковой в фильме Свингеры Михаил Кукуюк покинул Танці з зірками в 8 выпуске. Кукуюк признался, какие впечатления остались у актера после шоу.

Танці з зірками 2019
Танці з зірками 2019: Михаил Кукуюк покинул шоу в 8 выпуске / 1+1

Михаил Кукуюк - актер столичного Театра на левом берегу и кино, попал на танцы впервые. Его старания успевать за лидерами танцев были налицо каждый эфир, но не всегда результаты зрительского и судейского голосования совпадали. В 8 выпуске шоу Танці з зірками Михаил Кукуюк и Елизавета Дружинина добровольно покинули шоу, дав таким отбразом шанс паре Алексея Яровнеко и Елены Шоптенко. 

После ухода с шоу Михаил Кукуюк ответил на вопросы об шоу в интервью изданию Факты.

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Михаил Кукуюк признался, что его очень сильно впечатлила фанатская поддержка.

"Мы пробыли столько в шоу только благодаря тем, кто за нас голосовал. Это было очень приятно! Тем более учитывая риторику и тон, выбранные судьями в адрес нашей пары",- сказала он.

Михаил признался, что на шоу для него было несколько сложных моментов, и критика от судей не вошла в этот список.

"В этом проекте для меня было несколько сложных моментов. Главный — соответствовать партнерше Лизе Дружининой, которая танцует с непрофессиональным танцором, выкладываясь при этом по полной. И ты, в силу своих возможностей, за пару дней репетиций тоже должен быть молодцом. Второй момент заключался в том, что я пришел из немного другого мира, поэтому "попсовые переодевания" давались мне нелегко", - сказал Кукуюк.

К тому же, после расспросов о том, что было заметно, как его обижают комментарии судей на каждом шоу, Михаил высказал свое мнение о Танцах.

"Судьи, участники, зрители — это всё часть большого шоу, в котором изначально каждому отведена какая-то роль. Просто уже первые слова судей в мой адрес дали четкое направление всем остальным комментариям — не помню, чтобы наш танец хоть раз похвалили. Но, несмотря на это, я продержался восемь эфиров. Да я красава!", - объявил Кукуюк.

Михаил также прокомментировал свое решение уйти с проекта - оно ему далось не так легко, но довольно быстро.

"В любом проекте борются желание всё бросить и необходимость довести дело до конца. Просто, если ты попал в эту "жесть", надо быть готовым существовать и выживать между двух огней. Честно, мне никогда не хотелось бросить шоу. Более того, на репетиции я не шел, а бежал. Другое дело танец "на выживание". Мне не хотелось после него снова слышать заезженные "перлы". Хватит, уже не интересно.", - сказал актер.

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Танці з зірками 2019 8 выпуск смотреть онлайн 13-10-2019:Михаил Кукуюк и Елизавета Дружинина:

Напомним, новые выпуски шоу Танці з зірками 2019 выходят в 21:00 на 1+1. Также выпуски онлайн можно посмотреть на сайте Главред.

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