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Х-Фактор 10 сезон 6 выпуск: смотреть онлайн 19-10-2019

19 октября 2019, 16:00

Новый 6 выпуск Х-Фактора 10 сезон выходит 19 октября. Как проходит кастинг, и чем до глубины души конкурсанты шокировали судей - читай и смотри на Главреде.

Х-Фактор
Х-Фактор: 6 выпуск 19 октября - 10 сезон онлайн / СТБ

Шестой выпуск 10 сезона Х-Фактор 2019 вышел 19 октября в 19-00 на СТБ. В новом выпуске, посвященном кастингу, на сцену выйдет знаменитость, которая попала в тюрьму за убийство. Что было в пятом выпуске 10 сезона Х-Фактора - читай и смотри на сайте Главред.

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Судьи 6 выпуска 10 сезона Х-Фактора - Настя Каменских, Игорь Кондратюк, Оля Полякова и Андрей Данилко, Алессандро Сафина и Нино Катамадзе,  заслушали всех желающих принять участие в новом 10 сезоне Х-Фактора. Постоянной ведущей Х-Фактора стала Даша Трегубова.

Белоруска Виктория Петровичотсидела в тюрьме 14 лет за непреднамеренное убийство, а теперь мечтает поменять свою жизнь. Еше в тюрьме она начала писать музыку.

"Я защищалась, но все-равно убила человека, я понимала это", - вспоминает она.

Сольной певицей мечтает стать бэк-вокалистка Кристины Орбакайте Кристина Метамбе. Она очень тепло относиться к Орбакайте, но последнее время она мечтает почувствовать себя на сцене главной.

Х-Фактор 10 сезон
Х-Фактор 10 сезон: Виктория Петрович / СТБ

"Почувствовать себя в центре внимания", объясняет Кристина.

Брат белорусского исполнителя Дмитрия Колдуна Георгий, которого многие знают благодаря того, что он ведет шоу Феномен, также решил прийти на шоу.

Он устроил настоящее безобразие для женщин, и расшевелил даже Нино Катамадзе, поразив всех своей харизмой и пением.

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Х-Фактор 10 сезон 6 выпуск смотреть онлайн - 19-10-2019 Георгий Колдун:

"Я надеюсь, что благодаря "Х-фактору" у меня будет возможность сделать так, чтобы обо мне, как о певце, узнало еще какое-то количество людей, а не только те, кто помнит меня исключительно как ведущего по проекту "Феномен", который был несколько лет назад", - рассказывает Георгий

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Х-Фактор 10 сезон 6 выпуск смотреть онлайн - 19-10-2019: 

Новые выпуски 10 сезона Х-Фактора 2019 выходят на СТБ каждую субботу в 19-00. Также смотреть онлайн все выпуски Х-Фактора можно будет на сайте Главред.

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