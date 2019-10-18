  1. Главная
  3. Stars

Х-Фактор 10 сезон 6 выпуск: смотреть онлайн кастинг

18 октября 2019, 18:00

Новый 6 выпуск Х-Фактора 10 сезон выходит 19 октября. Как проходит кастинг, и чем до глубины души конкурсанты шокировали судей - читай и смотри на Главреде.

Х-Фактор
Х-Фактор: 6 выпуск 19 октября - 10 сезон онлайн / СТБ

Шестой выпуск 10 сезона Х-Фактор 2019 вышел 19 октября в 19-00 на СТБ. В новом выпуске, посвященном кастингу, на сцену выйдет знаменитость, которая попала в тюрьму за убийство. Что было в пятом выпуске 10 сезона Х-Фактора - читай и смотри на сайте Главред.

Читайте такжеХ-Фактор 10 сезон 5 выпуск 12-10-2019 смотреть онлайн кастинги

Судьи 6 выпуска 10 сезона Х-Фактора - Настя Каменских, Игорь Кондратюк, Оля Полякова и Андрей Данилко, Алессандро Сафина и Нино Катамадзе,  заслушали всех желающих принять участие в новом 10 сезоне Х-Фактора. Постоянной ведущей Х-Фактора стала Даша Трегубова.

Белоруска Виктория Петровичотсидела в тюрьме 14 лет за непреднамеренное убийство, а теперь мечтает поменять свою жизнь. Еше в тюрьме она начала писать музыку.

"Я защищалась, но все-равно убила человека, я понимала это", - вспоминает она.

Сольной певицей мечтает стать бэк-вокалистка Кристины Орбакайте Кристина Метамбе. Она очень тепло относиться к Орбакайте, но последнее время она мечтает почувствовать себя на сцене главной.

Х-Фактор 10 сезон
Х-Фактор 10 сезон: Виктория Петрович / СТБ

"Почувствовать себя в центре внимания", объясняет Кристина.

Брат белорусского исполнителя Дмитрия Колдуна Георгий, которого многие знают благодаря того, что он ведет шоу Феномен, также решил прийти на шоу.

Он устроил настоящее безобразие для женщин, и расшевелил даже Нино Катамадзе, поразив всех своей харизмой и пением.

Х-Фактор 10 сезон 6 выпуск смотреть онлайн - 19-10-2019 Георгий Колдун:

"Я надеюсь, что благодаря "Х-фактору" у меня будет возможность сделать так, чтобы обо мне, как о певце, узнало еще какое-то количество людей, а не только те, кто помнит меня исключительно как ведущего по проекту "Феномен", который был несколько лет назад", - рассказывает Георгий

Х-Фактор 10 сезон 6 выпуск смотреть онлайн - 19-10-2019: 

Новые выпуски 10 сезона Х-Фактора 2019 выходят на СТБ каждую субботу в 19-00. Также смотреть онлайн все выпуски Х-Фактора можно будет на сайте Главред.

шоу анонс трейлер Настя Каменских Оля Полякова Х-Фактор СТБ Игорь Кондратюк Андрей Данилко Нино Катамадзе Алессандро Сафина стб онлайн новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «Х-Фактор 10 сезон 6 выпуск: смотреть онлайн кастинг». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

18:26
"Главное ноги раздвинуть": Оля Полякова в корсете взбудоражила фото с мальчиками
18:15
МИД Украины из космоса отслеживает маневры российской армии
18:14
"Рука Москвы дрочить устала": в Сети смеются над новым видео с Кивой
18:04
Журналист после нападения Черновол будет делать уколы от бешенства Видео
18:00
Х-Фактор 10 сезон 6 выпуск: смотреть онлайн кастинг Видео
17:39
Бой Гвоздик - Бетербиев: дата боя, где смотреть, на кого ставят букмекеры
17:28
Лоукост SkyUp запустил дешевый рейс во Львов из Харькова
17:01
"Разрушить империю": бывший узник Кремля дал совет Зеленскому Видео
17:00
"Как всегда, не выполняете обещания": Разумков потроллил Гончаренко
16:38
Гороскоп на завтра: кому взять быка за рога, а кому - уверенно идти к триумфу
16:13
Запеченная тыква и тыква с мясом: самые простые и вкусные рецепты Фото
16:12
"В Россию насовсем?": Повалий отменила концерт в Киеве - реакция сетей Фото Видео
15:59
В Нафтогазе ответили Газпрому: анонсировали иск на $11 млрд Видео
15:51
Не хотят решать: депутат рассказал о целях Москвы
15:46
Рада проголосовала за проект госбюджета-2020 в первом чтении
15:42
"Вопрос энергобезопасности": эксперт объяснил, почему для Луганской ТЭС нужна специальная цена на газ
15:18
"Набью морду": в Днепре произошел вопиющий инцидент с маршрутчиком
15:17
"За*бали, все выдумки": в России сомневаются в болезни Заворотнюк
14:52
Злоупотребления и недостоверная декларация: НАБУ сообщило о подозрении Гладковскому Видео
14:48
В РФ озвучили новые условия для контракта по транзиту газа Видео
14:30
Дерзкое убийство в Днепре: задержан подозреваемый и назван возможный мотив Фото Видео
14:21
Конец эпохи разврата: в Украине предложили создать "реестр секса"
14:11
В Киеве задержали "троещинского маньяка": все подробности
14:10
Дело Пашинского: Апелляционный суд оставил экс-нардепа за решеткой Видео
14:08
Наталья Бочкарева поплатилась за наркотики в трусах
14:03
Когда переводят время в Украине 2019 и когда ждать отмены перевода
13:51
"Мажоры остались без денег": "слуги народа" поссорились с Гончаруком – СМИ Видео
13:45
Готовится к войне: в Генштабе ВСУ раскрыли жуткий план Кремля
13:29
"Просто свинство": у Гончарука решили избавиться от большинства госшахт Видео
13:18
Интимные фото голой Деми Ловато стали достоянием общественности Фото
13:09
Газпром решил поманить Украину низкой ценой на газ Видео
12:55
Подорожает отправка бандеролей и писем: Укрпочта повышает тарифы
12:38
Нацотбор на Евровидение 2020: назвали наказание за гастроли в России
12:36
Разведение сил отложено: Украина строит новые позиции на Донбассе Видео
12:26
Украина разделалась с законами по амнистии для Донбасса Видео
12:13
В Киеве на Майдане разбирают скандальный "курятник", опубликованы фото Фото
12:04
Россия выдвинула наглые требования по Донбассу
11:56
У Гончарука объяснили невозможность отсоединения от энергосистемы РФ
11:52
"Мощный энергетический посыл": Анастасия Заворотнюк лечится молитвой
11:35
"Прочтем курс лекций": в РФ ответили на инициативу Рады по возвращению Кубани
11:34
"По сути, братья": Сенцов сделал неожиданное заявление о россиянах
11:13
Белый дом давил на Украину – посол США Видео
10:47
Когда закончится бабье лето 2019: синоптик дал точный прогноз погоды
10:42
Что даст запрет на участие в Евровидении для артистов-гастролеров в РФ мнение
10:41
Леди Гага запрыгнула на фаната и свалилась со сцены Видео
10:41
В Польше опровергли хвастливое заявление Нафтогаза о росте импорта газа Видео
10:26
British American Tobacco остановила производство в Украине: в чем причина
10:04
У Трампа "дали заднюю": открестились от давления на Украину Видео
10:00
Х-Фактор 10 сезон 5 выпуск 12-10-2019 смотреть онлайн кастинги Видео
09:55
Взрыв на химическом заводе под Ровно: люди жалуются на жуткую вонь Фото Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять