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Одинаковые симптомы: онколог объяснил опасность рака Заворотнюк

22 октября 2019, 19:56

Оноколог публично пояснил, почему Анастасия Заворотнюк не заметила сразу рак, и чем опасен для любого человека именно этот тип.

Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк / Facebook

Анастасия Заворотнюк попала в больницу с раком головного мозга последней степени, потому что, ее онкологию могли списывать на симптомы другого легкого заболевания.

Рак Заворотнюк могли путать с остеохондрозом, предупреждает старший научный сотрудник нейрохирургического (онкологического) отделения Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н.Н.Блохина Минздрава РФ Владимир Алешин в интервью МК.ру.

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Как утверждает врач, фатальной проблемой становиться, когда врачи в упор не желают замечать рак, и упорно лечат остеохондроз: "К сожалению, нередки случаи, когда врачи первичного звена долгое время лечат у пациентов с опухолями остеохондроз, который иногда дает сходную симптоматику".

Владимир Алешин настаивает на том, что пациентам стоит проходить МРТ с контрастом, чтобы обнаружить или опровергнуть заболевание раком. Однако, в то же время врач подтверждает, что не всегда стоит сразу подвергаться необычной процедуре, нужно обратить внимание на симптомы.

"Основные симптомы злокачественных новообразований головного мозга — головная боль, тошнота, рвота, припадки, слабость в руке или ноге", - говорит он.

Однако особую опасность предоставляет опухоль в лобной доли - из-за нее человек кажется "глуповатым", а на самом деле он умирает от смертельной болезни, бедь этот тип рака безболезненный.

К сожалению, подчеркнул он, рак мозга в мире лечить пока не научились, но вот продлить жизнь больного могут на долгие годы.

Напомним, родственники Анастасии Заворотнюк признали, что она лечит рак головного мозга последней стадии. Сначала на была в одной больнице, потом перевелась в другую. Врачи утверждают, что на данный момент рак у Заворотнюк неоперабельный.

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