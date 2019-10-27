Танці з зірками 2019: 10 выпуск 3 сезона смотреть онлайн

Танці з зірками 2019: 10 выпуск смотреть онлайн / 1+1

Новый 10 выпуск Танці з зірками 2019 на 1+1 вышел в 21:00. На паркете пары снова столкнутся в танцевальном поединке, и в этот раз одна будет вынуждена покинуть шоу.

В новом восьмом выпуске Танцев со звездами 2019 на сцену выйдут Ксения Мишина и Женя Кот, Владимир Остапчук и Илона Гвоздева, Даниэль Салем и Юлия Сахневич, Вика Булитко и Дима Дикусар, Алексей Яровенко и Елена Шоптенко, Анна Ризатдинова и Александр Прохоров, Елена Кравец и Макс Леонов.

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Новый выпуск Танцев со звездами посвящен приближающемуся празднику - Хэллоуину, так что 10 эфир - мистический и очень неожиданный. Ведущей балкона станет Maruv, которую так сильно хотели вернуть зрители на шоу. Теперь она поддержит своих бывших коллег в новом эфире шоу.

Так, самый сексуальный ведущий Даниэль Салем станет оборотнем. Вместе со своей партнершей Юлией Сахневич они станцуют сказочное танго.

Хореограф Алена Шоптенко и актер Алексей Яровенко решили покорить зал нелегким квикстепом в образах графа Дракулы и его леди.

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Елена Кравец покажет всем, что она тоже настроена побеждать и готова удивлять. Поэтому вместе со своим партнером готовится овладеть техникой хип-хоп, который будет похож на ритуальный танец.

В свою очередь, Анна Ризатдинова и Александр Прохоров уже станцевали все основные танцы бальной программы. Пара продемонстрирует сложнейший вид искусства - балет. Гимнастка впервые поборется за звание черного лебедя. Оценит ли такую ​​смелость судья проекта Екатерина Кухар, зрители узнают уже скоро.

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Танці з зірками 2019 10 выпуск смотреть онлайн полный выпуск 27-10-2019:

Новые выпусти Танці з зірками 2019 выходят на 1+1 каждое воскресенье в 21:00. Также вы можете смотреть Танці з зірками онлайн на Главреде.