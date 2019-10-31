"Мерзость, лично в**бал": Панин жестко высказался о пьяной Вележевой

Алексей Панин высказался о Вележевой/ Instagram

Алексей Панин недавно расстался с историей о ноге, снова не выдержал, и высказался с матом и красочными метафорами о поведении своей коллеги по цеху Лидии Вележевой.

Скандальный Панин решил, что выведение неадекватной Вележевой из самолета - позор для российских полицейских, и россиян.Также Панин назвал свиньями всех россиян в своем Instagram.

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"ЛИДИЯ ВЕЛЕЖЕВА. РОССИЙСКИЕ ГОВНО СМИ ВЫБРАЛИ СЕБЕ НОВОЮ ЖЕРТВУ. Ещё пару недель назад постоянно натыкался в ленте новостей на статьи о Лидии Вележевой и Алексее Гуськове, в которых расхваливали их прекрасную пару. Всё восхищались их семьёй и крепким браком. Как же мерзко и противно наблюдать на низость этих же самых СМИ, которые вчера, после случая на борту, соревновались в том кто быстрее "насрёт" Лиде на голову. Мерзость!", - заявил любитель собак.

Панин решил, что видео, которое опубликовал еще телеграм-канал Mash - недостаточно, так что "вы все врете"! А на всех недовольных актер традиционно не обращает внимания.

"Самое противное что большинство людей, развесят уши и будут опять верить в эту бесконечную лож. Люди !!!! Всё что вам рассказывают так называемые журналисты надо делить на 100! А иногда это враньё от первой до последней буквы. Я отработал с Лидой в одном спектакле почти десять лет. Облетел с ней пол мира и прекрасно знаю в каком состоянии она летает и как себя ведёт. У Лиды, как и большинства творческих людей, характер не сахар, но я никогда не видел что бы она устраивала дебоши и напивалась на самолёте. Хватит врать людям! p.s. ЖАЛЬ ЧТО МЕНЯ НЕ БЫЛО РЯДОМ ! Я БЫ ЛИЧНО В**БАЛ ОДНОМУ ИЗ ЭТИХ МЕНТОВ, КОТОРЫЕ ПОЗВОЛИЛИ СЕБЕ ТОЛКАТЬ И ВЫПИХИВАТЬ ЕЁ КАК ПРИВОКЗАЛЬНОГО БОМЖА.Одним словом плебеи. И если Лида кого-то из присутствующих там так назвала, то правильно сделала". - уверен Панин.

Поклонники не были единогласно согласными с Паниным и написали ему много комментариев.

"Зато теперь мы ещё больше узнаем о том, какая Лидия прекрасная женщина", "

А смог бы в**бать то менту, давай только честно", "Простите, а мы с Вами на Ты? Я что-то не припомню что бы мы пили на брудершафт", "пардон!!! Смогли бы???", "Я пол жизни это и делаю! Учу хамов,Российских свиней, как нужно правильно себя вести", "а хамы это Российские свиньи!?", "вообще конечно я хотел про другое сказать, ведь за в**б сотрудника, привлекают!!", "Если быть честными,то они пишут,к моему сожалению именно то,что нравиться нашему народу. им не интиресно какая она прекрасная женщина и актриса,а вот дебош,скандалы и грязь большинство людей хавают как мёд и просят ещё,вот сми и выдумывают,высасывают грязь из воздуха и это конечно печальненько......", "А наш народ свиньи. На 80% процентов тупые свиньи. Над нами смеётся весь мир. Смеются и не любят. Не любят конечно в основном только за Путина и его шайку", "Мне тож странно показалось что на видео нет никаких матов и никаких оскорблений", - пишут в комментариях.

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Напомним, что суть скандала в том, что Лидия Вележева, которая была явно под какими-то веществами - алкоголь то, или наркотики - непонятно, устроила цирк в самолете - приставала и обзывала пассажиров, а потом и начала оскорблять.

Правда, под конец, оскорбленные пассажиры успели потягать ее за волосы, и попытаться изгнать дьвола из нее, но полиция забрала в участок для разборок всех причастных.