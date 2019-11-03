Танці з зірками 2019 11 выпуск онлайн: кто покинул проект

Танці з зірками 2019: 11 выпуск кто ушел / 1+1

Одинадцатый выпуск 3 сезона Танці з зірками 2019 вышел в эфир 3 ноября, за победу сражалось 8 пар, но в конце одна должна была покинуть шоу. Судьи огласили свои оценки, зрители провели свое голосование, и уже есть победитель и проигравший.

Ксения Мишина и Женя Кот, Владимир Остапчук и Илона Гвоздева, Вика Булитко и Дима Дикусар, Алексей Яровенко и Елена Шоптенко, Анна Ризатдинова и Александр Прохоров исполнили свои танцы и получили баллы от судей.

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Итоги 11 выпуска Танці з зірками 2019

Танці з зірками 2019 11 выпуск - результаты / 1+1

Ксения Мишина и Женя Кот - 40 бапллов

Елена Кравец и Макс Леонов - 38 баллов

Анна Ризатдинова и Александр Прохоров - 37 баллов

Елена Шоптенко и Алексей Яровенко - 37 баллов

Илона Гвоздева и Владимир Остапчук - 37 баллов

Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар - 29 баллов

Но зрительское голосование отличается от судейских оценок. Оно добавилось к их баллам.

В зоне опасности оказались три пары - Елена Шоптенко и Алексей Яровенко, Илона Гвоздева и Владимир Остапчук и Анна Ризатдинова и Александр Прохоров.

Иммунитет получили Владмир Остапчук и Илона гвоздева

Елена Шоптенко и Алексей Яровенко и Анна Ризатдинова и Александр Прохоров танцуют танец за жизнь - джайв.

Танці з зірками 2019 11 выпуск смотреть онлайн: результаты - 11 неделя 03-11-2019:

Новые выпуски 3 сезона Танці з зірками 2019 выходят в 21:00 на 1+1. Также Танці з зірками 2019 можно смотреть онлайн на сайте Главред.