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Тело знаменитой рокерши нашли в Москве: все подробности

15 ноября 2019, 12:49

Полиция обнаружила разложившийся труп солистки Надиры Садыковой и ее матери.

Надира Садыкова
Надира Садыкова / МК.ру

Тела солистки рок-группы Маневры Надиры Садыковой и её мамы нашли в их квартире на северо-востоке Москвы, пишет издание Life Shot.

Как оказалось, тела женщин пролежали в квартире более месяца, и их нашли потому, что кто-то из родственников заметил пропажу.

14 ноября в полицию обратился дядя певицы, 70-летний Рафкат. Мужчина пояснил, что последний раз разговаривал с сестрой в апреле, после этого ни с ней, ни с племянницей он не общался.

В полицию он обратился потому что, в течении недели пытался дозвониться до родственниц, однако телефоны у обеих женщин были отключены. Рафкат решил приехать к ним домой, но дверь в квартиру никто не открыл. Со слов соседей, последний раз они видели женщин в июле этого года.

Когда вскрыли дверь и обнаружили двух женщин, сидящих в ванной. Тела находились в ванне, на шее Надиры была накинута веревка. По гнилостным изменениям можно предположить, что пролежали они несколько месяцев.

Носила ли ли их смерть криминальный характер, станет ясно после экспертизы. Сейчас это устанавливает судмедэкспертиза. Дома идеальный порядок. Следов борьбы нет.

44 летняя Надира проживала со своей 67 летней матерью Раной вдвоем. Молодая женщина ранее была солисткой рок-группы Маневры, которая распалась в 2014 году, после этого постоянного места работы не имела и перебивалась разовыми заработками.

Группа Манеры была основана Надирой и Вано. Они начинали с поп-экстрим, потом перешли на близкий к року стиль. Они вы ступали на эпизодических эфирах на Нашем Радио. Две песни Маневров вышли на сборнике Рок из подворотен, выпускаемый группой Пилот.

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